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ВС США заявили о готовности вернуть Японии несколько тысяч гектаров земли на севере префектуры Окинава, которые используются для размещения американских военных объектов. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Kyodo.

Уточняется, что возвращению подлежит четыре тысячи гектаров земли между деревнями Кунигами и Хигаси. Официальная церемония передачи пройдет в четверг, 22 декабря.

Агентство подчеркивает, что это будет крупнейшей передачей японских земель военными США с 1972 года, когда Окинава вышла из-под ведения американской администрации, однако сохранила на своей территории действующие базы ВС Соединенных Штатов. Отмечается, что Америка получила контроль над островом в 1945 году после ожесточенной битвы за Окинаву. Всего в этой префектуре размещены свыше половины из 47 тысяч американских военных, которые расквартированы в Японии.

Kyodo пишет, что возвращение территорий под контроль властей Японии дает надежду на ослабление негативного эффекта от соседства с базами ВС США. Ранее японские представители попросили прекратить полеты над Окинавой американских конвертопланов, один из которых потерпел крушение в середине декабря у берегов префектуры.

Также долгое время недовольство и протесты местного населения вызывают преступные действия американских солдат на Окинаве, в том числе изнасилования и нападения.