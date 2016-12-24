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Казалось бы, это всего лишь застывший жирный бульон, но русская душа просит холодца. С кусочками мяса, да с горчицей.

Ингредиенты:

Свиная рулька — 3 шт.

Баранина на косточке — 2 кг

Курица — 1 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Чеснок — 1 головка

Зелень — 1 пучок

Лавровый лист — 3-4 шт.

Соль



Способ приготовления:

Сварить мясо, кроме курицы (два литра воды на килограмм мяса). Не забывайте снимать пенку с бульона, варить три часа после закипания на слабом огне. После этого добавить и варить в бульоне разрубленную пополам курицу. Солить много и в конце варки.

Достать мясо из бульона, остудить, отделить от костей и хрящей, порезать. Бульон процедить, добавить лавровый лист и рубленую зелень, давленый чеснок, дать бульону настоятся. Вернуть в него мясо, перемешать и разлить в формы, сверху положить резаную морковь.

Остудить и оставить в холодильнике на ночь