Фото: realtai.ru
В Барнауле продолжается строительство торгово-выставочного комплекса, который носит рабочее название "Простор". Об этом сообщается на сайте "Недвижимость Алтай".
Уточняется, что здание будет находиться по адресу: улица Малахова, 86д (рядом с ТЦ "Весна" и "Огни"). Возведением занимается компания "Стройсфера". Издание пишет, что стройка "Простора" началась нелегко: в начале лета компания не смогла получить разрешение на строительство из-за низкого качества архитектурных и инженерных решений, которые члены Градостроительного совета признали безграмотными. Также специалисты сошлись во мнении, что нельзя проектировать застройку участка там, где еще находится неработающая АЗС, а часть земель являются арендованными заказчиком строительства, однако не принадлежат ему.
Тем не менее фирма продолжает работы, добавляет издание. Если новый пятиэтажный торгово-выставочный комплекс с парковкой на 240 мест введут в эксплуатацию, то он станет четвертым объектом подобного назначения в этом районе, поскольку деловой центр "Ледокол" тоже намерены превратить в торговый центр.
Согласно проекту, "Простор" представят в светлых и бежевых тонах, а для большей части фасада будет использовано остекление.
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Подчеркивается, что разрешение на строительство компания получила от комитета по строительству и архитектуре. В начале прошлого месяца застройщик обратился в Комиссию по землепользованию с целью увеличить площадь застройки земельного участка до 65%. Эти действия тоже одобрили, заключается в сообщении.
Комментарии
Если Стамбул город контрастов, то Барнаул город Торговых центров)
Тож заслуга карлина и дугина тож
крытыми переходами соединят между собой?
А еще рядом с МАЛИНОЙ
похожую сарайкустройка идет
Хорошо бы ещё в ТРЦ квартиры продавали, чтобы уж не выходя из дома отовариваться и развлекаться.
Еу наконец-то, а то мне уже негде было отовариваться.
Хорошо бы ещё в ТРЦ квартиры продавали
в ледоколе продают)
21.12.2016 17:05 ыть Еу наконец-то, а то мне уже негде было отовариваться.
там не отовариваться, там музейные экспонаты по летным ценам будут...
Кто нибудь помнит, когда у нас последний раз была новость про открытие нового производства, не" расширение старого", не "на базе чего-то", а именно "новое производство"
21.12.2016 17:36 гость Кто нибудь помнит, когда у нас последний раз была новость про открытие нового производства, не" расширение старого", не "на базе чего-то", а именно "новое производство"
Ну, зачем нам новое производство, у нас и так экономический рост "Текущий год характеризуется умеренной положительной динамикой. Если в 2015 году в крае были сохранены объемы промышленного и сельскохозяйственного производства, то в 2016 году по целому ряду направлений мы усилили свои позиции. В уходящем году темпы роста в промышленности ускорились, за 11 месяцев индекс промышленного производства составил 1,6%. Объем отгруженной продукции предприятиями отрасли увеличился на 5,7% и составил 275 миллиардов рублей. В сельском хозяйстве объем произведенной и отгруженной продукции составил более 150 миллиардов рублей, это максимальный показатель за последние десятилетия", – отметил Александр Карлин. http://www.amic.ru/news/377733/
Поднялись на торговых центрах