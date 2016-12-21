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Правоохранители не исключают, что дочь турецкого дипломата в Баку погибла в результате несчастного случая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Азербайджан, которое, в свою очередь, ссылается на прокуратуру Насиминского района столицы Азербайджана.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что у дочери турецкого дипломата якобы были проблемы в лицее, вследствие чего она совершила самоубийство, выбросившись с 10-го этажа.

Подчеркивается, что суицид назван в качестве предварительной версии, однако правоохранительные органы склонны считать, что 15-летняя девушка погибла из-за несчастного случая, пишет агентство.

В ведомстве отметили, что был произведен осмотр места происшествия — детской комнаты. В ней окно, из которого и выпал подросток, расположено низко от пола и выходит на центр города. Предположительно, девушка выглянула в окно, чтобы посмотреть на огни вечернего Баку, и сорвалась. Правоохранители подчеркивают, что пол в комнате скользкий.

Агентство добавляет, что семью дипломата характеризуют как интеллигентную. Отношения между родителями и дочерью были теплыми, поэтому неизвестны причины, которые могли бы подтолкнуть девушку к суициду. На месте ЧП не найдено ничего, что могло бы объяснить ее действия.

Агентство АПА передает, что отец погибшей Гюнляр Арслан Азми является советником в турецком посольстве в Азербайджане.