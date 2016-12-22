В Алтайском крае обсуждают возможное повышение тарифов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

"Проводится работа по расчету минимального размера взноса на капремонт на 2017 год. Мы обязаны ежегодно устанавливать размер взноса. Раз в три года проходит переоценка необходимого размера взноса на капитальный ремонт. Из этого размера берется доступный, исходя из доходов граждан, увеличения стоимости строительных материалов, уровня инфляции. Сегодня посчитан необходимый размер взноса. Он составляет от 11 до 27 рублей", – рассказала начальник жилищного отдела Главстроя Алтайского края Людмила Штайнепрайс.

Самый большой взнос необходимо установить для малоэтажных деревянных домов и домов смешанной конструкции. Это те самые малоэтажки в сельской местности, которые самостоятельно не могут собрать взнос на капитальный ремонт. А проблем в таких домах, как правило, немало.

"Тем не менее никто не будет устанавливать необходимый размер. Задача – за 30 лет привести минимальный размер взноса к необходимому", – добавила Штайнепрайс.

В каком размере будет установлен взнос, решится до конца 2016 года. Останется ли сумма на прежнем уровне или все-таки хоть немного, но увеличится, будет известно уже в ближайшее время.

Во многих субъектах страны взносы на 2017 год по сравнению с 2016-м несколько выросли.

Тарифы на капремонт в Алтайском крае были установлены еще в 2014 году. В краевой фонд капитального ремонта собственники платят от 4,5 до 5,5 рублей за квадратный метр жилья. В фонде говорят, что этой суммы недостаточно.