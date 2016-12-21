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Обозреватель New York Daily News Герш Кунтцман назвал убийство российского посла в Турции Андрея Карлова "возмездием за преступления Владимира Путина" в Сирии, а не терактом. Об этом сообщает РИА Новости.

Автор статьи отметил, что не "льет слезы" по погибшему Карлову и удивлен, что убийство не было совершено несколькими месяцами ранее. Обозреватель утверждает, что российский посол являлся "воплощением" политики, в рамках которой "сбрасывались бомбы", которые "убивали детей", "истребители разрушали целый город", а "сирийский безумец" Башар Асад получал помощь в своей кровопролитной кампании". По словам колумниста, в понедельник, 19 декабря, "свершилось правосудие".

Он сравнивает теракт в Анкаре с убийством немецкого дипломата Эрнста фом Рата в Париже в 1938 году. Дипломат, которого застрелил еврейский студент, конечно же, "не был невинной жертвой", пишет агентство. В глазах многих он являлся воплощением "гитлеровской жестокости, геноцида, антисемитизма и надвигающейся мировой агрессии", пишет автор.

По словам Кунтцмана, Карлов в Турции был "солдатом", а не дипломатом. При этом он утверждает, что значения нет – погиб российский посол "на поле боя под Алеппо или в галерее в Анкаре".

Кунтцман подчеркивает, что Карлова убил солдат. "Не террорист, заметьте, а солдат", – акцентирует внимание колумнист и продолжает писать, что террористы убивают невинных, а солдаты "убивают таких же солдат".

Напомним, Карлова убили 19 декабря на открытии выставки в Анкаре. Полицейский Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в спину послу, от полученных ранений он скончался. Очевидцы добавляют, что убийца вошел в помещение в деловом костюме и его приняли за охранника дипломата. Во время полицейской операции его ликвидировали. Внешнеполитические ведомства многих стран осудили убийство посла, российский МИД квалифицирует инцидент как теракт.