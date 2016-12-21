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Между тираном и вождем народов: фотоподборка ко дню рождения Сталина

, ИА "Амител"
Вспоминаем самого неоднозначного руководителя СССР в день его 137-летия

Фото из открытых источников

Вождю народов Иосифу Виссарионовичу Сталину в среду, 21 декабря, исполнилось бы 137 лет, если отталкиваться от официальной даты его появления на свет.

Эта историческая личность, пожалуй, является самой неоднозначной в оценке современного российского общества.

Одни называют его не иначе как кровавый тиран, другие уверены, что именно благодаря ему была одержана победа в Великой Отечественной войне, а страна превратилась в мощнейшую индустриальную державу.

При этом многие стороны жизни Иосифа Виссарионовича до сих пор покрыты мраком неизвестности.

В очередной день рождения этого политического деятеля портал Amic.ru публикует подборку фотографий со Сталиным.


 


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Комментарии

21.12.2016 16:14
- гость -

137 лет назад, 21 декабря 1879 года, родился Иосиф Виссарионович Сталин – величайший советский государственный и партийный деятель, революционер-большевик, выдающийся теоретик марксизма-ленинизма, ученик и соратник В.И. Ленина, продолжатель его великого дела, руководитель первого в мире социалистического государства – СССР, генералиссимус, творец победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Вехи его биографии - это этапы становления и развития СССР: форсированная индустриализация, коллективизация сельского хозяйства, культурная революция, построение социалистического общества. Под руководством Сталина наша страна одержала Великую Победу над фашистской Германией и превратилась в мировую сверхдержаву.

Никакие потоки лжи и клеветы не в силах вычеркнуть светлый и величественный образ И.В. Сталина из истории и народной памяти. Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в сердцах трудящихся и коммунистов, а его жизнь и деятельность — вдохновлять на борьбу новые поколения борцов за Советскую власть и социализм.

Дело всей его жизни — борьба за освобождение трудящихся и победу коммунизма — будет продолжено и обязательно победит!

Слава великому Сталину!

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21.12.2016 16:27
Палыч

А под руководством Ельцина проведена деиндустриализация, деколлективизация, развал Армии и Флота, а ему " Ельцин Центр"

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21.12.2016 16:36
Gena

"исполнилось бы 137 лет" - это кто там у вас в редакции такой шутник???

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21.12.2016 16:41
Сталинский Сокол

Сегодня вечером, обязательно выпью рюмашку за этого Великого Человека!!! СЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ!!!!

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21.12.2016 16:54
- гость -

Полиция сорвала приезд ростовских шахтеров на акцию протеста в Москву.

Полиция сорвала приезд ростовских шахтеров в Москву на пикет против задержек зарплат, сообщает РБК со ссылкой на главу инициативной группы горняков Валерия Дьяконова.

20 декабря шахтеры из города Гуково должны были собраться на акцию у Горбатого моста напротив Белого дома. Они требуют выплаты зарплат сотрудникам компании «Кингкоул», задолженность которой превысила 340 миллионов рублей.

«Вечером 19 декабря в ожидании автобусов люди три часа стояли на морозе в окружении полицейских, рядом был ОМОН, нас провоцировали», — рассказал Дьяконов. Все это время, по словам активиста, транспортная компания откладывала отправление, а потом заявила, что автобусы сломались.

По информации активиста, на перевозчика оказывалось давление со стороны полиции.

За несостоявшуюся поездку 157 активистов в Москву пришлось заплатить 170 тысяч рублей, деньги до сих пор не вернули, заявил Дьяконов.

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21.12.2016 17:04
Сталинский Сокол

Что поделать. Шахтеры люди подневольные. На Кузбассе многие шахты принадлежат Абрамовичу. Хлопаем дальше нашему солнцеликому, стерхоподобному. В Пятницу он Вам все объяснит. А все от того, что он заложник ситуации и гениальная бездарность.

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21.12.2016 17:06
- гость -

- гость - 21 декабря 2016 г. 16:54 Всех на кичу к дадину, ишь распоясались смутьяны

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22.12.2016 00:38
Джазатор

Мы все привыкли к образу Сталина с советских плакатов (где он изображался почти что Аполлоном) или с советских отретушированных фото (да, в СССР была ретушь, и еще какая!). На самом же деле Сталин выглядел как низколобый шимпанзе, каковым низколобым шимпанзе на самом деле и являлся (в условиях игры на понижение культуры выигрывают всегда самые примитивные. В соревновании с обитателями Кремниевой долины шимпанзе не имеет шансов, а вот в соревновании по пробиванию черепов обитателям Кремниевой долины шимпанзе обставит цукербергов так, что те и ахнуть не успеют). /Спутник и погром/

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22.12.2016 10:21
Правдофил

22.12.2016 00:38 Джазатор

Одного обитателя Кремневой долины выгнали из Гарварда за гомосексуальные связи, другого из колледжа за неуспеваемость. Первый из них стал торговцем краденного (CP/M украли, превратили в QDOS (Quick and Dirty Operating System) и стали продавать под маркой MS DOS, оконный интерфейс украли у Xerox, COM-объектную модель - UNIX-Sockets, и даже TCP/IP стек у BSD (поэтому в винде до сих пор можно найти каталог etc с файлами host, ports и т.п.)), и благодаря маме в совете директоров одного банка, ему за это ничего не было. Второй стал людям втюхивать дешевую фигню за очень большие деньги, призывая людей продавать свои органы за гаджет. Третий спер идеи своих однокурсников и выдал за свои, при поддержке мамы получил грант от спецслужб. Сейчас один из этих вкладывает деньги в вакцины, от которых в мире уже стали бесплодными порядка 400 миллионов человек. А до этого он спонсировал создание оружия тихого киллера, известная как "отравление раком". Второй как раз и умер от после заражения раком, третий сливает спецслужбам данные людей.

Во всех трех случаях успешных людей из Кремниевой долины за ними стояли мамы-папы в правительственных структурах, толпы желающих быть облапошенных лохов, и кровь миллионов. Сталин за всю свою жизнь прямо или косвенно столько человек не убил, сколько каждый из этих.

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