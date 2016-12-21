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Россия не вошла в рабочий список приоритетов новой администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в военной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Foreign Policy, который получил соответствующий документ.

Издание пишет, что приоритетными задачами в сфере обороны новой администрации названы "разработка стратегии по уничтожению "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ), усиление ВС Соединенных Штатов и устранение бюджетных ограничений на их модернизацию, создание комплексного подхода по обеспечению безопасности в киберпространстве, а также повышение эффективности работы Пентагона".

Журнал подчеркивает, что Россия, которую председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд и иные американские военачальники называли "экзистенциальной угрозой", в перечне отсутствует.

В переходной команде Трампа изданию сообщили, что этот перечень не "исчерпывающий", и не стали давать ответ на вопрос, входила ли РФ в список приоритетов новой администрации в военной сфере.

Агентство напоминает, что ранее республиканец не раз высказывался за сотрудничество с РФ, особенно в деле борьбы с боевиками в Сирии.