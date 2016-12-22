Не так давно был составлен список самых опасных мультфильмов для ребятишек, в который попал и отечественный мультсериал "Маша и Медведь".

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Вопрос напрашивается сам собой – а какие мультики можно, не опасаясь, показывать деткам? Есть такие! Сценариями для некоторых из них стали книги Эдуарда Успенского. Это он придумал Крокодила Гену с Чебурашкой, самостоятельного мальчика Дядю Федора и всех жителей Простоквашино.

22 декабря писатель, сценарист и автор детских книг отмечает день рождения. В честь этого события Amic.ru сделал подборку добрых, полезных и познавательных мультиков для детишек, которые, кстати, остаются интересны и взрослым.

"Антошка"

Яркий мультик о ленивом мальчике. У него на все поручения один ответ: "Это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам! Парам-пам-пам!" Однако, если дело доходит до обеда, он бежит вперед всех и готовит самую большую ложку. Но... вместо каши у него в тарелке лягушка. Очень поучительный мультфильм!

"Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино"

Трилогия об очень самостоятельном мальчике, который уехал в соседнюю деревню, потому что мама не разрешила ребенку оставить кота, организовал в незнакомом населенном пункте быт и нашел друзей. Однако мультфильм все равно показывает, что без мамы с папой никуда.

"Крокодил Гена"

Тот случай, когда крокодил добрый, а дружба преодолеет все преграды. Интересно то, что мультфильм — это не рисованная анимация, а кукольная. И, несмотря на такой нюанс, мультик остается популярным и любимым до сих пор.

"Следствие ведут Колобки"

Сценарием для захватывающего мультфильма стала одноименная книга Эдуарда Успенского. Двое братьев-сыщиков, Шеф и Коллега, расследуют загадочное дело – исчезновение слона из зоопарка. Мультик динамичный, одно действие сменяет другое, потому от просмотра так сложно оторваться, причем не только детям.

Стоит отметить, что книгой и мультфильмом не ограничились. Позже с сыщиками было сделано еще восемь компьютерных игр.

"Пластилиновая ворона"

Мультик состоит из трех частей, последняя из которых снята по стихотворению Успенского "А может, а может..." Дедушка с внуком пытаются вспомнить известную басню "Ворона и лисица". В итоге получается забавная история в ярких картинках, в финале которой смысл первоначального произведения совсем искажается.

Бонус: "Фиксики"

Мультфильм не зря попал в подборку. Прародителями "Фиксиков" стали Гарантийные человечки Успенского. Детский писатель впервые придумал маленьких человечков, которые живут в различных приборах и ремонтируют их во время срока гарантии. По мотивам книги Успенского "Гарантийные человечки" и были сняты современные "Фиксики". Мультсериал отличный и познавательный. Благодаря такому мультику ваш ребенок узнает, как работает утюг, холодильник и другие бытовые приборы. Интересно то, что мультфильм нравится не только детям, но и взрослым.