В Алтайском крае обсуждают возможное повышение тарифов на капитальный ремонт многоквартирных домов.
"Проводится работа по расчету минимального размера взноса на капремонт на 2017 год. Мы обязаны ежегодно устанавливать размер взноса. Раз в три года проходит переоценка необходимого размера взноса на капитальный ремонт. Из этого размера берется доступный, исходя из доходов граждан, увеличения стоимости строительных материалов, уровня инфляции. Сегодня посчитан необходимый размер взноса. Он составляет от 11 до 27 рублей", – рассказала начальник жилищного отдела Главстроя Алтайского края Людмила Штайнепрайс.
Самый большой взнос необходимо установить для малоэтажных деревянных домов и домов смешанной конструкции. Это те самые малоэтажки в сельской местности, которые самостоятельно не могут собрать взнос на капитальный ремонт. А проблем в таких домах, как правило, немало.
"Тем не менее никто не будет устанавливать необходимый размер. Задача – за 30 лет привести минимальный размер взноса к необходимому", – добавила Штайнепрайс.
В каком размере будет установлен взнос, решится до конца 2016 года. Останется ли сумма на прежнем уровне или все-таки хоть немного, но увеличится, будет известно уже в ближайшее время.
Во многих субъектах страны взносы на 2017 год по сравнению с 2016-м несколько выросли.
Тарифы на капремонт в Алтайском крае были установлены еще в 2014 году. В краевой фонд капитального ремонта собственники платят от 4,5 до 5,5 рублей за квадратный метр жилья. В фонде говорят, что этой суммы недостаточно.
Комментарии
На наш дом, которому 20 лет, БТИ не начислило износ. Может тогда не платить за капремонт раз дом через 20 лет новый?
Доите оленей пока не разбежались.
Люди просто перестанут платить и все. И так деньги уходят непонятно куда.
ненасытные расчеты ведут. да какие там расчеты. бери больше и весь расчет
Сметы на капитальный ремонт нереально завышены. Комитет ЖКХ г. Барнаула завышает, а регоператор вообще за рамки разумного выходит. Хоть 25 рублей сделаете все равно с таким подходом дефицит средств будет.
плата за не предоставленную услугу, практически за воздух. И отчет по расходам не спросишь
22.12.2016 08:24 Гость
недавно где-то на Амике была статья про капремонт,там утверждалось,что дефицита нет,наоборот не успевают все освоить
Повысят - платить не буду вообще!!!
Диванные аналитики снова в теме. Да не платите. Езжайте в Европу, например. Там все "бесплатно". Почему-то у собственников частных домов и коттеджей не возникает вопроса, нужно ли тратить деньги на ремонт и содержание своих домов. И уж они то точно знают, в какие суммы это выливается.
-гость- 09:18 Дело не в том, что жалко. Если бы реально видеть куда они идут... а то в прошлом году отключили лифт, сказали что пришло время замены тросов, денег нет, ходите пешком, я на 8 этаже живу... Да ладно я, бабульки инсультницы со мной и этажом выше. Два месяца пешком ходили, и что, всем подъездом скинулись на тросы,хотя содержание и ремонт оплачиваем....А в позапрошлом году нам сделали ремонт в подъезде, а потом за этот ремонт дополнительно с нас удержали, сказав что он не был плановым,а подъезд был страшный....А за что я тогда вообще плачу интересно, если все что делается-я оплачиваю отдельно????
- гость - 22 декабря 2016 г. 09:18 да верно, но только у многоквартирных домов есть посредник, а хозяин частного дома сам на себя рассчитывает и у себя своровать не может.
09:18 Собственники частных домов знают на что эти деньги тратятся.
Собственники многоэтажек нет. Возьмем 10-этажку 97-ой серии. В среднем с квартиры на кап ремонт собирается 300 рублей в месяц. С одного подъезда в год выходит 144 тысячи. Плюс еще сборы за текущее содержание жилья, плюс сборы на текущий/косметический ремонт.
Государственный мошенники!
краевой фонд кап.ремонта - зп поднять хотят себе, что ли? повышать правда некуда уже, а проверять рациональное использование этих средств пора уже
Пройдут морозы и пойдём на улиц бастовать, хорош по кухням "бухтеть"
А для чего тогда мы платим налог на недвижимость?
Не хило так! Сейчас я плачу каждый месяц 274руб., (3288руб/год) а если сделают по 18руб. с метра, то придется платить 1091руб. (13090руб/год) в 4 раза больше и почти на 10000руб. больше за год. Это же грабеж! Тихой сапой, постепенно повышая разные тарифы в разы, местная и федеральная власти выталкивают нас жить на улицу.
И пить боярышник
да верно, но только у многоквартирных домов есть посредник, а хозяин частного дома сам на себя рассчитывает и у себя своровать не может.
Не платите в фонд регоператора, создайте фонд дома, на котором будут собираться средства на ремонт, сами будете за ним следить, без посредников.Умные люди так и делают.
в платежке на капремонт уходит в какую-то красноярскую некоммерческую организацию
Сметы на капитальный ремонт нереально завышены. Комитет ЖКХ г. Барнаула завышает, а регоператор вообще за рамки разумного выходит.
делали по лету-осени капремонт крыши за 4,6 ляма Комсомольский 77 от регоператора в результате как была плоская крыша, так и осталась, как бежало все с потолка так и бежит. за эти деньги можно было сделать двускатную новую крышу, но не сделали, только порыли гидроизоляцией... ( якобы)
Платим за капремонт от 230 до 1100 руб в месяц с квартиры в зависимости от площади , куда увеличивать????
22.12.2016 13:39 - гость - организуйте из жильцов ревизионную комиссию и проверьте договор на оказание услуг, лицензию организации оказавшей услугу, наличие гарантии, и другие подробности, и если что - подавайте заявление в прокуратуру...
Все это банально- ПИРАМИДА в ближайшие 20 лет вы не увидите ни каких ремонтов, деньги сейчас идут на ремонт старья и бараков. Потом скажут - денег нет, " ВАЛИТЕ ЛЕСОМ" ни кто не гарантирует возврат ваших отчислений на ремонт и это ГЛАВНОЕ