Не так давно был составлен список самых опасных мультфильмов для ребятишек, в который попал и отечественный мультсериал "Маша и Медведь".
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Вопрос напрашивается сам собой – а какие мультики можно, не опасаясь, показывать деткам? Есть такие! Сценариями для некоторых из них стали книги Эдуарда Успенского. Это он придумал Крокодила Гену с Чебурашкой, самостоятельного мальчика Дядю Федора и всех жителей Простоквашино.
22 декабря писатель, сценарист и автор детских книг отмечает день рождения. В честь этого события Amic.ru сделал подборку добрых, полезных и познавательных мультиков для детишек, которые, кстати, остаются интересны и взрослым.
"Антошка"
Яркий мультик о ленивом мальчике. У него на все поручения один ответ: "Это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам! Парам-пам-пам!" Однако, если дело доходит до обеда, он бежит вперед всех и готовит самую большую ложку. Но... вместо каши у него в тарелке лягушка. Очень поучительный мультфильм!
"Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино"
Трилогия об очень самостоятельном мальчике, который уехал в соседнюю деревню, потому что мама не разрешила ребенку оставить кота, организовал в незнакомом населенном пункте быт и нашел друзей. Однако мультфильм все равно показывает, что без мамы с папой никуда.
"Крокодил Гена"
Тот случай, когда крокодил добрый, а дружба преодолеет все преграды. Интересно то, что мультфильм — это не рисованная анимация, а кукольная. И, несмотря на такой нюанс, мультик остается популярным и любимым до сих пор.
"Следствие ведут Колобки"
Сценарием для захватывающего мультфильма стала одноименная книга Эдуарда Успенского. Двое братьев-сыщиков, Шеф и Коллега, расследуют загадочное дело – исчезновение слона из зоопарка. Мультик динамичный, одно действие сменяет другое, потому от просмотра так сложно оторваться, причем не только детям.
Стоит отметить, что книгой и мультфильмом не ограничились. Позже с сыщиками было сделано еще восемь компьютерных игр.
"Пластилиновая ворона"
Мультик состоит из трех частей, последняя из которых снята по стихотворению Успенского "А может, а может..." Дедушка с внуком пытаются вспомнить известную басню "Ворона и лисица". В итоге получается забавная история в ярких картинках, в финале которой смысл первоначального произведения совсем искажается.
Бонус: "Фиксики"
Мультфильм не зря попал в подборку. Прародителями "Фиксиков" стали Гарантийные человечки Успенского. Детский писатель впервые придумал маленьких человечков, которые живут в различных приборах и ремонтируют их во время срока гарантии. По мотивам книги Успенского "Гарантийные человечки" и были сняты современные "Фиксики". Мультсериал отличный и познавательный. Благодаря такому мультику ваш ребенок узнает, как работает утюг, холодильник и другие бытовые приборы. Интересно то, что мультфильм нравится не только детям, но и взрослым.
Комментарии
Фиксики -запретить ! Смешарики -запретить ! Крутые бобры - разрешить !
А мы Пеппу «вывести» не можем из дома=(((((((
Если не путаю, в Антошке этот шкет деда замочил лопатой. НичОСЕ добрый мульт!))
Да ни в коем случае!Он же дедушку не бил!Он же дедушку любил!!!!!!!!!!!
Anarchy, не-не Это не про этот мульт. Образ Рыжего мальчика еще в другом мультике использовали) Вот "убил дедушку лопатой" оттуда. А в "Антошке" все мирно и много лени лишь.