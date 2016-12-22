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Барнаульцы массово собрались подрабатывать в новогодние праздники – опрос

, ИА "Амител"
Часть горожан хотят взять дополнительные смены на своей же работе

Фото: shnyagi.net

Опрос, проведенный сайтом по поиску работы Зарплата.ру, показал, что жители Барнаула массово намереваются подрабатывать в новогодние праздники.

Как отмечают организаторы исследования, 95% барнаульцев не собираются работать непосредственно в новогоднюю ночь. А вот на полноценный девятидневный отдых рассчитывает куда меньше людей — менее 75%.

Среди тех, кому придется трудиться в праздники, – продавцы (17%), бухгалтеры и работники банков (15%), а также таксисты (9%).

Если говорить о добровольном желании подработать, то таковых среди участников опроса 27%. "В качестве подработки горожане выбирают работу в офисе, уборку квартир и дополнительные смены на своей же работе", – отмечают авторы опроса.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 944 человека. Опрос проводился с 5 по 20 декабря 2016 года среди зарегистрированных пользователей Зарплата.ру в Барнауле.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.12.2016 06:54
Nic

Странный опрос. На сайте поиска работы в преддверии новогодних праздников проводить опрос, собирается ли кто-то работать. Да туда ща и напихали активных объяв те, кто подкалымить хочет на праздники.

0  0
22.12.2016 07:13
- гость -

Про медиков забыли. Круглосуточно.

0  0
22.12.2016 07:53
- гость -

А про охранников. Круглогодично.

0  0
22.12.2016 08:57
larisa2011

в том году помню, 31 отмечали с компашкой неадекватов, короче 1 меня женская половина потащила по магазинам с надеждой купить сапоги, и каково их удивление было, что магазины все закрыты!!!! типа ну надо же не хотят продавцы работать!!! я даже говорить не стала... тупо молча обратно попылили!!!

0  0
22.12.2016 09:53
- гость -

Одна ты не поняла что хозяева квартиры просто хотели потрахаться.

0  0
22.12.2016 09:58
larisa2011

так то хозяйка квартиры я была!!!))))) да и мужики одни оставались!!! с детьми между прочим!!!))))

0  0
22.12.2016 10:14
Что значит была?

Ушла хозяйкой вернулась бомжей?

0  0
22.12.2016 10:20
- гость -

Сфера торговли и финансов. Выходной - только 1 января. Со 2 января работа в обычном режиме плюс работы по составлению годового отчета.

0  0
22.12.2016 10:22
- гость -

Отдыхают только кабинетные госслужащие да уставшие депутатишки Капитализм. Все пашут.

0  0
22.12.2016 10:24
дэд марос

почему то я не удивлен, что Хлорка встречает НГ в компании неадекватов. подобное тянется к подобному...

0  0
22.12.2016 10:30
larisa2011

не евпат, там случилось случайно, мы не ждали они приперлися!!! 31 в 5 вечера!!! я очень рада была даже!))))

0  0
22.12.2016 12:04
- гость -

О лорка жди гостей

0  0
22.12.2016 12:52
- гость -

неадекватов)))))

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