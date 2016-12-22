Фото: avito.ru
Двухэтажный коттедж площадью 300 "квадратов" выставили на продажу в Барнауле за 19,5 миллионов рублей, сказано в объявлении на сайте Avito.ru.
Кирпичный дом расположен на участке в 12 соток и находится в Индустриальном районе краевой столицы на улице Пихтовой. Собственники коттеджа отмечают, что внутри сделан евроремонт, а сам дом они строили для себя "качественно и с душой".
"Девять комнат. Разделен на две половины, каждая имеет отдельный вход. Беседка, двухэтажная баня, гараж на два автомобиля, зона барбекю", – говорится в описании.
За забором усадьбы находится сосновый бор. На участке выполнен ландшафтный дизайн.
Кроме продажи собственники рассматривают варианты обмена коттеджа на недвижимость или автомобили.
Комментарии
Опять риэлтор на работу пришёл.Много ещё домов надо продать?
А почему продают такой замечательный дом? Чем не угодил? Привидения на втором этаже?
...На втором этаже бани.
А почему продают такой замечательный дом? -------------------------------------- Наверно, заметает. Трудно выбраться.
реально задолбали! скоро шубы и диваны продавать на Амике начнут
Блин. Это сайт новостей или доска объявлений??? Задолбали уже ваши котеджи!!!
Нищеброды лаем громче ,вас плохо слышат. )
вы заковыряли Амику идеи подкидывать = ((( вам плохо с тех домов, что ли? вон, розы какие красивые.
реально задолбали! скоро шубы и диваны продавать на Амике начнут
а котенка не стали размещать для пристроя((
Котенок уже в этом доме. Кому то бонусом достанется))
рубанок.ру. рот поганый закрой
задобали эти рекламы, по продаже сараев. пусть ни когда не продадутся
чот насобирали разные стили... и массивную вычурную мебель и современную угловатость... вкуса у хозяев точно нет
конечно видно бабло вволили, но блин мне не нравится... как то для стариков...
пусть продадуться
нет не продадутся
желтый кирпич определенно смотрится выгоднее, чем красный. очень не дурно. территория ухожена, никаких бабушкиных ноготков и гладиолусов. вполне себе предложение. С мебелями можно и 19-ть просить, нормально.
чот насобирали разные стили...
я думаю фотки из разных половин дома
я думаю фотки из разных половин дома
ты КЭП
ой берти берти, сам дед а все про бабкины ноготки говорит! да виноград и розы - только люди за 40 выращивают, потому как хлопотно и возиться у молодых нет времени!
почему дед?
в смысле тебе же за 50 вроде???
ни чо ты мать математик )))
виноград и розы - только люди за 40 выращивают
виноград и розы выращивают те, кому они нравятся. и в 40 дел по горло, если не больше.
что больше???? те кому больше те суши не едят, и называют их сучи!!!!)))) поэтому по моим подсчетам от 50 до 55!!! ой ага я тоже люблю розы, насажала, - замерзли, плюнула!!! теперь бархатцы да ноготки! кинул цветут!!! и я не бабка!!!1
пожилая женщина Хлорка рассуждает о старости других людей, которых она и не видела)
лор, для тебя пусть будет 50-55 ))
что то сегодня Хлориду закидывает...
по сабжу: домов в продаже сейчас очень много. а продаж нет. если кому то это нравится, то смело можно торговаться. вот только что то мне подсказывает, что у людей, которые могут себе позволить такие покупки, уже есть неплохие обиталища) если только покупать с прицелом на будущее... но с нынешним тенденциями лучше не загадывать далеко, легко можно налипнуть)
и лесом... вот именно и лесом таких журналюг слать. несколько деревьев, а им лес мерещится...
Живут же барнаульцы, а еще жалуются что им 20и средней не хватает
внутри отвратительно как....а снаружи - красивый дом
о, хорошо! нашлось объявление, ищу-ищу, думаю, да как так, утро без объявы про недвигу на амике?? что стряслось?? неа, все в норме)))