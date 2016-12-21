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Специалисты оперативно устранили повреждение на водопроводе в Барнауле, сообщается на сайте Барнаульского водоканала.
Напомним, коммунальная авария произошла во дворе дома по адресу: улица Ядринцева, 88. В данный момент водоснабжение жилых домов и административного здания восстановлено.
Повреждение на водопроводе диаметром 100 мм обнаружили утром в среду, 21 декабря. В результате аварии вода незначительно подтопила дворовую территорию. Сотрудники предприятия собственными силами откачали воду и убрали наледь.
Уточняется, что авария была устранена в 15:00.
Комментарии
А в Славгороде все дворы занесены снегом, вчера коммунальщики даже не удосужились его разгрести, наоборот дворники вытащили весь снег от подъездов на проезжую часть. Образовались сугробы невиданных размеров и форм. Автомобилисты обнаглели в конец авто загоняют под самый козырёк подъезда, открываешь дверь подъезда и упираешься в чью-то машину. Те жильцы, кто посмелее, плюют на авто и так боком-боком с чертыханиями и матами протискиваются между в два-три ряда установленных машин. И прямо в сугробы. Когда в нашем государстве запретят ставить авто под козырьки, причём с большим удовольствием это делают прежде всего люди в погонах, полцмены в звании, и их родственники. Кто в конце концов может остановить эту отсебятину трактования своих прав нв то. куда хочу туда и ставлю?