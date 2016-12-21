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Россия не вошла в рабочий список приоритетов новой администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в военной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Foreign Policy, который получил соответствующий документ.
Издание пишет, что приоритетными задачами в сфере обороны новой администрации названы "разработка стратегии по уничтожению "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ), усиление ВС Соединенных Штатов и устранение бюджетных ограничений на их модернизацию, создание комплексного подхода по обеспечению безопасности в киберпространстве, а также повышение эффективности работы Пентагона".
Журнал подчеркивает, что Россия, которую председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд и иные американские военачальники называли "экзистенциальной угрозой", в перечне отсутствует.
В переходной команде Трампа изданию сообщили, что этот перечень не "исчерпывающий", и не стали давать ответ на вопрос, входила ли РФ в список приоритетов новой администрации в военной сфере.
Агентство напоминает, что ранее республиканец не раз высказывался за сотрудничество с РФ, особенно в деле борьбы с боевиками в Сирии.
Комментарии
Вот это удар по нашей оппозиции
В России есть оппозиция ? Неужто несистемный оппозиционер Навальный так запугал аналитиков диванного форума ,что с ним считаются местные ура-патриоты квасного розлива ? Вот о чём репу чесать надо : усиление ВС Соединенных Штатов и устранение бюджетных ограничений на их модернизацию, создание комплексного подхода по обеспечению безопасности в киберпространстве, а также повышение эффективности работы Пентагона
* а это увеличение ассигнований на оборону и,если подтягиваться за Штатами , то ,соответствующе - увеличивать в России.Где брать деньги ? Чесать свой народ.Как вариант.
Отлично. Надеюсь, теперь вовка не будет в оборону вбухивать 80% бюджета.. Да расслабтесь, мои маленькие диванные воины против слабых стран, будет)
Казимир Моисеевич, ты в расстройстве от таких новостей?
http://theoryandpractice.ru/posts/15321-zatyanuvshayasya-letargiya-pervyy-premer-singapura-li-kuan-yu-o-neizbezhnom-raspade-evropy
здесь бывший премьер Сингапура рассуждает о сильных мира сего, про Россию он вообще не говорит ни слова.
В переходной команде Трампа изданию сообщили, что этот перечень не "исчерпывающий", и не стали давать ответ на вопрос, входила ли РФ в список приоритетов новой администрации в военной сфере. +++++++++++++++ Собственно , осенью цыплят считают ,но некоторым хочется в декабре. Надо подождать ,торопыги.
Чудо в перьях, твой афоризм про цыплят здесь совершенно неуместен. Скажи честно, тебе ведь хочется чтобы Россия попала в список врагов?
- гость - 21 декабря 2016 г. 16:48
ви, ты глуп)
16:55 , да это бося гуся гоняет под столом. ))
Ну трампон молодец,а то наши правители всё на сша показывали,что американцы нам мешают теперь,то всё будет нормально как всегда.
если трамп теперь друг расеи, кого теперь ура-патриоты во всех бедах винить будут? кто же будет финансировать информационную войну против расеи?
CALIBR зарегистрированный 21 декабря 2016 г. 16:57
Чудо в перьях, ты по прежнему считаешь президента США клоуном и скандалом ходячим?
ведь если завтра обама уйдёт писать мемуары, а в ваших подъездах будет всё так же нассано... это что же... неужели и трамп тоже?.. чмо?
Гонец из Пензы 21 декабря 2016 г. 17:35
Почему в ваших подъездах всегда нассано? Зачем вы там живете?
"Зачем вы там живете?" =============== "ваших" от "наших" не отличаете? у меня свой подъезд, где могу ссать только я, но рядом дом с тремя туалетами. такшта особо незачем
А зачем вы ссыте в своем подъезде? Ничего не понимаю.
"Ничего не понимаю." ================ заметно