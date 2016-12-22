Известный американский режиссер Мартин Скорсезе вновь поработает с актером Леонардо Ди Каприо в своем новом проекте. Лауреаты премии "Оскар" уже сотрудничали в картинах "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Волк с Уолл стрит".

Как сообщает The Hollywood Reporter, фильм под названием "Дьявол в белом городе" является адаптацией одноименного романа Эрика Ларсона. Сюжет книги закручен вокруг событий, которые произошли на Всемирной выставке в Чикаго 1893 года. Тогда Генри Ховард Холмс построил отель в этом городе, который стал настоящим кошмаром для молодых женщин. Извращенец построил целую фабрику для пыток и убийств.

"Прямо сейчас мы дописываем сценарий. На это я потратил последние шесть месяцев. Продюсеры хотят, чтобы я начал съемки в январе. Мы с Ди Каприо стали очень близкими друзьями, нам нравится проводить время вместе", – сказал Скорсезе.

Продюсерская студия Ди Каприо приобрела права на экранизацию книги еще в 2010 году, однако Скорсезе смог приступить к работе только сейчас, после того, как в прокат вышел его фильм "Молчание".

Лента выйдет в российский прокат в начале января 2017 года и будет идти в кинотеатрах на оригинальном языке.