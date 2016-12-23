Аспирант Алтайского технического университета Александр Брютов стал победителем Всероссийского открытого конкурса, проведенного при поддержке Министерства образования и науки РФ. Брютов — единственный представитель из Алтайского края среди ста участников конкурса, который получил Президентскую стипендию с правом годового обучения за границей.
Александр Брютов – аспирант второго года обучения кафедры двигателей внутреннего сгорания по специальности "Теплофизика и теоретическая теплотехника" факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта. По итогам Всероссийского конкурса он пройдет стажировку по курсу энергетики и программе интенсивного английского языка в Университете Миссури, который входит в число 400 лучших вузов мира по версии рейтингового агентства Times Higher Education (THE).
Всероссийский открытый конкурс проводился с 23 декабря по 26 марта 2016 года. Ежегодно заявки на участие подают сотни студентов и аспирантов, но только лучшие из них получают возможность провести научные исследования в ведущих зарубежных университетах. В этом году победителями, кроме Александра из Алтайского края, стали 40 студентов и 60 аспирантов России.
Отметим, что на одну стипендию выделяют не более 24 тысяч долларов. Эта сумма полностью покрывает расходы стипендиата на годовое обучение, оформление визы, проезд до места обучения и обратно, проживание, медицинскую страховку и оплату местного транспорта.
Научная работа Александра Брютова посвящена моделированию экологических характеристик поршневых двигателей с искровым зажиганием на основе термодинамических и кинетических моделей фронтального и объёмного горения. Александр является автором 30 опубликованных научных и учебно-методических работ, неоднократно становился победителем и призером всероссийских и международных научно-исследовательских конкурсов и конференций, является обладателем грантов, "Молодым исследователем 2015 года" Алтайского края по направлению "Технические науки".
Комментарии
странно. Президент сам подталкивает талантливую молодежь уехать из России
Круто, конечно, но если американский универ входит лишь в топ 400 мирового рейтинга, то это довольно скверное место...
Наверно соглашусь с комментариями. может в миссури ему добавят а может и наоборот убавят знаний. Правильнее было бы поддержать его стремления к знаниям в России, но мозг уже окончательно свернут на запад, если уж дети путина там