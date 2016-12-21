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Новости

Американские СМИ назвали убийство Карлова "свершившейся справедливостью"

, ИА "Амител"
По словам автора статьи, посол был "воплощением" политики, в рамках которой "сбрасывались бомбы, убивающие детей"

Фото: mtdata.ru

Обозреватель New York Daily News Герш Кунтцман назвал убийство российского посла в Турции Андрея Карлова "возмездием за преступления Владимира Путина" в Сирии, а не терактом. Об этом сообщает РИА Новости.

Автор статьи отметил, что не "льет слезы" по погибшему Карлову и удивлен, что убийство не было совершено несколькими месяцами ранее. Обозреватель утверждает, что российский посол являлся "воплощением" политики, в рамках которой "сбрасывались бомбы", которые "убивали детей", "истребители разрушали целый город", а "сирийский безумец" Башар Асад получал помощь в своей кровопролитной кампании". По словам колумниста, в понедельник, 19 декабря, "свершилось правосудие".

Он сравнивает теракт в Анкаре с убийством немецкого дипломата Эрнста фом Рата в Париже в 1938 году. Дипломат, которого застрелил еврейский студент, конечно же, "не был невинной жертвой", пишет агентство. В глазах многих он являлся воплощением "гитлеровской жестокости, геноцида, антисемитизма и надвигающейся мировой агрессии", пишет автор.

По словам Кунтцмана, Карлов в Турции был "солдатом", а не дипломатом. При этом он утверждает, что значения нет – погиб российский посол "на поле боя под Алеппо или в галерее в Анкаре".

Кунтцман подчеркивает, что Карлова убил солдат. "Не террорист, заметьте, а солдат", – акцентирует внимание колумнист и продолжает писать, что террористы убивают невинных, а солдаты "убивают таких же солдат".

Напомним, Карлова убили 19 декабря на открытии выставки в Анкаре. Полицейский Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в спину послу, от полученных ранений он скончался. Очевидцы добавляют, что убийца вошел в помещение в деловом костюме и его приняли за охранника дипломата. Во время полицейской операции его ликвидировали. Внешнеполитические ведомства многих стран осудили убийство посла, российский МИД квалифицирует инцидент как теракт.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.12.2016 16:06
финт

я бы сказал, что не прям СМИ, а один жид. но я не буду так говорить.

0  0
21.12.2016 16:07
- гость -

Интересно, Казимир Моисеевич поддерживает Кунтцмана?

0  0
21.12.2016 16:16
- гость -

вот в такие моменты и начинаешь понимать, за что их так не любят

0  0
21.12.2016 16:20
Палыч

Отморозков везде хватает, у нас тот же Бельжо пид.р

0  0
21.12.2016 16:26
Anarchy

У каждой стороны своя правда. Это война. И это ещё не конец. Вова залез туда, где будут мстить любыми способами. И это будет их правда.

0  0
21.12.2016 16:30
Ватнег

Ну тогда 11сентября 2001 года свершившаяся справедливость за Ирак!

0  0
21.12.2016 16:36
Anarchy

Ватнег. За все грехи штатов на БВ. Именно так.Но! справедливость только для одной стороны. Для другой - это преступление против нации

0  0
21.12.2016 16:38
Сталинский Сокол

Очевидно есть какая то связь между немецким послом и нашим. Но тут на лицо этот обозреватель гнет ту же линию, что и его работодатели. Приведу пример. У меня в Литве есть подруга моей юности. Мы с ней перезваниваемся. Так вот она, мне говорит о жестокости г. Путина и его бомбежках. Для меня ясно, что на нее влияют их ТВ и Радио. Я тоже не люблю Путина. Но все что происходит в Сирии со стороны России, считаю правильным.

0  0
21.12.2016 16:52
- гость -

За пиндосские сми ни к чему ресурсу впрягаться:просто-то распространение мнения какого-то абажурчика.

0  0
21.12.2016 16:52
в

Обозреватель New York Daily News Герш Кунтцман назвал убийство российского посла в Турции Андрея Карлова "возмездием за преступления...

А я считаю . что люди дающие себя так легко обмануть, не знающие всей правды и не способные оценить реальную обстановку на БВ , должны сидеть сопеть в две дырочки, скромно ротик закрыв. Потому как любая ложь - она ведь тоже отражается на каждом кто ее изрекает ...

0  0
21.12.2016 16:55
- гость -

Россия воюющая страна, а на войне как на войне, убивают, и к этому надо быть готовым.

0  0
21.12.2016 17:02
- гость -

21.12.2016 16:52 в Обозреватель New York Daily News Герш Кунтцман назвал убийство российского посла в Турции Андрея Карлова "возмездием за преступления...

А я считаю . что люди дающие себя так легко обмануть, не знающие всей правды и не способные оценить реальную обстановку на БВ , должны ...

Милай, уж поверь, обозреватель New York Daily News Герш Кунтцман, информацию по ситуации на Ближнем Востоке берёт не из новостей Первого канала, в отличии от тебя.

0  0
21.12.2016 17:04
- гость -

21.12.2016 17:02 - гость - вот и вам рекомендую прежде чем клаву давить моск раскинуть...

0  0
21.12.2016 17:11
то 17:02

Этот абажур черпает информацию по ситуации из чистейших пиндосских источников?)Заср.аны мозги у кунтицмана.

0  0
21.12.2016 17:31
- гость -

Вот так и приходишь к выводу, что мало у них одного посла в Бенгази завалили, тот точно не за пиндосию ответил, а сам с подружкой Хилей выпросил.

0  0
21.12.2016 17:32
- гость -

А что вдруг комментаторы воспылали праведным гневом? Забыли, как 4 года назад писали комментарии на смерть американского посла в Ливии? "Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить".

0  0
21.12.2016 17:40
- гость -

- гость - 21 декабря 2016 г. 17:32

Не путай божий дар с яичницей. Американский посол был одним из организаторов войны в Ливии и вторжения в страну. А Карлов отстаивал интересы России и проводил политику нашей страны, направленную на борьбу с терроризмом и прекращение гражданской войны в Сирии.

0  0
21.12.2016 17:43
- гость -

- гость - 21 декабря 2016 г. 17:40 Да? А по-моему, в деятельности послов не было никакой разницы.

0  0
21.12.2016 17:50
- гость -

финт зарегистрированный 21 декабря 2016 г. 16:06 "один жид" --- Антифофыст. Настоящий руSSкий.

0  0
21.12.2016 17:53
Эрнст фом Рат

йа-йа! их бин нефинный жертфа!

0  0
21.12.2016 17:53
- гость -

- гость - 21 декабря 2016 г. 17:43

Вы глубоко заблуждаетесь.

0  0
21.12.2016 17:56
- гость -

- гость - 21 декабря 2016 г. 17:53 Нет. Просто вас обманули. Хотя, вы и сами рады обманываться.

0  0
21.12.2016 19:19
bds22

тетка решила прославиться, и прославилась. как впрочем и Парасюк а Захарова как всегда что-нибудь глупое ляпнет

0  0
22.12.2016 07:59
- гость -

Послу присвоили героя России. Его семья получила материальную поддержку. Семью убийцы арестовали, деньгами, которые ИГ или США заплатили за убийство посла, им, скорее всего, воспользоваться не удастся. Эрдоган получил возможность дальше мочить друзей американских СМИ, да и здесь у нас появилось такое же моральное право, ведь это террористические СМИ. Если так, то все справедливо

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