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Казалось бы, это всего лишь застывший жирный бульон, но русская душа просит холодца. С кусочками мяса, да с горчицей.
Ингредиенты:
Свиная рулька — 3 шт.
Баранина на косточке — 2 кг
Курица — 1 шт.
Лук репчатый — 2 шт.
Морковь — 2 шт.
Чеснок — 1 головка
Зелень — 1 пучок
Лавровый лист — 3-4 шт.
Соль
Способ приготовления:
Сварить мясо, кроме курицы (два литра воды на килограмм мяса). Не забывайте снимать пенку с бульона, варить три часа после закипания на слабом огне. После этого добавить и варить в бульоне разрубленную пополам курицу. Солить много и в конце варки.
Достать мясо из бульона, остудить, отделить от костей и хрящей, порезать. Бульон процедить, добавить лавровый лист и рубленую зелень, давленый чеснок, дать бульону настоятся. Вернуть в него мясо, перемешать и разлить в формы, сверху положить резаную морковь.
Остудить и оставить в холодильнике на ночь
Комментарии
3 свиных ноги, 1 кг посного свиного мяса, 0.5 говядины, полкурицы, закипит, бульон слить, залить по новой, варить 4 часа на слабом огне, 2 окорочка, за час до готовки добавить специи. Всё.
После того, как мясо обобрано от костей, а бульон процежен, нужно всё ещё раз прокипятить, а то будет беда.