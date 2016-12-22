Фото: avito.ru

Двухэтажный коттедж площадью 300 "квадратов" выставили на продажу в Барнауле за 19,5 миллионов рублей, сказано в объявлении на сайте Avito.ru.

Кирпичный дом расположен на участке в 12 соток и находится в Индустриальном районе краевой столицы на улице Пихтовой. Собственники коттеджа отмечают, что внутри сделан евроремонт, а сам дом они строили для себя "качественно и с душой".

"Девять комнат. Разделен на две половины, каждая имеет отдельный вход. Беседка, двухэтажная баня, гараж на два автомобиля, зона барбекю", – говорится в описании.

За забором усадьбы находится сосновый бор. На участке выполнен ландшафтный дизайн.

Кроме продажи собственники рассматривают варианты обмена коттеджа на недвижимость или автомобили.