Фото: realtai.ru

В Барнауле продолжается строительство торгово-выставочного комплекса, который носит рабочее название "Простор". Об этом сообщается на сайте "Недвижимость Алтай".

Уточняется, что здание будет находиться по адресу: улица Малахова, 86д (рядом с ТЦ "Весна" и "Огни"). Возведением занимается компания "Стройсфера". Издание пишет, что стройка "Простора" началась нелегко: в начале лета компания не смогла получить разрешение на строительство из-за низкого качества архитектурных и инженерных решений, которые члены Градостроительного совета признали безграмотными. Также специалисты сошлись во мнении, что нельзя проектировать застройку участка там, где еще находится неработающая АЗС, а часть земель являются арендованными заказчиком строительства, однако не принадлежат ему.

Тем не менее фирма продолжает работы, добавляет издание. Если новый пятиэтажный торгово-выставочный комплекс с парковкой на 240 мест введут в эксплуатацию, то он станет четвертым объектом подобного назначения в этом районе, поскольку деловой центр "Ледокол" тоже намерены превратить в торговый центр.

Согласно проекту, "Простор" представят в светлых и бежевых тонах, а для большей части фасада будет использовано остекление.

Читайте также: Торговый центр в районе Солнечной Поляны может появиться в Барнауле

Подчеркивается, что разрешение на строительство компания получила от комитета по строительству и архитектуре. В начале прошлого месяца застройщик обратился в Комиссию по землепользованию с целью увеличить площадь застройки земельного участка до 65%. Эти действия тоже одобрили, заключается в сообщении.