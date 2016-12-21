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Снежная буря стала причиной длинных пробок на улицах Барнаула вечером 21 декабря — еще до 18 часов в городе зафиксированы транспортные заторы с показателем в десять баллов.

На некоторых участках скорость движения не превышает двух километров в час. Красным цветом выкрашен весь центр краевой столицы и ряд улиц в спальных районах.

Так, "стоят" проспекты Ленина, Строителей, Красноармейский, Комсомольский. Также сложная обстановка на улицах Гоголя, Партизанская, Челюскинцев, Ядринцева, Молодежная, Песчаная, Пролетарская, Малахова, Попова, Власихинская, Павловском тракте.

Отметим и то, что очень непростая ситуация сложилась в среду на трассах Алтайского края — автолюбители сообщали о плохой видимости, гололеде и сильном ветре.