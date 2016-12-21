Фото: nigerianmonitor.com

Террористическая организация "Джейш аль-Фатх" взяла на себя ответственность за убийство посла России Андрея Карлова в Анкаре. Об этом сообщает Life со ссылкой на телеканал Alsumaria.

По данным издания, в группировке заявили, что расправа над диппредставителем была местью за Алеппо. "Это была месть за женщин, детей и стариков в Алеппо", — цитирует заявление телеканал.

Life добавляет, что "Джейш аль-Фатх" является коалицией боевых группировок, так называемая армия завоевания, которая противостоит правительственным силам в Сирии. В нее входят группировки "Ахрар аш-Шам", "Ан-Нусра" (запрещены в РФ) и иные террористические организации.

Напомним, российского посла убили в понедельник, 19 декабря, в Анкаре. Издание отмечает, что в Карлова выстрелили 11 раз. Его похороны пройдут в четверг, 22 декабря.