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Экс-начальнику управления ветеринарии Алтайского края Анатолию Высочину, признанному виновным во взяточничестве, не изменили ранее вынесенный приговор.
Об этом порталу Amic.ru сообщила помощник председателя Алтайского краевого суда Оксана Головина, отметив, что апелляционное представление было вынесено 16 декабря.
"Приговор Октябрьского районного суда, в соответствии с которым Анатолию Высочину было назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, оставлен без изменения", – отметила собеседница.
Как сообщал ранее наш портал, в октябре бывший главный ветеринар края был осужден за получение нескольких взяток.
Главой ветеринарного управления Анатолий Высочин стал в феврале 2014 года. До этого он с 2007 года работал заместителем начальника данного подразделения власти. Отметим, что после возбуждения против него уголовного дела он был отправлен в отставку.
Комментарии
В хлев, его надо к подопечным, пожизненно.........