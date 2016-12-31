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Новый год и алкоголь: как правильно пить и чем закусывать?

, ИА "Амител"
Как пить и чем закусывать в новогоднюю ночь, чтобы утро было добрым, а здоровье крепким?

Есть такая традиция: каждый год 31 декабря россияне садятся за праздничный стол. Проводы старого и встреча нового года обязательно сопровождаются поднятием бокалов. Пить шампанское, водку или другие напитки в Новый год также уместно, как и слушать речь президента. Вот только под утро некоторые люди совершенно не помнят, как прошел праздник, а некоторые оказываются на больничной койке из-за интоксикации организма алкоголем. Портал Amic.ru подготовил несколько советов, которые позволят вам сохранить здоровье и память и при этом не выглядеть в компании белой вороной.

Пить и есть

Правильная и качественная закуска замедляет чувство опьянения и не дает человеку "налакаться". Чувство сытости тормозит желание поднять "штрафную" рюмку еще и еще раз. Человек начинает потреблять меньше алкоголя. Однако некоторые продукты могут только усугубить ситуацию, дать дополнительную нагрузку на внутренние органы и усилить похмелье. Так все-таки что пить и что есть в Новый год? Давайте разбираться.

Неправильная закуска

Жирная пища и та, которая тяжело переваривается, не должна быть в числе закусок. Это мясо, колбаса, грибы, бобовые, домашняя утка. Жир действует как бомба замедленного действия. Существует такой миф: чтобы не пьянеть, перед застольем необходимо съесть кусочек хлеба с маслом. Мол, масло создаст пленку, которая будет "обволакивать" желудок. Соответственно, всасываемость алкоголя уменьшится. Это неправда. Алкоголь начинает копиться в желудке. Врачи-анестезиологи говорят, что бывали случаи, когда человек решался на такой эксперимент и оказывался в реанимации. Так что лучше не рисковать.

Кроме того, жирная пища дает дополнительную работу печени. Способность органа перерабатывать алкоголь становится ниже. Желудок тоже пострадает: чтобы переварить пищу, потребуется гораздо больше времени, организм не сможет "самоочищаться", а значит, усилится интоксикация организма.

Правильная закуска

Главное правило – не превращайте закуску в еду. И не потому, что жалко, а потому, что вредно. Закуска должна быть умеренной. Иначе можно слишком загрузить желудок, а чем это опасно, мы уже обсудили выше.

Выбирайте рыбу и морепродукты. Обязательно поставьте на стол солёные огурцы и квашеную капусту. Фрукты улучшают пищеварение, выводят токсичные вещества из организма (особенно хорошо с этой задачей справляются яблоки). Виноградный сок (не путать с нектаром или с подобием сока) ускоряет переработку алкоголя.

Диетологи рекомендуют включить в список закусок мочегонные продукты, например арбуз или кабачки. Для крепких напитков, например водки, идеально подойдет холодец. Он содержит в себе вещество, которое предотвращает разъедание слизистой желудка.

И, конечно, запомните раз и навсегда: алкоголь закусывают, а не запивают. Особенно опасно запивать крепкие напитки газировкой. Сочетание спирта, сахара, химических веществ плохо отразится на вашем состоянии.

Останьтесь верными

Выбирайте один напиток, который вы будете пить на протяжении ночи. Шампанское? Хорошо. Виски? Прекрасно. Главное – не переходите с шампанского на вино или с водки на пиво. Градус не понижают, алкоголь не смешивают. Иначе на утро в лучшем случае вам грозит тяжелое похмелье. В худшем – отдельная палата в больнице. Да и во время застолья организм может воспротивиться такому коктейлю внутри себя. Тошнота и рвота еще не украсили ни один праздник.

Что-то с чем-то

Коньяк лучше закусывать грушей или яблоком. А вот традиционный лимон – не лучший вариант, тяжело для желудка. Для водки подойдет соленая капуста и холодец, для вина идеально подойдут сыр, фрукты и орехи. Однако сыр является тяжелым продуктом для печени, об этом следует помнить.

И еще одно немаловажное замечание: выбирайте хороший и проверенный алкоголь, а также качественную закуску, не жалейте денег. Все-таки речь идет о здоровье и, ни много ни мало, о жизни. Кстати, дорогие напитки намного вкуснее, а послевкусие от праздника будет долгим и приятным. А еще лучше откажитесь от спиртных напитков в принципе.

Помните: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

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Комментарии

20.12.2016 08:33
Filin

Градус не понижают - это байки, про что уже неоднократно говорилось. Спирт он и есть спирт. В газировке опасен не сахар и химикаты, а углекислый газ, который способствует усиленному впитыванию алкоголя. Во всем нужна умеренность, не надо нажираться до состояния нестояния - будет вам щастье

0  0
20.12.2016 08:53
- гость -

Вот никак не могу сопоставить эти два события-окончание года и желание выпить. Вас разводят как оленей, а вы и рады.

16  0
20.12.2016 09:05
дэд марос

в моём возрасте при праздновании НГ основная проблема не как его встретить, а как найти желание его праздновать...

ЗЫ много пить - вредно, мало - бессмысленно

0  0
20.12.2016 09:09
Алкаш

Я как обычно буду пить боярышник, занюхивать носками и заедать дошиком, а перед сном помолюсь за здоровье Гластерха.

1  0
20.12.2016 09:14
отто кац

главное в запой не улететь

0  0
20.12.2016 09:17
- гость -

Боярышник - дешево и сердито!

0  0
20.12.2016 09:25
Сумрачный гений

"Новый год и алкоголь: как правильно пить"

А можно мне не пить?

0  0
20.12.2016 09:26
Сумрачный гений

"Шампанское? Хорошо. Виски? Прекрасно."

Фееричная логика после новостей с Иркутска...

0  0
20.12.2016 09:27
Сумрачный гений

"Тошнота и рвота еще не украсили ни один праздник."

Неправда

0  0
20.12.2016 09:28
Сумрачный гений

"Есть такая традиция: каждый год 31 декабря россияне садятся за праздничный стол."

Есть только одна традиция - нарушать старые традиции.

0  0
20.12.2016 09:31
Сумрачный гений

"Пить шампанское, водку или другие напитки в Новый год также уместно, как и слушать речь президента."

Поддержу, логически верно, но смысла нет ни пить, не слушать.

0  0
20.12.2016 09:31
Гостья

Сумрачный гений 20 декабря 2016 г. 09:25

Можно. Но не нужно.

0  0
20.12.2016 09:34
- гость -

Дети смотря на то как взрослые выпивают приобщаются к культу пития не успев повзрослеть начинают употреблять боярышник, и умирают под улюлюканье толпы о естественном отборе.

0  0
20.12.2016 09:35
дэд марос

что-то расплескало сегодня Антошу на алкогольную тему. не хочешь/не можешь - не пей, не мучай себя и окружающих.

0  0
20.12.2016 09:36
Сумрачный гений

"Правильная и качественная закуска замедляет чувство опьянения и не дает человеку налакаться".

Отчасти верно, но есть обратная сторона из-за насыщения принятой закуски алкоголем продлевается время интоксикации со всеми вытекающими. Лишь своевременная дефекация организма спасёт от лютого похмелья.

0  0
20.12.2016 09:41
дэд марос

- гость - 20 декабря 2016 г. 09:34 алкоголь - часть человеческой жизни, как кто бы к этому ни относился. этой "теме" лет столько же, сколько и самому человечеству. человек став осознанным, начал придумывать способ развеселить себя)

правильное потребление алкоголя родителями формирует у детей правильное отношение к обращению с алкоголем в будущем. и наоборот: неправильное потребление алкоголя родителями закладывает бомбу в дальнейшую жизнь ребенка. мы все копии своих родителей, так или иначе.

ЗЫ те дети, чьи родители пьют боярышник, по моему субъективному мнению практически обречены. слава Богу, что этих маргиналов не так много в обществе.

0  0
20.12.2016 09:42
Сумрачный гений

дэд марос 20 декабря 2016 г. 09:35 не хочешь/не можешь - не пей

Спасибо, о Великий добрый молодец Евпаша Коловраша ))))))))

0  0
20.12.2016 09:48
дэд марос

Сумрачный гений зарегистрированный 20 декабря 2016 г. 09:42 не за что... обращайся, еслифчо

0  0
20.12.2016 09:49
Берти Вустер

дэд марос 20 декабря 2016 г. 09:05 + 100000000000000000000000000000000000000000000000000

по теме: жрать во время питья как в последний раз - удел лимиты. если пьют то пьют, если сел поесть то ешь. единственное исключение - это шашлык, мясо без водки/виски/коньяка едят только собаки.

0  0
20.12.2016 09:54
Лютый пёс

Гав-гав, покусать бы вас (аль Бертыч, DeadFrost) за ваши напыщенные слова.

0  0
20.12.2016 09:54
- гость -

Чтобы развеселить себя человечество изобрело Петросяна и аншлаг.

0  0
20.12.2016 10:02
- гость -

А по мне так те кто употребляет спирты для того чтобы повеселиться такие же несчастные как те кто употребляет виагру для занятия сексом.

0  0
20.12.2016 10:06
дэд марос

- гость - 20 декабря 2016 г. 10:02 замечательно. замечательно, что есть и такие как вы. вечно стоит и ржешь не затыкаясь? оригинальный персонаж...

0  0
20.12.2016 10:07
дэд марос

- гость - 20 декабря 2016 г. 10:02 а алкоголь только для запаха употребляем.

0  0
20.12.2016 10:09
Сумрачный гений

- гость - 20 декабря 2016 г. 09:54 Чтобы развеселить себя человечество изобрело Петросяна и аншлаг.

Спорное утверждение.

0  0
20.12.2016 10:12
Сумрачный гений

Гостья 20 декабря 2016 г. 09:31 Можно. Но не нужно.

А кому я пьяный нужен?

0  0
20.12.2016 10:24
larisa2011

на этот нг напьюсь!!! если на корпоротиве не буду, а если буду то на нг не буду!!! но все же буду да!!!

0  0
20.12.2016 10:25
ПлохойХорошийЗлой

"... а как найти желание его праздновать..."

кризис среднего возраста ?)))

0  0
20.12.2016 10:28
дэд марос

larisa2011 зарегистрированный 20 декабря 2016 г. 10:24 вас очень тяжело понимать...

а вообще, пьяные бабы на корпоративе идут вторым по степени значимости злом, сразу после террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

0  0
20.12.2016 10:28
Берти Вустер

на нг я буду смешной и пьяный, как челентано )))

0  0
20.12.2016 10:30
- гость -

А кому я пьяный нужен?

бегемотику

0  0
20.12.2016 10:31
дэд марос

ПлохойХорошийЗлой зарегистрированный 20 декабря 2016 г. 10:25 чувствуете? чувствуете атмосферу Нового года? я тоже не чувствую...

сейчас НГ - это в первую очередь конец финансового и производственного года, нежели канун праздника)

0  0
20.12.2016 10:34
Берти Вустер

сейчас НГ - это в первую очередь конец финансового и производственного года, нежели канун праздника) ________ О! вот в самый корень! праздник будет в феврале, опосля совета директоров ))))

0  0
20.12.2016 10:36
ПлохойХорошийЗлой

дэд марос, да я устал и можно даже сказать за....ся. но 30 я выбил себе выходной. 30 я отключусь от проблем где-то до 9 числа и устрою детям праздник. Потому что для них новый год это таинственный праздник, а для мена праздник, когда они радуются )))

з.ы. и перед следующим НГ будет опять конец финансового и производственного года. И что, мне каждый год грузиться по этому поводу ? ))))

0  0
20.12.2016 10:36
Сумрачный гений

larisa2011 зарегистрированный 20 декабря 2016 г. 10:24 если на корпоротиве не буду, а если буду то на нг не буду!!! но все же буду да!!!

Сообщи где и когда напиваться будешь. Подъеду, готов выслушать традиционную историю, что все мужики козлы и негодяи, недостойны и мизинца пьяной девушки, и то что женская дружба (!) превыше всего

0  0
20.12.2016 10:38
Сумрачный гений

- гость - 20 декабря 2016 г. 10:30 бегемотику

Серж, у меня нет "бегемотика". Я сам себе режиссёр

ЗЫ Переадресуй свой вопрос "Северному Оленю"

0  0
20.12.2016 10:40
Берти Вустер

ПлохойХорошийЗлой зарегистрированный 20 декабря 2016 г. 10:36 молодец.

0  0
20.12.2016 10:40
Serg 1

антох я с оленями не разговариваю) скажи ему сам плиз))

0  0
20.12.2016 10:42
дэд марос

ПлохойХорошийЗлой зарегистрированный 20 декабря 2016 г. 10:36 завидую) честно, завидую, что можешь себе позволить. хотя я тоже с 30-го до третьего вроде как отдыхаю) хотя телефонию отключить не получится.

праздник для детей - гуд!

0  0
20.12.2016 10:46
larisa2011

ой евпат!!!если бы не пьяные бабы, кое кто и не вкусил всего разнообразия женщин, и дальше бы за бесплатно кормил сушами и кофам!!!))))

0  0
20.12.2016 10:47
Берти Вустер

Лор, я даже представить не могу более мерзкого зрелища чем пьяная офисная бабища на корпорате, вот во многом из-за них я на корпоративы и не хожу.

0  0
20.12.2016 10:47
Сумрачный гений

дэд марос 20 декабря 2016 г. 10:28 а вообще, пьяные бабы на корпоративе идут вторым по степени значимости злом, сразу после террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

+1

0  0
20.12.2016 10:48
larisa2011

ты что сумрачный, я такого не говорю!!! я когда пьяненькая то люблю петь караоки, танцевать, ну и весело общаться!!! я про мужиков такого не говорю! а вот про женскую дружбу могу!!

0  0
20.12.2016 10:49
larisa2011

берти, это те кому за 40 и у кого мужей нет, мы скромные женщины, только пьем для веселья ну и просто ешь же, значит и пить надо!!! у меня принцип в жизни, если идешь на корпоротив ешь и пей как в последний день жизни!!! вдруг он и правда последний, так хоть желудок сытый и на душе весело!!!

0  0
20.12.2016 10:50
Северный Олень

Serg 1 20 декабря 2016 г. 10:40 я с оленями не разговариваю)

Очень спорное утверждение! Зашквар засчитан? )))

0  0
20.12.2016 10:57
Сумрачный гений

larisa2011 зарегистрированный 20 декабря 2016 г. 10:48 ты что сумрачный, я такого не говорю!!! я когда пьяненькая то люблю петь караоки, танцевать, ну и весело общаться!!! я про мужиков такого не говорю! а вот про женскую дружбу могу!!

Ну не правда же! Запал-то под утро заканчивается. К этому времени мужики, что поумнее разбегаются, а те что не разбегаются - те не мужики, а вонючая облёванная алкашня на "женском празднике жизни". Тут настаёт грусть вселенская и осознание того, что "все мужики сволочи..." (и далее по тексту)

ЗЫ За женскую дружбу - ты когда это вслух говоришь тоже пальцы скрещёнными за спиной держишь?

0  0
20.12.2016 10:59
Берти Вустер

поверь детка )) ты отлично танцуешь и знаешь все слова к этой песне (с) Джек Дениелс

0  0
20.12.2016 11:02
larisa2011

не знаю среди моих подруг таких нет!!! максимум по пьяни пообжиматься могут, полизаться там, но до утра, а может мне просто не говорят!!! это позор какой-то и разврат!!! )))))))))))

0  0
20.12.2016 11:03
дэд марос

Берти Вустер зарегистрированный 20 декабря 2016 г. 10:59 расплескало Хлорку по ночному клубу (с)

0  0
20.12.2016 11:22
Сан Саныч

"дед матрос", вот только твоих шуток здесь не хватало!

0  0
20.12.2016 11:32
дэд марос

Сан Саныч 20 декабря 2016 г. 11:22 Ссаныч, еще бы тобой здесь не пахло, вообще зашибись бы было...

0  0
20.12.2016 11:38
- гость -

Эх, Люба, Люба, звезда ютьюба... (с)

0  0
20.12.2016 11:41
Сан Саныч

дед матрос, нижнее бельё чаще меняй - вонять не будет.

0  0
20.12.2016 11:43
дэд марос

Ссаныч, и так всё чистое. дать понюхать?

0  0
20.12.2016 11:44
Берти Вустер

arisa2011 зарегистрированный 20 декабря 2016 г. 11:02 ________ швабры твои подруги.

0  0
20.12.2016 11:50
Сан Саныч

дэд марос 20 декабря 2016 г. 11:43 дать понюхать?

Нюхай сам, ты же беспокоишься!

0  0
20.12.2016 11:50
дэд марос

Ссаныч, ащще спокоен)

0  0
20.12.2016 12:01
Сан Саныч

дед матрос, ну чо, красаучег!

0  0
20.12.2016 12:09
дэд марос

Ссаныч, спасибо, что оценил)

0  0
20.12.2016 12:20
dereza

БВ даже представить не могу более мерзкого зрелища чем пьяная офисная бабища на корпорате

Есть зрелище тошнотворне: уехавший с полстопки немощный начальник, который пускает слюни и хватает молоденьких подчиненных за выступающие части тела своими крючковатыми трясущимися лапками. Буэээ...

0  0
20.12.2016 12:40
- гость -

20.12.2016 12:20 dereza

Вот поэтому, все корпоративы - зло. Чё за радость бухать с коллегами? Они вам не надоели за год?

0  0
20.12.2016 12:41
Берти Вустер

dereza, короче тот же хрен только с боку.

0  0
20.12.2016 12:56
dereza

БВ, тот же, да не тот... Пьяные офисные бабищи в случае твоего отказа скажут "ага, понятно, полшестого", вместо того, чтобы обидеться, ещё и пожалеют тебя)), а старый хрен заковыряет на тебя и будет гадить при любом удобном случае.

0  0
20.12.2016 12:59
Берти Вустер

dereza, так это вопрос корпоративного статуса, а не половой принадлежности ) знаешь как шефини домогаться умеют? ))) если зарплата как у всех валить конечно с такого места нужно.

0  0
20.12.2016 13:04
Foxie

Дааа ужжж, испортили тему корпоративом...с таким удовольствие читала))) А вот что делать, ежели идти обязана, а пить не хочу, а надо((( причем не пьянею - тяжко.

0  0
20.12.2016 13:12
Берти Вустер

Мэм, я тоже должен, но никогда этого не делаю. просто все знают что я это категорически не приемлю, поэтому уже лет 10 ть как даже вопросов по этому поводу не задают. а с кем нужно обсудить и отметить с ними мы и так встретимся, только там чисто деньги и перспективы обсуждаются, но ни как ни бабы и танцы-обжимансы с ними.

0  0
20.12.2016 13:37
Foxie

Всё, Берти, зависит от коллектива - где неа, ну ни в жисть, а есть душевные коллективы, представляете, без грязных лапок и пьяных баб - есть, есть такие, там обидишь, вот и выбираешь грань, а я эт ну не люблю ибо насилие. Ой, да ну их, корпоративы эти - ну, не наше это, не наше,наносное.

0  0
20.12.2016 13:42
dereza

знаешь как шефини домогаться умеют? ))) если зарплата как у всех валить конечно с такого места нужно.

Берти, не знаю, но думаю, ооочень настойчиво,да?))) Свалила конечно, а менее строптивая и небрезгливая коллега стала руководителем структурного подразделения)) Стараюсь заранее откоряку заиметь перед массовым попоищем, не любитель я чужое исподнее рассматривать...

0  0
20.12.2016 14:15
Гостья

Почитала вас и глаза в кучу. Вы в каких коллективах работаете? Какие-то пьяные офисные бабищи. Приставания, обжимания. Сколько собирались на корпоратив, даже летом на базу выезжали, не припомню подобного. Все в рамках приличия, ни пьяных баб/мужиков, ни приставаний/обжиманий.

0  0
20.12.2016 14:17
Берти Вустер

Foxie, мэм, к этому нужно стремиться но в жизни так никогда не будет )))

dereza, вы имеете в виду меня что ли? )) со мной женщинам не интересно. Сексу я предпочитаю хорошую еду и сон ))

0  0
20.12.2016 14:18
- гость -

20.12.2016 14:15 Гостья

скучная у вас контора.))

0  0
20.12.2016 15:04
dereza

dereza, вы имеете в виду меня что ли? )) со мной женщинам не интересно. Сексу я предпочитаю хорошую еду и сон ))

Берти, вы что ли такой старый, что Вас уже не имеют даже в виду?)) Ну, ничего, не сексом единым... Кто-то и по части разговоров должен быть)))

0  0
20.12.2016 15:11
dereza

гость 14:18 Гостья скучная у вас контора.))

Библиотека, наверное)

0  0
20.12.2016 15:19
Берти Вустер

dereza 20 декабря 2016 г. 15:04 ну почему же, совсем нет, не старый )))

0  0
20.12.2016 15:26
- гость -

Берти Вустер зарегистрированный 20 декабря 2016 г. 11:44 больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений arisa2011 зарегистрированный 20 декабря 2016 г. 11:02 ________ швабры твои подруги.

это твоя жена на фото рядом с тобой-швабра. И шляпа у неё позорная.

0  0
20.12.2016 15:42
дэд марос

- гость - 20 декабря 2016 г. 15:26 а ты Хлоркина подруга что ле? эй, швабра, как тебя звать то? какой ты модели?

0  0
20.12.2016 15:44
Берти Вустер

- гость - 20 декабря 2016 г. 15:26 лучше макаке в клетку кочерыжку сунуть чем с тобой на корпоративе обжиматься, пускай и по пьяне.

0  0
20.12.2016 15:49
larisa2011

да дедушка у меня крутые девчонки!!! мы с ними банда!!!

0  0
20.12.2016 15:56
Берти Вустер

я как-то на баржу на речном попал. весь такой в гесс и лакосте, дружище тоже весь как надо - с клатчем томми хилфеджер, флешкой от а7 вертит. Мы то не знали кто на этой баржЕ плавает и чо там делается. думали девки разорвут нафиг. это звездец какой-то, мы в 18ть лет в кафешке от столика к столику так не бегали.

0  0
20.12.2016 15:58
Foxie

Вообще, не понимаю, зачем нам эту корпоративную культуру навязывают, что раньше такого не было? Было, но не в обяз и раздельными компаниями, плавно перетекающими в домашний праздник.Было... Последнее время - поддержу ЕКа, даже если не работаю, сотовый-то отключить не могу и уехать не могу, да, в Новый Год дома просто сижу, наслаждаюсь спокойствием, дети выросли, гости со 2-го начнутся, так что НГ своеобразный стал.

0  0
20.12.2016 15:58
larisa2011

ой берти!!!!!!))))))))))))))))) ржу не могу!!!!!!!!!!!!!

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20.12.2016 16:01
Берти Вустер

а чо ты ржешь-то ))) песня-то все та же. пьяная баба + музыка = ужасна.

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20.12.2016 16:02
Берти Вустер

Foxie зарегистрированный 20 декабря 2016 г. 15:58 Мэм, это часть глобального проекта ))) корпорат VS государство )

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20.12.2016 16:06
larisa2011

ну что ты врешь, помню компашкой гуляли, напились как эти, было нам лет по 20 и тут короче у парня гитара была он типа ну что лариска давай споем, я типа да не вопрос, и так пели, что некоторые плакали, как душевно и красиво!!! Просто тебе берти попадались скорее всего такие бабы которые мужиков не видят долгое время или разведенки, да кому вы нужны то господи, даже так сравнить сколько вижу бабенок гуляющих всегда весело а мужики сидят только пьют да на девок молодых слюнями исходят!!!

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20.12.2016 16:14
Foxie

Спасиб, Берти, просветил))) как эт я так, ну прям...Если честно-откровенно, мне эти ярмарки тщеславия на-фиг, радуют корпоративы по основному месту работы - совково так, пристойненько, не скучно, самое интересное - молодняк с них не уходит!!! песни поют, сценки разыгрывают, каламбуры устраивают - это недавно началось, лет 8 примерно, я это к чему - не прижилась "корпоративная" культура, ментальность у нас не та.

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20.12.2016 16:18
Foxie

Лариса, вот честно скажи - а для кого гуляют "весело" бабенки? Если они замужние, значит оторвались/расслабились, а если не замужние? и им лет за 30-ть?

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20.12.2016 16:21
Берти Вустер

Foxie зарегистрированный 20 декабря 2016 г. 16:14 не соглашусь. Зайдите в цско сбера, не обязательно даже на вавилова, в сибирский банк, или в госб'ы, посмотрите как их ГО надрессировал. У них же в мозжечке защитой здороваться и улыбаться любому кто мимо проходит. Я это серьезно. в ГПБ в СПБ были? я был, Гера нервно курит в сторонке. В Сберкапе Ашот Рафаилыч их тоже не хило воспитал. Поэтому приживается всё )) просто нужно время. Я Вам больше скажу, скорее все точка не возврата в этом плане пройдена. Колхозное панибратство в бизнесе - вымирающий вид делового оборота.

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20.12.2016 16:21
larisa2011

и им лет за 30-ть? - таких по взгляду видно. взгляд - глаза блестят по мужикам уже всех прошлись в зале, гуляют для того чтобы подцепить, зацепить, надеются что может встретят, там столько тараканов что и не знаешь для чего!!!

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20.12.2016 16:34
Foxie

Нет, Берти, единственный сектор, с которым не поддерживаю взаимоотношений - это банковский, отформатировали так, что я в ужасе, то ли заранее психотип определяют, еще в институте. Я общаюсь с очень многими, по второму типу деятельности)) так даже торгаши адекватнее стали. Так что, не - не показатель банковские, это уже скорее секта. Уж извините, Берти, понимаю, что Вы оттуда, но это сторонний взгляд и да, в таком коллективе на корпоративе я бы пить никогда не стала - это точно, всё по Хайяму)))

Лариса, ну дык не надо писать про все веселые женские компании, пишите про действительно веселые сугубо женские компашки глубоко замужних дам-с, которым сторонние мужики на-фиг/на-фиг на подсознательном уровне)))

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20.12.2016 16:35
Гостья

dereza 20 декабря 2016 г. 15:11 гость 14:18 Гостья скучная у вас контора.))

Библиотека, наверное)

Сама ты библиотека. А что, пьяные офисные бабищи и обжимания на корпоративе- это норма? Мне вас искренне жаль.

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20.12.2016 16:37
Foxie

Вдобавок, Берти, тут меня с одним н/с познакомили - драка между сотрудницами банка))) чесс слово, в строительстве/торговле и пр. сейчас такого нет!!! Чем там им на мозжечок надавили? И после таааакого корпоративы? а? офигеть!

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20.12.2016 16:39
Берти Вустер

Foxie зарегистрированный 20 декабря 2016 г. 16:34 Мэм, видели рекламу как дегустатор палочек твикс получил премию и жалование? )) вот я также )) и там и вот там )) В производстве тоже самое, ну может более топорно конечно, однако, суть та же. Конечно не так поднаторели, не так все тонко и цинично, но цели-то те же )) Поэтому про циничных либеральных банкиров и патриотичных и порядочных производственников лучше не будем, всё одно )) и там и сям на корпорате мерзенько, по тем же самым причинам )

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20.12.2016 16:40
Берти Вустер

хотя...я вполне могу допускать что это просто я людей не люблю, и то чисто мои личные проблемы )

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20.12.2016 17:07
Foxie

Та, ладно, Вам обижаться)) А насчёт личного...Вы один из моих любимых комментаторов, посему помню Ваши высказывания - да, уже личное. Хотяааа, как можно любить людей? это же масса, вот отдельно взятого индивида - да. Хватит об общем, давайте к сабжу, вот что Вы предпочтете на этот НГ, не пустой интерес, ЕК признается в любви к Чивас, я бы выбрала Гленливен, кусается, посему остановлюсь на абхазских и чилийский винах, благо стол придумала)))

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20.12.2016 17:09
Foxie

Да, кстати, о дегустаторе, хочу, цинично хочу, но...не получается, совок я типичный)))

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20.12.2016 17:11
Берти Вустер

Мэм, я люблю хорошее пиво, солёную форель и роллы ) Мне тоже очень нравится Вас читать. Умные женщины - это очень здорово, с ними по настоящему интересно.

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20.12.2016 17:14
Serg 1

спелись)))

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20.12.2016 17:18
Ветер

Алкоголичные мечтания вас захватили прямо таки.

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20.12.2016 17:26
Амиковский Чибис

Господа, в честь праздника всем по миске помоев от меня! Удачного окончания года!

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20.12.2016 17:30
- гость -

Иди, Берти,.. на баржу, может, опять сон пьяный приснится как тебя девки на части рвали. Твоя участь давно только болтать.

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20.12.2016 17:46
Foxie

Серж,чо эт спелись-то, сами где-то рядом)))

Пиво, Берти, не люблю, брутально для меня, но пью раз в неделю ибо полезно))) Без закуски. Хааа, и усё...потом перехожу на вино - это к сабжу по-поводу не смешивать Алкоголь, не правда это, пейте не до усрачки и пойдет всё, единственное, согласна по-поводу закуски, ошибетесь с закуской - отравитесь и дело не в градусе и виде, а именно в закуске. Печенюшка была лишней)))

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20.12.2016 17:49
Foxie

Да, Берти, не пишите, что я умная - меня корежит, ну, не считаю себя таковой, спасибо. Я обычная, любящая мужа и детей баба, а еще...еще... еще мужчин, хорошую компанию...и ващщще красивости там всякие - понятно?!

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20.12.2016 18:06
Берти Вустер

я вообще не сторонник чтобы когда пьешь есть - это про крепкий алкоголь. Пиво/вино - скорее запиваешь еду, что как бы подразумевает обжорство ))

Понятно в этом и есть суть ума, женского.

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20.12.2016 18:34
Foxie

ЗЗЗЗаразззза!! Мог бы и уступить))))

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31.12.2016 10:49
Дятел

Мля алкашня собралась)))

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31.12.2016 11:01
- гость -

Всем крепкого здоровья и не пить как я!

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31.12.2016 11:34
дэд марос

Мои поздравления с Новым годом! Что пить и как пить - это личное дело каждого человека)

Лично я подготовил новозеландское сухое белое (ибо готовим рыбу) и совершеннолетнего Чиваса Е Всем здоровья, успехов, счастья, удачи!

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