Известный американский режиссер Мартин Скорсезе вновь поработает с актером Леонардо Ди Каприо в своем новом проекте. Лауреаты премии "Оскар" уже сотрудничали в картинах "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Волк с Уолл стрит".
Как сообщает The Hollywood Reporter, фильм под названием "Дьявол в белом городе" является адаптацией одноименного романа Эрика Ларсона. Сюжет книги закручен вокруг событий, которые произошли на Всемирной выставке в Чикаго 1893 года. Тогда Генри Ховард Холмс построил отель в этом городе, который стал настоящим кошмаром для молодых женщин. Извращенец построил целую фабрику для пыток и убийств.
"Прямо сейчас мы дописываем сценарий. На это я потратил последние шесть месяцев. Продюсеры хотят, чтобы я начал съемки в январе. Мы с Ди Каприо стали очень близкими друзьями, нам нравится проводить время вместе", – сказал Скорсезе.
Продюсерская студия Ди Каприо приобрела права на экранизацию книги еще в 2010 году, однако Скорсезе смог приступить к работе только сейчас, после того, как в прокат вышел его фильм "Молчание".
Лента выйдет в российский прокат в начале января 2017 года и будет идти в кинотеатрах на оригинальном языке.
Комментарии
Вместе они сделали прекрасные фильмы, т.ч. ждём.
будет идти в кинотеатрах на оригинальном языке.
С субтитрами? Без дубляжа?
Даже с сурдопереводом
должно получиться очень интересно. ди каприо разноплановый актер. Но в роли маньяка можно было бы просмотреть и ванюшку реона, думаю что у него получилось бы.
лучше бы что-нибудь позитивное сняли