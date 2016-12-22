Сотрудники МЧС в Алтайском крае проверят пожаробезопасность и возьмут под контроль места проведения праздничных мероприятий во время новогодних и рождественских праздников, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Андрей Нейман.

"В рамках подготовки к новогодним праздникам особое внимание уделяется обеспечению безопасности на массовых мероприятиях. Всего на контроле 2430 различных праздников", – сообщил Нейман.

В период проведения мероприятий будет организовано дежурство сотрудников, которые в случае возникновения внештатных ситуаций смогут принять меры экстренного реагирования. Также будет производиться контроль и во время открытия районных и городских елок.

Сейчас сотрудники МЧС совместно с полицией, нацгвардией и администрацией проводят профилактическую работу по пресечению несанкционированной торговли фейерверками. Всего в регионе зарегистрировано 86 специализированных магазинов, которые официально имеют право реализовывать эту продукцию.

"Приобретайте пиротехнику только в специализированных магазинах и проверяйте сертификат качества. А перед запуском фейерверка внимательно изучите инструкцию. Эти простейшие меры безопасности позволят провести праздники без происшествий", – обратился к горожанам Нейман.