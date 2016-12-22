Фото: vk.com/barneos22

Неблагоприятная погода продолжит бушевать в Алтайском крае в четверг, 22 декабря. Регион остается в зоне шторма.

По краю объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, снега, метелей и гололеда. К тому же, как отмечают в региональном Гидрометцентре, ожидается похолодание.

Днем по краю -9…-14 градусов, в северных районах -17…-22 градуса, в предгорьях -3…-8 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на восточный, 4-9 метров в секунду с усилением до 15 метров.

В Барнауле снег ожидается во второй половине дня, на дорогах гололедица, снежные заносы. Температура в краевой столице составит -17...-19 градусов.

Напомним, накануне непогода в Алтайском крае обернулась большими проблемами на дорогах края и Барнаула.