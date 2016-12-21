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Большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина перенесли на сутки в связи с тем, что глава государства примет участие в церемонии прощания с убитым послом РФ в Турции Андреем Карловым.

Об этом объявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день", – сказал представитель Кремля.

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Как передает "Интерфакс", Песков уточнил, что Путин примет участие в траурной церемонии, добавив, что пресс-конференция президента состоится 23 декабря в 12:00 по Москве.

Напомним, что посол России в Турции Андрей Карлов был убит во время открытия выставки в Анкаре. Его убийцу ликвидировали в результате полицейской операции.



