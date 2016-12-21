Пятница, 23 Декабрь, 13:53

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,86
€ 63,56
Brent
$ 52
-16°
Обь
80см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар на радиозаводе в БарнаулеНовый год – 2017 Пресс-конференция Владимира Путина - 2016
Пожар на радиозаводе в Барнауле
Новости

Трамп не включил Россию в список главных угроз США – СМИ

, ИА "Амител"
Ранее республиканец неоднократно высказывался за сотрудничество с Россией, особенно в борьбе с террористами в Сирии

Фото: udf.by

Россия не вошла в рабочий список приоритетов новой администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в военной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Foreign Policy, который получил соответствующий документ.

Издание пишет, что приоритетными задачами в сфере обороны новой администрации названы "разработка стратегии по уничтожению "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ), усиление ВС Соединенных Штатов и устранение бюджетных ограничений на их модернизацию, создание комплексного подхода по обеспечению безопасности в киберпространстве, а также повышение эффективности работы Пентагона".

Журнал подчеркивает, что Россия, которую председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд и иные американские военачальники называли "экзистенциальной угрозой", в перечне отсутствует.

В переходной команде Трампа изданию сообщили, что этот перечень не "исчерпывающий", и не стали давать ответ на вопрос, входила ли РФ в список приоритетов новой администрации в военной сфере.

Агентство напоминает, что ранее республиканец не раз высказывался за сотрудничество с РФ, особенно в деле борьбы с боевиками в Сирии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

21.12.2016 15:45
- гость -

Вот это удар по нашей оппозиции

0  0
21.12.2016 16:06
CALIBR

В России есть оппозиция ? Неужто несистемный оппозиционер Навальный так запугал аналитиков диванного форума ,что с ним считаются местные ура-патриоты квасного розлива ? Вот о чём репу чесать надо : усиление ВС Соединенных Штатов и устранение бюджетных ограничений на их модернизацию, создание комплексного подхода по обеспечению безопасности в киберпространстве, а также повышение эффективности работы Пентагона

* а это увеличение ассигнований на оборону и,если подтягиваться за Штатами , то ,соответствующе - увеличивать в России.Где брать деньги ? Чесать свой народ.Как вариант.

0  0
21.12.2016 16:09
Anarchy

Отлично. Надеюсь, теперь вовка не будет в оборону вбухивать 80% бюджета.. Да расслабтесь, мои маленькие диванные воины против слабых стран, будет)

0  0
21.12.2016 16:10
- гость -

Казимир Моисеевич, ты в расстройстве от таких новостей?

0  0
21.12.2016 16:12
гость

http://theoryandpractice.ru/posts/15321-zatyanuvshayasya-letargiya-pervyy-premer-singapura-li-kuan-yu-o-neizbezhnom-raspade-evropy

здесь бывший премьер Сингапура рассуждает о сильных мира сего, про Россию он вообще не говорит ни слова.

0  0
21.12.2016 16:30
CALIBR

В переходной команде Трампа изданию сообщили, что этот перечень не "исчерпывающий", и не стали давать ответ на вопрос, входила ли РФ в список приоритетов новой администрации в военной сфере. +++++++++++++++ Собственно , осенью цыплят считают ,но некоторым хочется в декабре. Надо подождать ,торопыги.

0  0
21.12.2016 16:48
- гость -

Чудо в перьях, твой афоризм про цыплят здесь совершенно неуместен. Скажи честно, тебе ведь хочется чтобы Россия попала в список врагов?

0  0
21.12.2016 16:55
- гость -

- гость - 21 декабря 2016 г. 16:48

ви, ты глуп)

0  0
21.12.2016 16:57
CALIBR

16:55 , да это бося гуся гоняет под столом. ))

0  0
21.12.2016 17:12
МСА

Ну трампон молодец,а то наши правители всё на сша показывали,что американцы нам мешают теперь,то всё будет нормально как всегда.

0  0
21.12.2016 17:30
Гонец из Пензы

если трамп теперь друг расеи, кого теперь ура-патриоты во всех бедах винить будут? кто же будет финансировать информационную войну против расеи?

0  0
21.12.2016 17:33
- гость -

CALIBR зарегистрированный 21 декабря 2016 г. 16:57

Чудо в перьях, ты по прежнему считаешь президента США клоуном и скандалом ходячим?

0  0
21.12.2016 17:35
Гонец из Пензы

ведь если завтра обама уйдёт писать мемуары, а в ваших подъездах будет всё так же нассано... это что же... неужели и трамп тоже?.. чмо?

0  0
21.12.2016 17:41
- гость -

Гонец из Пензы 21 декабря 2016 г. 17:35

Почему в ваших подъездах всегда нассано? Зачем вы там живете?

0  0
21.12.2016 17:45
Гонец из Пензы

"Зачем вы там живете?" =============== "ваших" от "наших" не отличаете? у меня свой подъезд, где могу ссать только я, но рядом дом с тремя туалетами. такшта особо незачем

0  0
21.12.2016 17:51
- гость -

А зачем вы ссыте в своем подъезде? Ничего не понимаю.

0  0
21.12.2016 17:54
Гонец из Пензы

"Ничего не понимаю." ================ заметно

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< декабрь 2016  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
13:50
Первое хоккейное дерби в истории Барнаула пройдет в ледовом дворце "Динамо" 0
13:47
Страшные кадры пожара на барнаульском радиозаводе от МЧС. Видео 1
13:41
Немецкая полиция задержала двух человек, подозреваемых в подготовке теракта 0
13:33
Без пафоса: Дональд Трамп не хочет видеть звезд на своей инаугурации 1
13:14
Пожару на барнаульском радиозаводе присвоен третий ранг сложности 0
13:10
Барнаул встал в сильнейшую пробку из-за пожара на радиозаводе 0
13:07
Тигренок погиб в схватке с более опытной тигрицей в Хабаровском крае 0
12:54
Пожар на радиозаводе в Барнауле еще не потушен. Видео 10
12:50
Штраф ждет выборщиков, не проголосовавших за Хиллари Клинтон 3
12:45
Розы из колбасы: идеальная нарезка для новогоднего стола за несколько минут 5
12:33
В Союзе биатлонистов рассказали, почему этап Кубка мира пройдет не в Тюмени 5
12:30
Александр Прокопьев: нужно укрепить авторитет края на федеральном уровне 0
12:26
Заключенные устроили бунт в одной из тюрем Великобритании 0
12:15
140 снегоуборочных машин работало в ночь на пятницу в Барнауле 1
12:09
18-летний парень угнал автомобиль в Славгороде и бросил его 6
12:00
"НТЦ Галэкс" получил сертификат "Социально ответственного работодателя" 0
11:53
Красное пламя и клубы дыма: фото горящего барнаульского радиозавода 20
11:47
Джоан Роулинг сообщила о создании нового романа 6
11:35
Барнаулец залил бензина на 170 тыс. руб. по найденной топливной карте 23
11:20
Чудо в Рождество: в Барнауле пройдет спектакль "Падал прошлогодний снег" 0
11:16
Как и кого жители Алтайского края выбирали в 2016 году? 0
11:12
Полиция перекрыла пр. Калинина и ул. Аносова из-за пожара на радиозаводе 0
11:04
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Алтайском крае 0
10:51
Госдеп назвал армию США самой сильной в мире 57
10:44
Программа новогодних мероприятий в Барнауле – 2017. Инфографика 1
10:32
Взрыв произошел на заводе в Италии 0
10:16
316 многоквартирных домов отремонтировали в Алтайском крае за два года 4
10:04
Больше трех часов горит здание радиозавода в Барнауле 20
10:00
Впервые на Алтае начали выпускать воду для детей 0
09:56
Аспирант АлтГТУ стал обладателем Президентской стипендии 3
09:50
Александр Карлин назначил нового руководителя Госинспекции 1
09:45
Количество погибших от "Боярышника" в Иркутске выросло до 74 человек 40
09:31
"Алтайбаскет" закончил выступление в 2016 году очередным поражением 0
09:22
Вода вернулась в дома Барнаула, которые пострадали от коммунальной аварии 2
09:05
Топ-менеджер ИСК "Союз" Елена Греб: "Семья – главное в жизни" 0
09:01
Американец набросился в самолете с оскорблениями на дочь Трампа Иванку 18
08:45
Алтайский Роспотребнадзор: подарки для губернаторской елки безопасны 4
08:30
В Белокурихе открывается новая горнолыжная трасса длиной 580 метров 0
08:16
Административное здание горело в Алтайском крае минувшей ночью 1
07:46
Ежегодная большая пресс-конференция Путина в цифрах и фактах. Инфографика 32
07:24
ДАР: как выглядит ультрасовременный перинатальный центр в Барнауле. Фото 107
07:03
Двухэтажный коттедж-трансформер продают в Барнауле за 25,5 млн руб. Фото 61
06:44
Астропрогноз: что нас ждет в петушином 2017 году 11
06:23
Мороз, снег и метели ждут жителей Алтайского края 23 декабря 1
06:01
Сколько придется заплатить за незаконный сруб новогодней ёлки? 0
03:27
Шотландские ученые рассказали, почему люди размножаются при помощи секса 16
02:06
Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя 2
01:09
Автора "Прибытия" Дени Вильнева зовут снимать новую "Дюну" 0
00:17
Неизвестное свойство, или Почему все-таки стоит пить кофе по утрам? 1
23:16
Мединского назвали "Человеком года" за вклад в развитие российского кино 1

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.