Фото: shnyagi.net
Опрос, проведенный сайтом по поиску работы Зарплата.ру, показал, что жители Барнаула массово намереваются подрабатывать в новогодние праздники.
Как отмечают организаторы исследования, 95% барнаульцев не собираются работать непосредственно в новогоднюю ночь. А вот на полноценный девятидневный отдых рассчитывает куда меньше людей — менее 75%.
Среди тех, кому придется трудиться в праздники, – продавцы (17%), бухгалтеры и работники банков (15%), а также таксисты (9%).
Если говорить о добровольном желании подработать, то таковых среди участников опроса 27%. "В качестве подработки горожане выбирают работу в офисе, уборку квартир и дополнительные смены на своей же работе", – отмечают авторы опроса.
Отмечается, что в исследовании приняли участие 944 человека. Опрос проводился с 5 по 20 декабря 2016 года среди зарегистрированных пользователей Зарплата.ру в Барнауле.
Комментарии
Странный опрос. На сайте поиска работы в преддверии новогодних праздников проводить опрос, собирается ли кто-то работать. Да туда ща и напихали активных объяв те, кто подкалымить хочет на праздники.
Про медиков забыли. Круглосуточно.
А про охранников. Круглогодично.
в том году помню, 31 отмечали с компашкой неадекватов, короче 1 меня женская половина потащила по магазинам с надеждой купить сапоги, и каково их удивление было, что магазины все закрыты!!!! типа ну надо же не хотят продавцы работать!!! я даже говорить не стала... тупо молча обратно попылили!!!
Одна ты не поняла что хозяева квартиры просто хотели потрахаться.
так то хозяйка квартиры я была!!!))))) да и мужики одни оставались!!! с детьми между прочим!!!))))
Ушла хозяйкой вернулась бомжей?
Сфера торговли и финансов. Выходной - только 1 января. Со 2 января работа в обычном режиме плюс работы по составлению годового отчета.
Отдыхают только кабинетные госслужащие да уставшие депутатишки Капитализм. Все пашут.
почему то я не удивлен, что Хлорка встречает НГ в компании неадекватов. подобное тянется к подобному...
не евпат, там случилось случайно, мы не ждали они приперлися!!! 31 в 5 вечера!!! я очень рада была даже!))))
О лорка жди гостей
неадекватов)))))