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Жителю Новоалтайска, который ранее был судим за убийство и насильственные преступления, предстоит провести более двух лет в колонии особого режима за грабеж, совершенный в отношении девятилетней девочки.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 43-летний злоумышленник в мае этого года в новоалтайском парке "Космос" открыто похитил 500 рублей у ребенка.

"На требования потерпевшей и других находящихся рядом лиц вернуть деньги мужчина высказал угрозу применения насилия и, применив к ней физическую силу, толкнул девочку", – уточняют в СКР.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, мужчина хотел скрыться, но был задержан.

Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе убийства.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на два года четыре месяца в колонии особого режима.