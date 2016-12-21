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15-летняя дочь сотрудника турецкого посольства свела счеты с жизнью в Азербайджане. Об этом сообщает в среду, 21 декабря, "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
По предварительным данным, поводом для этого поступка стало то, что девушку наказали и отстранили на день от занятий в лицее. Также сообщается, что погибшая является дочерью сотрудника посольства Турции в Азербайджане Гюнлера Арслана Азми.
По данному факту возбуждено уголовное дело, добавляет агентство.
Комментарии
Не надо никакого дела заводить.