В предпоследнюю неделю года в широкий прокат выходит сразу несколько фильмов, которые связаны с Новым годом. Причем некоторые проекты, такие как "Пассажиры" и "Елки 5", потенциально должны собирать большую аудиторию в новогодние праздники. Рассказываем, что посмотреть на этой неделе, чтобы создать необходимое праздничное настроение.

"Пассажиры"

Режиссер — Мортен Мильдум

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт

Один из самых ярких блокбастеров этой зимы с восходящими звездами мирового кино. Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт разыгрывают роман в интерьерах космического корабля. По сюжету, судно с пятью тысячами пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Из-за сбоя в системе двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конца путешествия им осталось 90 лет. Постепенно Джима и Аврору влечет друг к другу, поэтому остаток жизни они решают провести вместе. Однако из-за сбоя в системе пара вынуждена спасать всех обитателей корабля.

Интересный норвежский режиссер Мортен Мильдум после довольно неудачной картины "Игра в имитацию" решает попробовать свои силы в жанре фантастики. "Пассажиры" обещают быть одновременно развлекательным фильмом, но включат отсылки к лучшим образцам жанра, включая "Космическую Одиссею" Стэнли Кубрика.

"Елки 5"

Режиссеры — Тимур Бекмамбетов, Александр Котт и другие

В ролях: Сергей Светлаков, Иван Ургант, Гоша Куценко и другие

Тимур Бекмамбетов в Голливуде и в России, как говорят в Одессе, две большие разницы. Там он выпускает увлекательные и уникальные проекты, здесь все его картины на одну тему, что в мире живут только одни добрые люди. Предыдущие "Елки" при всей художественной слабости пользовались народной популярностью и заработали сотни миллионов рублей в прокате. В новой серии зрителей вновь ждут любимые герои, включая дуэт Урганта и Светлакова.



"Дед Мороз. Битва магов"

Режиссер — Александр Войтинский

В ролях: Федор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова

Еще одна новогодняя сказка, выходящая за две недели до Нового года, чтобы создать праздничное настроение. По сюжету, юная Маша видит в самом центре Москвы крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент спасает Машу от нападения химеры. Так Маша попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз реально существует и, возглавляя армию магов, способных управлять снегом и льдом, охраняет Землю от вторжения темных сил. В роли мага здесь выступает Федор Бондарчук.