Алтайский край по праву называют жемчужиной и житницей Сибири. Бескрайние поля, колосящаяся пшеница и неограниченные ресурсы делают край одним из крупнейших аграрных регионов страны. Благодаря этому многие крупные сельскохозяйственные предприятия обосновались на Алтае.

В кризис найти работу не так просто, но компания "СиСорт" готова предложить интересные вакансии в стабильной организации. Штат сотрудников из ста человек говорит о перспективности и серьезности предприятия. Многим бы хотелось работать в надежной компании, не так ли? "СиСорт" дает эту возможность и ищет своих будущих "гениев" уже сейчас.

"У нас есть интересные и трудные задачи, поэтому нужны талантливые люди. Троечников и бездельников просьба не беспокоить. Со своей стороны мы готовы предоставить сложную, интересную работу, которая вас увлечет. Результат вашего труда будет представлен на всей территории всего земного шара", – говорит директор "СиСорт" Максим Савинков.

Сердце и гордость предприятия — отдел разработок. Здесь рождаются самые смелые идеи, которые потом воплощаются в жизнь и помогают сотням компаний решать нерешаемые до этого задачи. Работа в "СиСорт" — это не просто работа, это способ самореализовываться и развиваться как специалист.

Компании необходимы:

ведущий специалист-программист

программист С++

инженер-электроник по разработке цифро-аналоговых устройств

инженер-конструктор ленточных транспортерных механизмов и машин

инженер-физик

менеджеры отдела внешнеэкономической деятельности со знанием английского, тайского, вьетнамского языков

К квалификации сотрудников предприятие относится серьезно: некоторые из них проходят стажировку в Германии. Руководство также поощряет лучших сотрудников. В том году "СиСорт" дарил IPhone 6s и сертификат на поездку за границу. Компания развивается, вместе с этим позволяет развиваться своим сотрудникам, позволяет усовершенствовать свои навыки, приобретать опыт и двигаться вперед.

"СиСорт" — это компания, которая занимается производством инновационных фотосепараторов. Реализуется продукция не только в России, но и за рубежом. Только за последний год было открыто семь представительств за рубежом. Каждый третий аппарат "СиСорт" сегодня идет на экспорт. Фотосепараторы – уникальное инновационное оборудование, предназначенное для электронно-оптической сортировки сыпучих продуктов по цвету.

Если вас заинтересовали предложения компании "СиСорт", отправляйте резюме на почту info@csort.ru. Ознакомиться с деятельностью компании можно на сайте http://csort.ru/. Уточнить интересующую вас информацию можно по телефону 290-310. Не расстраивайтесь, если на данный момент не увидели подходящую вакансию, можно отправить резюме на почту и попасть в кадровый резерв.