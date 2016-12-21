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Банкоматы адаптировали для пополнения баланса транспортных карт в Барнауле

, ИА "Амител"
На данный момент провести операцию возможно в 42 банкоматах Сбербанка

Фото: Amic.ru

Баланс транспортных карт в Барнауле можно пополнить посредством банкоматов — для этих целей адаптировали 42 устройства Сбербанка, сообщили в пресс-центре городской администрации.

"На сегодняшний день на территории города действует 99 пунктов пополнения транспортных карт, в том числе: 15 киосков "Лига-Пресс", 42 почтовых отделения связи, 42 банкомата ПАО "Сбербанк России", – указывают в мэрии.

Отметим, что для использования транспортной карты в январе баланс необходимо пополнить в период с 15 декабря по 14 января.

С 1 по 20 декабря электронная система оплаты и учета проезда в Барнауле зафиксировала пассажиропоток в 4 392 208 поездок. При этом 22,3% поездок было совершено по электронным проездным. В абсолютном выражении это 980 110 поездок.

К 20 декабря в краевой столице продали 28 949 транспортных карт.

Список банкоматов, где можно пополнить баланс транспортной карты:

Адрес

  Местоположение
пр-т Строителей, 10 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Молодежная, 50 Банкомат, Сбербанк, ПАО
пр-т Ленина, 96 Банкомат, Сбербанк, ПАО
пр-т Ленина, 155 Банкомат, Сбербанк, ПАО
пр-т Ленина, 167 Банкомат, Сбербанк, ПАО
пр-т Ленина, 113 Банкомат, Сбербанк, ПАО
пр-т Ленина, 20 Банкомат, Сбербанк, ПАО
пр-т Ленина, 2 Банкомат, Сбербанк, ПАО
пр-т Красноармейский, 58а Банкомат, Сбербанк, ПАО
пр-т Красноармейский, 4 Банкомат, Сбербанк, ПАО
пр-т Красноармейский, 47а Банкомат, Сбербанк, ПАО
пр-т Ленина, 20 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Антона Петрова, 144 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Северо-Западная, 159 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Антона Петрова, 190 Банкомат, Сбербанк, ПАО
пр-т Социалистический, 14 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Балтийская, 53 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. 40 Лет Октября, 3а Банкомат, Сбербанк, ПАО
тракт Павловский, 223 Банкомат, Сбербанк, ПАО
пер. Ядринцева, 94 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Попова, 2а Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Власихинская, 67 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Гущина, 154 В/2 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Антона Петрова, 227а Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Малахова, 142 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Сергея Семенова, 9 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Северо-Западная, 163 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Антона Петрова, 219б Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Чайковского, 29 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Советская, 3а Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Малахова, 156 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Георгиева, 14в Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Георгия Исакова, 270 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Антона Петрова, 144 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Малахова, 128 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Юрина, 289 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Юрина, 305 Банкомат, Сбербанк, ПАО
тракт Павловский, 132 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Северо-Западная, 54 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Балтийская, 39 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Панфиловцев, 16 Банкомат, Сбербанк, ПАО
ул. Малахова, 77 Банкомат, Сбербанк, ПАО
Читайте также в сюжете: Электронные проездные в Барнауле
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.12.2016 16:45
Евгений

Нужна реализация оплаты через интернет и приложения банков. Как только сделают - тут же побегу покупать карту.

0  0
21.12.2016 16:49
AV

наконец-то, у меня как раз в доме магазин с банкоматом сбербанка. на почте теперь не толкаться.

0  0
21.12.2016 16:50
Ипонамать

В абсолютном выражении это 980 110 поездок. это примерно 24 тысячи человек, ездящих два раза в день каждый день на работу из 700 тысяч населения

0  0
21.12.2016 16:54
Евгений

> 21.12.2016 16:50 > Ипонамать Ещё даже месяц не прошёл.

0  0
21.12.2016 17:07
- гость -

За все время, сколько езжу на автобусах после введения карт, видел эти самые карты 3 раза, остальные рассчитываются наличными. Так шо, очередной попил бабла.

0  0
21.12.2016 17:10
Кока-кольщик

для использования транспортной карты в январе баланс необходимо пополнить в период с 15 декабря по 14 января

ААААА

0  0
21.12.2016 17:13
Евгений

21.12.2016 17:10 Кока-кольщик Это для льготных карт. Обычные можно пополнять в любое время

0  0
21.12.2016 17:16
Ипонамать

ААААА

речб про проездные кошелек хоть каждый день пополняй на 20 рублей

зы: скока комиссия???

0  0
21.12.2016 17:16
Кока-кольщик

Это для льготных карт. Обычные можно пополнять в любое время

ну из текста этого не следует. Хорошо, если так.

0  0
21.12.2016 17:18
Евгений

21.12.2016 17:16 Ипонамать

Сама карта 100 рублей стоит. А пополнение по идее бесплатно должно быть

0  0
21.12.2016 17:19
Евгений

Редко когда упоминают сайт этой системы. А надо бы в каждой новости. Вот: http://tk-barn.ru

0  0
21.12.2016 17:39
Ипонамать

Сама карта 100 рублей стоит. А пополнение по идее бесплатно должно быть

по идее и карта должна быть не с нулевым балансом при покупке даже симки с нулевым счетом не продают

0  0
21.12.2016 17:45
Евгений

21.12.2016 17:39 Ипонамать

Видимо, хотят побыстрее затраты отбить.

Можно, конечно, многое сразу сделать нормально - нормальный дизайн карты, вместо нынешнего отстойного, нормальный сайт вместо нынешнего отстойного, все 33 способа оплаты, вместо походов на Почту и к банкоматам.

Но пока вот так. Можно пользоваться, можно не пользоваться. Я вот, повторюсь, сразу побегу, как реализуют возможность пополнять карту через интернет откуда угодно. Ибо мелочь задрала - как стоимость билета сделали равной круглой сумме 20 рублей, так все кондукторы и водители норовят тебе всю мелочь спихнуть.

0  0
22.12.2016 08:36
- гость -

почему людей не спросили? по мне так лучше дешевле чем с картой

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