Олимпийский комитет России опубликовал список из 690 спортсменов, представляющих 15 видов спорта. Они являются кандидатами в национальную сборную для подготовки к Олимпийским играм – 2018 в Южной Корее, сообщает "Алтайский спорт".
Отмечается, что среди них 23 олимпийских чемпиона.
Также среди претендентов на участие в Играх есть четыре представителя Алтайского края. Речь идет о сноубордисте Андрее Соболеве, конькобежце Викторе Муштакове, лыжнице Ольге Сементиной (Кузюкова) и Яне Кирпиченко.
Напомним, Андрей Соболев и Ольга Кузюкова в 2014 году участвовали в Олимпиаде, проходившей в Сочи.
XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхёнчхане.
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