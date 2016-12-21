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Большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина перенесли на сутки в связи с тем, что глава государства примет участие в церемонии прощания с убитым послом РФ в Турции Андреем Карловым.
Об этом объявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день", – сказал представитель Кремля.
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Как передает "Интерфакс", Песков уточнил, что Путин примет участие в траурной церемонии, добавив, что пресс-конференция президента состоится 23 декабря в 12:00 по Москве.
Напомним, что посол России в Турции Андрей Карлов был убит во время открытия выставки в Анкаре. Его убийцу ликвидировали в результате полицейской операции.
Комментарии
60 человек, погибших в Иркутске - не помеха... это просто статистика.
Керри выразил соболезнования Лаврову в связи с убийством посла и сообщил, что США расширили санкции против РФ за агрессию на Украине.
"60 человек, погибших в Иркутске" Земля им конечно пухом... Но там на всех бутылках было написано - "не употреблять вовнутрь организма"! Кто им то виноват?!
Чем именно отравили иркутян перед новым годом? Автор: Лера Крышкина,
/Напомним, 18 декабря в Иркутске начали массово умирать люди. Через некоторое время появилась информация, что они умирают от употребления жидкости для мытья ванн "Боярышник", которая содержит метиловый спирт. Отмечены несколько случаев мгновенной смерти. У всех пострадавших - крайне тяжелое состояние и острый токсический шок.
Отравление напоминает действие боевого отравляющего вещества: смертность стопроцентная, медики даже в условиях стационара не смогли спасти ни одного человека. Это вызывает серьезные сомнения в официальной версии: метиловый спирт является относительно слабым ядом, а в условиях клиники смертность от него составляет лишь несколько процентов. И уж тем более метиловый спирт никогда не вызывает мгновенную смерть: он по сути вообще не ядовит. Организм поражается формальдегидом, на который, в частности, распадается метиловый спирт после нескольких часов пребывания в организме.
Наука вообще знает очень мало ядов, которые убивают мгновенно. Это тетродотоксин, содержащийся в рыбе фугу, цианид калия, батрахотоксин, содержащийся в коде лягушек-древолазов. Все эти яды крайне сложно достать, и присутствие их в бытовой химии может быть только связано с террористической деятельностью.
Между тем, по данным из непроверенного источника, органы ГУ МВД осведомлены о том, что отравления в Иркутске произошли не только после употребления "Боярышника", но и вполне пристойной водки. В ориентировке, которая якобы разослана по отделениям полиции, перечисляется "Царская водка", "Белая березка", "Финское серебро" и "Пшеничная".
Вполне вероятно, что, скрывая возможность отравления обычной водкой, правоохранительные органы не хотят раздувать панику. Однако отравившимся гражданам от этого не легче./
на каждой пачке сигарет огромными буквами написано: КУРЕНИЕ УБИВАЕТ.
Можно и совсем эти конференции не проводить. Какой от них толк?