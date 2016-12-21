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Маршрутка и автобус столкнулись на остановке в Барнауле. Фото

, ИА "Амител"
Авария произошла на остановочном пункте "Мастерские"

Фото: vk.com/barneos22

Столкновение маршрутки и пассажирского автобуса большой вместимости произошло на остановке в Барнауле днем 21 декабря.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария на остановке "Мастерские" в сторону Павловска. 47-е маршрутное такси въехало в 19-й автобус", – написал автор заметки.

Читайте также: Два пассажирских автобуса столкнулись на остановке в Барнауле. Фото

Отметим, что в среду в краевой столице уже имело место ДТП с участием двух автобусов. Так, на остановочном пункте "Смирнова" столкнулись две "десятки".

 


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Комментарии

21.12.2016 17:48
- гость -

И где же фото ?

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