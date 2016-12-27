Купить подарок к Новому году и хорошо сэкономить можно в сети магазинов "5 Элемент". До 31 декабря здесь действует акция "Экономь без глупостей", и товары продаются со скидкой до 50%. Ознакомиться со всеми товарами сети можно на сайте 5element.su.

"Не знаете, что подарить – смартфон, телевизор или игровую приставку? Приобретайте подарочную карту сети магазинов "5 Элемент", такой сюрприз приятен всегда!" – советуют специалисты компании.

Во всех магазинах сети действует специальная бонусная программа. Предъявляя на кассе карту покупателя "5 Элемент", вы получаете бонусы, которыми можно оплатить до 50% стоимости покупки.

Помимо скидок, "5 Элемент" предлагает воспользоваться беспроцентным кредитом без первоначального взноса на любую покупку. Оформить кредит можно сроком на 12 и 24 месяца.

"У нас вы получаете не только выгодные цены и качественный товар, но и вежливое обслуживание. Наши продавцы-консультанты всегда помогут найти именно то, что подойдет именно вам", – делятся эксперты.

Торговая сеть "5 Элемент" насчитывает более 20 магазинов в различных населенных пунктах Сибири. Сегодня компания является официальным представителем многих ведущих мировых брендов. Кроме того, сети "5 Элемент" принадлежит завод вело- и мототехники RACER в Барнауле, а также собственный бренд бытовой техники IDEAL ART.

Еще одно преимущество торговой сети – это комплекс сервисных услуг. Для покупателей работает крупный авторизированный сервисный центр с высококвалифицированными специалистами.

Сеть магазинов "5 Элемент"

Официальный сайт: 5element.su