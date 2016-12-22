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Новости

Дом с барбекю и лесом за забором продают в Барнауле за 19,5 млн руб. Фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 300 квадратных метров находится на улице Пихтовой

Фото: avito.ru

Двухэтажный коттедж площадью 300 "квадратов" выставили на продажу в Барнауле за 19,5 миллионов рублей, сказано в объявлении на сайте Avito.ru.

Кирпичный дом расположен на участке в 12 соток и находится в Индустриальном районе краевой столицы на улице Пихтовой. Собственники коттеджа отмечают, что внутри сделан евроремонт, а сам дом они строили для себя "качественно и с душой".

"Девять комнат. Разделен на две половины, каждая имеет отдельный вход. Беседка, двухэтажная баня, гараж на два автомобиля, зона барбекю", – говорится в описании.

За забором усадьбы находится сосновый бор. На участке выполнен ландшафтный дизайн.

Кроме продажи собственники рассматривают варианты обмена коттеджа на недвижимость или автомобили.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.12.2016 07:13
Гость

Опять риэлтор на работу пришёл.Много ещё домов надо продать?

0  0
22.12.2016 07:23
- гость -

А почему продают такой замечательный дом? Чем не угодил? Привидения на втором этаже?

0  0
22.12.2016 07:27
- гость -

...На втором этаже бани.

0  0
22.12.2016 07:47
- гость -

А почему продают такой замечательный дом? -------------------------------------- Наверно, заметает. Трудно выбраться.

0  0
22.12.2016 08:06
- гость -

реально задолбали! скоро шубы и диваны продавать на Амике начнут

0  0
22.12.2016 08:23
parom4ik

Блин. Это сайт новостей или доска объявлений??? Задолбали уже ваши котеджи!!!

0  0
22.12.2016 08:26
рубанок.ру

Нищеброды лаем громче ,вас плохо слышат. )

0  0
22.12.2016 08:27
финт

вы заковыряли Амику идеи подкидывать = ((( вам плохо с тех домов, что ли? вон, розы какие красивые.

0  0
22.12.2016 08:38
Ипонамать

реально задолбали! скоро шубы и диваны продавать на Амике начнут

а котенка не стали размещать для пристроя((

0  0
22.12.2016 08:43
parom4ik

Котенок уже в этом доме. Кому то бонусом достанется))

0  0
22.12.2016 08:50
гость

рубанок.ру. рот поганый закрой

0  0
22.12.2016 08:52
гость

задобали эти рекламы, по продаже сараев. пусть ни когда не продадутся

0  0
22.12.2016 08:53
- гость -

чот насобирали разные стили... и массивную вычурную мебель и современную угловатость... вкуса у хозяев точно нет

0  0
22.12.2016 08:55
larisa2011

конечно видно бабло вволили, но блин мне не нравится... как то для стариков...

0  0
22.12.2016 08:56
- гость -

пусть продадуться

0  0
22.12.2016 09:01
гость

нет не продадутся

0  0
22.12.2016 09:12
Берти Вустер

желтый кирпич определенно смотрится выгоднее, чем красный. очень не дурно. территория ухожена, никаких бабушкиных ноготков и гладиолусов. вполне себе предложение. С мебелями можно и 19-ть просить, нормально.

0  0
22.12.2016 09:12
Ипонамать

чот насобирали разные стили...

я думаю фотки из разных половин дома

0  0
22.12.2016 09:15
- гость -

я думаю фотки из разных половин дома

ты КЭП

0  0
22.12.2016 09:30
larisa2011

ой берти берти, сам дед а все про бабкины ноготки говорит! да виноград и розы - только люди за 40 выращивают, потому как хлопотно и возиться у молодых нет времени!

0  0
22.12.2016 09:35
Берти Вустер

почему дед?

0  0
22.12.2016 09:56
larisa2011

в смысле тебе же за 50 вроде???

0  0
22.12.2016 10:01
Берти Вустер

ни чо ты мать математик )))

0  0
22.12.2016 10:21
- гость -

виноград и розы - только люди за 40 выращивают

виноград и розы выращивают те, кому они нравятся. и в 40 дел по горло, если не больше.

0  0
22.12.2016 10:26
larisa2011

что больше???? те кому больше те суши не едят, и называют их сучи!!!!)))) поэтому по моим подсчетам от 50 до 55!!! ой ага я тоже люблю розы, насажала, - замерзли, плюнула!!! теперь бархатцы да ноготки! кинул цветут!!! и я не бабка!!!1

0  0
22.12.2016 10:29
- гость -

пожилая женщина Хлорка рассуждает о старости других людей, которых она и не видела)

0  0
22.12.2016 10:33
Берти Вустер

лор, для тебя пусть будет 50-55 ))

0  0
22.12.2016 10:35
дэд марос

что то сегодня Хлориду закидывает...

по сабжу: домов в продаже сейчас очень много. а продаж нет. если кому то это нравится, то смело можно торговаться. вот только что то мне подсказывает, что у людей, которые могут себе позволить такие покупки, уже есть неплохие обиталища) если только покупать с прицелом на будущее... но с нынешним тенденциями лучше не загадывать далеко, легко можно налипнуть)

0  0
22.12.2016 11:26
- гость -

и лесом... вот именно и лесом таких журналюг слать. несколько деревьев, а им лес мерещится...

0  0
22.12.2016 11:49
- гость -

Живут же барнаульцы, а еще жалуются что им 20и средней не хватает

0  0
22.12.2016 13:12
- гость -

внутри отвратительно как....а снаружи - красивый дом

0  0
22.12.2016 13:49
- гость -

о, хорошо! нашлось объявление, ищу-ищу, думаю, да как так, утро без объявы про недвигу на амике?? что стряслось?? неа, все в норме)))

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