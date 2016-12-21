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Известный в Алтайском крае либерал-демократ, бывший депутат краевого парламента Андрей Щукин может не возглавить, как планировалось, отделение ЛДПР в Омской области. Об этом сообщили омские СМИ. Сам Щукин в беседе с корреспондентом ИА "Амител" не подтвердил и не опроверг информацию.

О грядущем назначении Щукина на пост координатора партии в Омской области стало известно в начале декабря. Об этом сообщил действующий координатор, депутат Заксобрания Омской области Антон Берендеев.

"Это опытный руководитель. Он был депутатом на Алтае, а теперь прислан к нам в Омск, чтобы поддержать будущие выборы в горсовет", – сказал тогда Берендеев о Щукине.

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Сам Щукин заявил "Амителу", что "обсуждать этот вопрос в СМИ пока преждевременно".

И вот теперь местные СМИ со ссылкой на Берендеева сообщили, что Щукин сам отказался от должности координатора.

Андрей Щукин заявил корреспонденту ИА "Амител" , что принятие окончательного решения переносится на следующий год.

"Пока нет конкретики, комментировать нечего", – сказал он.

Андрей Щукин возглавлял региональное отделение ЛДПР в Алтайском крае с 2009 до марта 2015 года. С 2008 по 2016 год был депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания. На новых выборах в текущем году в АКЗС не прошел.