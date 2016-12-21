Пожары в Алтайском крае в 2016 году унесли жизни 167 человек, пострадали еще 170 граждан. Всего в регионе произошло 3133 возгорания. Таковы итоги уходящего года, которые 21 декабря подвели сотрудники краевой службы МЧС.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение по всем показателям, характеризующим пожарную безопасность. Количество пожаров сократилось на 2,5%, погибших – на 9,2%, травмированных — на 5,6 %. Во время ликвидации пожаров были эвакуированы 1065 человек. Было спасено материальных ценностей на общую сумму 915 миллионов рублей", – сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Андрей Нейман.
Большинство пожаров произошло в жилом секторе. Основными причинами стали неосторожное обращение с огнем, электротехнические причины, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
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