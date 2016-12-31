Есть такая традиция: каждый год 31 декабря россияне садятся за праздничный стол. Проводы старого и встреча нового года обязательно сопровождаются поднятием бокалов. Пить шампанское, водку или другие напитки в Новый год также уместно, как и слушать речь президента. Вот только под утро некоторые люди совершенно не помнят, как прошел праздник, а некоторые оказываются на больничной койке из-за интоксикации организма алкоголем. Портал Amic.ru подготовил несколько советов, которые позволят вам сохранить здоровье и память и при этом не выглядеть в компании белой вороной.

Пить и есть

Правильная и качественная закуска замедляет чувство опьянения и не дает человеку "налакаться". Чувство сытости тормозит желание поднять "штрафную" рюмку еще и еще раз. Человек начинает потреблять меньше алкоголя. Однако некоторые продукты могут только усугубить ситуацию, дать дополнительную нагрузку на внутренние органы и усилить похмелье. Так все-таки что пить и что есть в Новый год? Давайте разбираться.

Неправильная закуска

Жирная пища и та, которая тяжело переваривается, не должна быть в числе закусок. Это мясо, колбаса, грибы, бобовые, домашняя утка. Жир действует как бомба замедленного действия. Существует такой миф: чтобы не пьянеть, перед застольем необходимо съесть кусочек хлеба с маслом. Мол, масло создаст пленку, которая будет "обволакивать" желудок. Соответственно, всасываемость алкоголя уменьшится. Это неправда. Алкоголь начинает копиться в желудке. Врачи-анестезиологи говорят, что бывали случаи, когда человек решался на такой эксперимент и оказывался в реанимации. Так что лучше не рисковать.

Кроме того, жирная пища дает дополнительную работу печени. Способность органа перерабатывать алкоголь становится ниже. Желудок тоже пострадает: чтобы переварить пищу, потребуется гораздо больше времени, организм не сможет "самоочищаться", а значит, усилится интоксикация организма.

Правильная закуска

Главное правило – не превращайте закуску в еду. И не потому, что жалко, а потому, что вредно. Закуска должна быть умеренной. Иначе можно слишком загрузить желудок, а чем это опасно, мы уже обсудили выше.

Выбирайте рыбу и морепродукты. Обязательно поставьте на стол солёные огурцы и квашеную капусту. Фрукты улучшают пищеварение, выводят токсичные вещества из организма (особенно хорошо с этой задачей справляются яблоки). Виноградный сок (не путать с нектаром или с подобием сока) ускоряет переработку алкоголя.

Диетологи рекомендуют включить в список закусок мочегонные продукты, например арбуз или кабачки. Для крепких напитков, например водки, идеально подойдет холодец. Он содержит в себе вещество, которое предотвращает разъедание слизистой желудка.

И, конечно, запомните раз и навсегда: алкоголь закусывают, а не запивают. Особенно опасно запивать крепкие напитки газировкой. Сочетание спирта, сахара, химических веществ плохо отразится на вашем состоянии.

Останьтесь верными

Выбирайте один напиток, который вы будете пить на протяжении ночи. Шампанское? Хорошо. Виски? Прекрасно. Главное – не переходите с шампанского на вино или с водки на пиво. Градус не понижают, алкоголь не смешивают. Иначе на утро в лучшем случае вам грозит тяжелое похмелье. В худшем – отдельная палата в больнице. Да и во время застолья организм может воспротивиться такому коктейлю внутри себя. Тошнота и рвота еще не украсили ни один праздник.

Что-то с чем-то

Коньяк лучше закусывать грушей или яблоком. А вот традиционный лимон – не лучший вариант, тяжело для желудка. Для водки подойдет соленая капуста и холодец, для вина идеально подойдут сыр, фрукты и орехи. Однако сыр является тяжелым продуктом для печени, об этом следует помнить.

И еще одно немаловажное замечание: выбирайте хороший и проверенный алкоголь, а также качественную закуску, не жалейте денег. Все-таки речь идет о здоровье и, ни много ни мало, о жизни. Кстати, дорогие напитки намного вкуснее, а послевкусие от праздника будет долгим и приятным. А еще лучше откажитесь от спиртных напитков в принципе.

Помните: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.