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В Белокурихе открывается новая горнолыжная трасса длиной 580 метров

, ИА "Амител"
24 декабря действует бесплатная доставка до комплекса для всех желающих прокатиться со склонов Алтайских гор

Зимний отдых на Алтае стал очень популярным. Ведь люди стремятся с пользой провести время: покататься на лыжах, увидеть горы и насладиться природой. Каждый год число поклонников зимнего спорта увеличивается, и Белокуриха является отличным вариантом для того, чтобы заняться активным отдыхом.

Туристический комплекс "Таежная заимка "Лесная сказка" приготовил для своих посетителей особый подарок: 24 декабря состоится открытие новой горнолыжной трассы. Она имеет три уровня сложности (красный, синий и зеленый) и неповторимый вид на Алтайские горы, а ее протяженность составляет 580 метров (к примеру, максимальная длина трассы на Авальмане – около 350 метров). Комплекс приглашает всех желающих на торжественное открытие, на котором вы увидите развлекательную программу, показательный спуск юных спортсменов и инструкторов, спортивные конкурсы и веселые забавы.

Трасса оснащена двухместным бугельным подъемником, который в день запуска будет работать бесплатно.

Если у вас нет своего снаряжения, не переживайте: у подножия трассы работает пункт проката, где можно взять лыжи, сноуборд, а также воспользоваться услугами инструктора.

Вкусно перекусить после насыщенного дня можно в ресторане "Лесная сказка" прямо на берегу таежного озера. Любителей весело провести время на природе ждут уютные беседки, рядом с которыми можно пожарить шашлыки.

Для всех желающих на "Таежную заимку" организована бесплатная доставка от санатория Россия (записаться можно по телефону: 8-800-700-5330). Стоит отметить, что проживание в комфортном "деревенском доме" на троих человек стоит всего 2000 рублей в сутки.

Таежная заимка – удивительное место, где сила и красота природы покоряют сердце и наполняют душу гармонией и спокойствием. Приглашаем вас в настоящую сибирскую лесную сказку!

Заказать путевки и подробнее ознакомиться с перечнем предоставляемых услуг можно на сайте комплекса https://www.sanrussia.ru/otdykh/taezhnaya-zaimka/ либо по телефону: 8-800-700-5330.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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