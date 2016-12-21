Фото из открытых источников

Вождю народов Иосифу Виссарионовичу Сталину в среду, 21 декабря, исполнилось бы 137 лет, если отталкиваться от официальной даты его появления на свет.

Эта историческая личность, пожалуй, является самой неоднозначной в оценке современного российского общества.

Одни называют его не иначе как кровавый тиран, другие уверены, что именно благодаря ему была одержана победа в Великой Отечественной войне, а страна превратилась в мощнейшую индустриальную державу.

При этом многие стороны жизни Иосифа Виссарионовича до сих пор покрыты мраком неизвестности.

В очередной день рождения этого политического деятеля портал Amic.ru публикует подборку фотографий со Сталиным.



