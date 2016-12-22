Пятница, 23 Декабрь, 14:00

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,86
€ 63,56
Brent
$ 52
-16°
Обь
80см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар на радиозаводе в БарнаулеНовый год – 2017 Пресс-конференция Владимира Путина - 2016
Пожар на радиозаводе в Барнауле
Новости

Плата за капремонт в Алтайском крае может вырасти уже в 2017 году

, ИА "Амител"
Эксперты отмечают, что порядка 18 рублей за квадратный метр жилплощади – это оптимальный вариант

В Алтайском крае обсуждают возможное повышение тарифов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

"Проводится работа по расчету минимального размера взноса на капремонт на 2017 год. Мы обязаны ежегодно устанавливать размер взноса. Раз в три года проходит переоценка необходимого размера взноса на капитальный ремонт. Из этого размера берется доступный, исходя из доходов граждан, увеличения стоимости строительных материалов, уровня инфляции. Сегодня посчитан необходимый размер взноса. Он составляет от 11 до 27 рублей", – рассказала начальник жилищного отдела Главстроя Алтайского края Людмила Штайнепрайс.

Самый большой взнос необходимо установить для малоэтажных деревянных домов и домов смешанной конструкции. Это те самые малоэтажки в сельской местности, которые самостоятельно не могут собрать взнос на капитальный ремонт. А проблем в таких домах, как правило, немало.

"Тем не менее никто не будет устанавливать необходимый размер. Задача – за 30 лет привести минимальный размер взноса к необходимому", – добавила Штайнепрайс.

В каком размере будет установлен взнос, решится до конца 2016 года. Останется ли сумма на прежнем уровне или все-таки хоть немного, но увеличится, будет известно уже в ближайшее время.

Во многих субъектах страны взносы на 2017 год по сравнению с 2016-м несколько выросли.

Тарифы на капремонт в Алтайском крае были установлены еще в 2014 году. В краевой фонд капитального ремонта собственники платят от 4,5 до 5,5 рублей за квадратный метр жилья. В фонде говорят, что этой суммы недостаточно.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

22.12.2016 07:50
- гость -

На наш дом, которому 20 лет, БТИ не начислило износ. Может тогда не платить за капремонт раз дом через 20 лет новый?

0  0
22.12.2016 07:59
- гость -

Доите оленей пока не разбежались.

0  0
22.12.2016 08:12
- гость -

Люди просто перестанут платить и все. И так деньги уходят непонятно куда.

0  0
22.12.2016 08:22
гость.

ненасытные расчеты ведут. да какие там расчеты. бери больше и весь расчет

0  0
22.12.2016 08:24
Гость

Сметы на капитальный ремонт нереально завышены. Комитет ЖКХ г. Барнаула завышает, а регоператор вообще за рамки разумного выходит. Хоть 25 рублей сделаете все равно с таким подходом дефицит средств будет.

0  0
22.12.2016 08:27
Filin

плата за не предоставленную услугу, практически за воздух. И отчет по расходам не спросишь

0  0
22.12.2016 08:31
- гость -

22.12.2016 08:24 Гость

недавно где-то на Амике была статья про капремонт,там утверждалось,что дефицита нет,наоборот не успевают все освоить

0  0
22.12.2016 09:10
гость

Повысят - платить не буду вообще!!!

0  0
22.12.2016 09:18
- гость -

Диванные аналитики снова в теме. Да не платите. Езжайте в Европу, например. Там все "бесплатно". Почему-то у собственников частных домов и коттеджей не возникает вопроса, нужно ли тратить деньги на ремонт и содержание своих домов. И уж они то точно знают, в какие суммы это выливается.

0  0
22.12.2016 09:53
Натся

-гость- 09:18 Дело не в том, что жалко. Если бы реально видеть куда они идут... а то в прошлом году отключили лифт, сказали что пришло время замены тросов, денег нет, ходите пешком, я на 8 этаже живу... Да ладно я, бабульки инсультницы со мной и этажом выше. Два месяца пешком ходили, и что, всем подъездом скинулись на тросы,хотя содержание и ремонт оплачиваем....А в позапрошлом году нам сделали ремонт в подъезде, а потом за этот ремонт дополнительно с нас удержали, сказав что он не был плановым,а подъезд был страшный....А за что я тогда вообще плачу интересно, если все что делается-я оплачиваю отдельно????

0  0
22.12.2016 09:53
гость

- гость - 22 декабря 2016 г. 09:18 да верно, но только у многоквартирных домов есть посредник, а хозяин частного дома сам на себя рассчитывает и у себя своровать не может.

0  0
22.12.2016 09:55
Правдофил

09:18 Собственники частных домов знают на что эти деньги тратятся.

Собственники многоэтажек нет. Возьмем 10-этажку 97-ой серии. В среднем с квартиры на кап ремонт собирается 300 рублей в месяц. С одного подъезда в год выходит 144 тысячи. Плюс еще сборы за текущее содержание жилья, плюс сборы на текущий/косметический ремонт.

0  0
22.12.2016 10:06
Леня

Государственный мошенники!

0  0
22.12.2016 11:26
- гость -

краевой фонд кап.ремонта - зп поднять хотят себе, что ли? повышать правда некуда уже, а проверять рациональное использование этих средств пора уже

0  0
22.12.2016 11:33
Егор

Пройдут морозы и пойдём на улиц бастовать, хорош по кухням "бухтеть"

0  0
22.12.2016 11:42
- гость -

А для чего тогда мы платим налог на недвижимость?

0  0
22.12.2016 13:05
Витёк

Не хило так! Сейчас я плачу каждый месяц 274руб., (3288руб/год) а если сделают по 18руб. с метра, то придется платить 1091руб. (13090руб/год) в 4 раза больше и почти на 10000руб. больше за год. Это же грабеж! Тихой сапой, постепенно повышая разные тарифы в разы, местная и федеральная власти выталкивают нас жить на улицу.

0  0
22.12.2016 13:09
- гость -

И пить боярышник

0  0
22.12.2016 13:28
- гость -

да верно, но только у многоквартирных домов есть посредник, а хозяин частного дома сам на себя рассчитывает и у себя своровать не может.

Не платите в фонд регоператора, создайте фонд дома, на котором будут собираться средства на ремонт, сами будете за ним следить, без посредников.Умные люди так и делают.

0  0
22.12.2016 13:28
- гость -

в платежке на капремонт уходит в какую-то красноярскую некоммерческую организацию

0  0
22.12.2016 13:39
- гость -

Сметы на капитальный ремонт нереально завышены. Комитет ЖКХ г. Барнаула завышает, а регоператор вообще за рамки разумного выходит.

делали по лету-осени капремонт крыши за 4,6 ляма Комсомольский 77 от регоператора в результате как была плоская крыша, так и осталась, как бежало все с потолка так и бежит. за эти деньги можно было сделать двускатную новую крышу, но не сделали, только порыли гидроизоляцией... ( якобы)

0  0
22.12.2016 14:20
- гость -

Платим за капремонт от 230 до 1100 руб в месяц с квартиры в зависимости от площади , куда увеличивать????

0  0
22.12.2016 14:22
- гость -

22.12.2016 13:39 - гость - организуйте из жильцов ревизионную комиссию и проверьте договор на оказание услуг, лицензию организации оказавшей услугу, наличие гарантии, и другие подробности, и если что - подавайте заявление в прокуратуру...

0  0
22.12.2016 15:33
реалист

Все это банально- ПИРАМИДА в ближайшие 20 лет вы не увидите ни каких ремонтов, деньги сейчас идут на ремонт старья и бараков. Потом скажут - денег нет, " ВАЛИТЕ ЛЕСОМ" ни кто не гарантирует возврат ваших отчислений на ремонт и это ГЛАВНОЕ

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< декабрь 2016  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
13:50
Первое хоккейное дерби в истории Барнаула пройдет в ледовом дворце "Динамо" 0
13:47
Страшные кадры пожара на барнаульском радиозаводе от МЧС. Видео 3
13:41
Немецкая полиция задержала двух человек, подозреваемых в подготовке теракта 0
13:33
Без пафоса: Дональд Трамп не хочет видеть звезд на своей инаугурации 1
13:14
Пожару на барнаульском радиозаводе присвоен третий ранг сложности 0
13:10
Барнаул встал в сильнейшую пробку из-за пожара на радиозаводе 0
13:07
Тигренок погиб в схватке с более опытной тигрицей в Хабаровском крае 0
12:54
Пожар на радиозаводе в Барнауле еще не потушен. Видео 13
12:50
Штраф ждет выборщиков, не проголосовавших за Хиллари Клинтон 4
12:45
Розы из колбасы: идеальная нарезка для новогоднего стола за несколько минут 5
12:33
В Союзе биатлонистов рассказали, почему этап Кубка мира пройдет не в Тюмени 5
12:30
Александр Прокопьев: нужно укрепить авторитет края на федеральном уровне 0
12:26
Заключенные устроили бунт в одной из тюрем Великобритании 0
12:15
140 снегоуборочных машин работало в ночь на пятницу в Барнауле 1
12:09
18-летний парень угнал автомобиль в Славгороде и бросил его 6
12:00
"НТЦ Галэкс" получил сертификат "Социально ответственного работодателя" 0
11:53
Красное пламя и клубы дыма: фото горящего барнаульского радиозавода 22
11:47
Джоан Роулинг сообщила о создании нового романа 6
11:35
Барнаулец залил бензина на 170 тыс. руб. по найденной топливной карте 23
11:20
Чудо в Рождество: в Барнауле пройдет спектакль "Падал прошлогодний снег" 0
11:16
Как и кого жители Алтайского края выбирали в 2016 году? 0
11:12
Полиция перекрыла пр. Калинина и ул. Аносова из-за пожара на радиозаводе 0
11:04
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Алтайском крае 0
10:51
Госдеп назвал армию США самой сильной в мире 57
10:44
Программа новогодних мероприятий в Барнауле – 2017. Инфографика 1
10:32
Взрыв произошел на заводе в Италии 0
10:16
316 многоквартирных домов отремонтировали в Алтайском крае за два года 4
10:04
Больше трех часов горит здание радиозавода в Барнауле 20
10:00
Впервые на Алтае начали выпускать воду для детей 0
09:56
Аспирант АлтГТУ стал обладателем Президентской стипендии 3
09:50
Александр Карлин назначил нового руководителя Госинспекции 1
09:45
Количество погибших от "Боярышника" в Иркутске выросло до 74 человек 41
09:31
"Алтайбаскет" закончил выступление в 2016 году очередным поражением 0
09:22
Вода вернулась в дома Барнаула, которые пострадали от коммунальной аварии 2
09:05
Топ-менеджер ИСК "Союз" Елена Греб: "Семья – главное в жизни" 0
09:01
Американец набросился в самолете с оскорблениями на дочь Трампа Иванку 19
08:45
Алтайский Роспотребнадзор: подарки для губернаторской елки безопасны 4
08:30
В Белокурихе открывается новая горнолыжная трасса длиной 580 метров 0
08:16
Административное здание горело в Алтайском крае минувшей ночью 1
07:46
Ежегодная большая пресс-конференция Путина в цифрах и фактах. Инфографика 32
07:24
ДАР: как выглядит ультрасовременный перинатальный центр в Барнауле. Фото 109
07:03
Двухэтажный коттедж-трансформер продают в Барнауле за 25,5 млн руб. Фото 63
06:44
Астропрогноз: что нас ждет в петушином 2017 году 11
06:23
Мороз, снег и метели ждут жителей Алтайского края 23 декабря 1
06:01
Сколько придется заплатить за незаконный сруб новогодней ёлки? 0
03:27
Шотландские ученые рассказали, почему люди размножаются при помощи секса 16
02:06
Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя 2
01:09
Автора "Прибытия" Дени Вильнева зовут снимать новую "Дюну" 0
00:17
Неизвестное свойство, или Почему все-таки стоит пить кофе по утрам? 1
23:16
Мединского назвали "Человеком года" за вклад в развитие российского кино 1

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.