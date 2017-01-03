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Десять лучших фильмов 2016 года по версии Amic.ru

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Вячеслав Кондаков собрал самые главные картины уходящего года

Первая за долгие годы работа голландского режиссера Пола Верховена, выдающийся образец научной фантастики "Прибытие", а также корейская эротическая драма о романе двух девушек – журналист Amic.ru Вячеслав Кондаков составил свою десятку лучших фильмов, вышедших в российский прокат в 2016 году. 

"Игра на понижение"

Режиссер — Адам МакКей

В ролях: Кристиан Бэйл, Стив Карелл, Райан Гослинг, Брэд Питт

Один из главных оскаровских хитов этого года, получивший статуэтку в номинации "За лучший сценарий". Невероятно тонкая картина о причинах американского экономического кризиса 2008 года на рынке ипотечного кредитования. "Игра на понижение" рассказывает увлекательную историю о нескольких людях с Уолл-стрит, которые сумели сколотить целое состояние на том, что шли против рынка. Актерский состав картины включает четырех обладателей премии "Оскар", в том числе Кристиана Бэйла, Мелиссу Лео и Брэда Питта. Последний, к слову, выступил в "Игре на понижение" в качестве продюсера. 


"Под покровом ночи"

Режиссер — Том Форд

В ролях: Эми Адамс, Джейк Джилленхол

Напряженный триллер о том, как порой процесс расставания с любимым человеком может навсегда изменить жизнь. Атмосферное кино, в котором бывший модельер Том Форд умудряется быть одновременно Дэвидом Линчем и братьями Коэнами, перенося на экран свой фирменный, ни на что не похожий авторский стиль. Героиня Эми Адамс читает роман своего бывшего мужа "Ночные животные". Погружаясь в жестокий и циничный мир насилия, она открывает некоторые тайны о себе, своем бывшем муже и их браке. 

"В центре внимания"

Режиссер — Том МакКарти

В ролях: Майкл Китон, Марк Руффало, Рэйчел МакАдамс

Ставшая лауреатом премии "Оскар" в 2015 году драма Тома МакКарти изначально не считалась фаворитом на получение главного приза американской киноакадемии. Однако "В центре внимания" оказалась намного сложнее и умнее, чем довольно пафосный, пусть и виртуозно сделанный "Выживший" Алехандро Гонсалеса Инньярриту. В основе картины Тома МакКарти лежит реальная история журналистского расследования одного из самых громких секс-скандалов. Корреспонденты бостонской газеты разоблачают случаи педофилии, в которых обвиняются представители церкви. Кино обязательно к просмотру всем российским журналистам.

"Сын Саула" 

Режиссер — Ласло Немеш 

В ролях: Геза Рериг, Леванте Молнар, Урс Рехн 

Один из главных хитов Каннского кинофестиваля 2015 года, который дошел до российского проката только спустя год. Революционная по своей манере съемки ручной камерой, жестокая картина от венгерского постановщика Ласло Немеша станет испытанием для самого искушенного зрителя. Лента "Сын Саула" рассказывает историю еврейского пленного и одновременно члена зондеркоманды, который узнает в одном из трупов в газовой камере своего сына. Тогда единственной целью Саула становится желание похоронить ребенка согласно всем правилам. Только в условиях концлагеря это практически невозможно. 

"В тихом омуте"

Режиссер – Бруно Дюмон

В ролях: Жюльет Бинош

Французский режиссер Брюно Дюмон, обладатель трех наград в Каннах, снял вторую подряд комедию с элементами детектива и исчезновения. Как и в предыдущих картинах автора, в фильме "В тихом омуте" играют одновременно звезды первой величины и непрофессиональные актеры. Причем последние, мягко говоря, обладают специфической внешностью. Наряду с неподражаемой Жюльет Бинош, которая недавно играла у Дюмона в мрачной "Камиле Клодель", и классиком Фабрисом Лукини снялись колоритные непрофессионалы, которые нерачительно переигрывают и изображают идиотов. "В тихом омуте" – учебник того, какими должны быть идеальные бурлескные комедии для интеллектуального зрителя.

"Служанка"

Режиссер — Пак Чхан-ука

В ролях: Ким мин-хи, Ким Тхэ-ри

Лидер новой волны корейского кино, лауреат Гран-при Каннского кинофестиваля за ленты "Олдбой" и "Жажда" возвращается после неудачного англоязычного дебюта "Порочные игры" с самой изысканной картиной в карьере. Зрителей ждет рассказанная несколькими людьми история аферы и любовного треугольника в интерьерах Японии 30-х годов прошлого века. Надо сразу предупредить, что в "Служанке" вас ждут откровенные, но виртуозно снятые оператором Чон Джон-хуном сцены лесбийского секса, а также инцеста и прочей физиологии. Также в ленте присутствует осьминог, отсылающий к самому знаменитому фильму режиссера – "Олдбою".


"По соображениям совести" 

Режиссер — Мэл Гибсон

В ролях: Эндрю Гарфилд

После десятилетнего перерыва, связанного со скандалами, Мэл Гибсон вернулся в качестве режиссера с одной из лучших военных драм последнего десятилетия. Картина повествует о первом в истории армии США уклонисте Десмонде Доссе, который спас в одиночку во время битвы за Окинаву 50 человек. Мэл Гибсон, будучи глубоко верующим человеком, одновременно показывает весь ужас и ад войны с историей о подлинных убеждениях и несгибаемой вере. Кровь льется на экран из всех артерий, разорванные конечности и кишки заполняют собой все пространство. Как в "Страстях Христовых", режиссер упивается насилием, страшными мучениями солдат и отрубленными конечностями. Учитывая, что Эндрю Гарфил исполнил главную роль в фильме "Молчание" Мартина Скорсезе, который выйдет в январе, можно не сомневаться, что академия не оставит его без номинации на "Оскар". 

"Прибытие"

Режиссер – Дени Вильнев

В ролях: Эми Адамс, Джереми Реннер

Канадец Дени Вильнев после своего переезда в США превратился в одного из самых интересных постановщиков в мире. Там несколько картин получили небывалую любовь публики, а самого постановщика стали всерьез сравнивать с лучшими из лучших. После великолепных "Пленниц" и "Убийцы" Вильнев сделал, возможно, лучший научно-фантастический фильм последнего десятилетия. Это удивительная картина небывалого размаха и красоты, способная стать откровением даже для не самого искушенного зрителя. Это сложная, неторопливая и одновременно увлекательная история о контакте с внеземной цивилизацией и исследовании природы человека. В основе сюжета рассказ "История твоей жизни" этнического китайца Теда Чана, который в последние годы превратился в одного из главных американских фантастов.

Сейчас Дени Вильнев вовсю продолжает работать в жанре фантастики и занят продолжением "Бегущего по лезвию", выход которого запланирован на октябрь следующего года.

"Каждому свое"

Режиссер – Ричард Линклейтер

В ролях: Блейк Дженнер, Джастон Стрит, Райан Гузман

После своего шедевра "Отрочество" американец Ричард Линклейтер сделал невероятно простую и одновременно очаровательную комедию о студентах, выступающих за команду колледжа по бейсболу. Будучи выдающимся драматургом, режиссер так отшлифовал все диалоги, что лента смотрится на одном дыхании. Фильм обыгрывает клише популярных студенческих комедий и делает это так, что самому хочется бросить все, поступить в колледж и заняться бейсболом.

"Она"

Режиссер – Пол Верховен

В ролях: Изабель Юппер

Великий голландский постановщик вернулся в большое кино после 12-летнего перерыва. Автор "Вспомнить все", "Робокопа", "Основного инстинкта" и "Звездного десанта" вновь вернулся в родную Европу, где когда-то начинал свою карьеру. "Она" – жесткая сатира о природе человека, наших сексуальных влечениях. Главную роль в этом эротическом триллере сыграла француженка Изабель Юппер, которая в свои 63 года вытворяет на экране невероятные вещи. Если бы жюри Каннского кинофестиваля во главе с Джорджем Миллером не было так недальновидно, то присудило бы Полу Верховену заслуженную "Золотую пальмовую ветвь". "Она" совершенно заслуженно занимает первое место в нашем списке, поскольку картины такого уровня выходят не каждый год.  

Бонус: лучший мультфильм года

"В поисках Дори"

Режиссер — Эндрю Стэнтон 

Гениальные ребята из студии Pixar приучили нас к тому, что они выпускают по одному шедевру в год. Как и другая работа студии – "Головоломка", "В поисках Дори" рассказывает историю об устройстве нашей памяти. Мультипликационный проект студии Pixar уже установил несколько рекордов, заработав в мировом прокате более миллиарда долларов.

Читайте также в сюжете: Итоги года-2016
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

21.12.2016 10:25
- гость -

а русские режиссеры ничего стоящего не сняли?

0  0
21.12.2016 12:13
- гость -

кроме Прибытия все фигня...

0  0
3.01.2017 17:48
- гость -

Дед Мороз. Битва Магов - Федя Супер))

0  0
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