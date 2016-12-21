Пятница, 23 Декабрь, 13:50

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,86
€ 63,56
Brent
$ 52
-17°
Обь
80см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар на радиозаводе в БарнаулеНовый год – 2017 Пресс-конференция Владимира Путина - 2016
Пожар на радиозаводе в Барнауле
Новости

Минтранс РФ заявил о приостановке авиасообщения с Таджикистаном

, ИА "Амител"
Авиасообщение будет приостановлено с 0:00 часов 22 декабря из-за отказа таджикской стороны разрешить полеты АК "Ямал" в Душанбе

Фото: snim.net

Авиасообщение между Россией и Таджикистаном приостановят с 0:00 четверга, 22 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ, который подтверждает свои действия.

Агентство пишет, что причиной этого послужил отказ Минтранса Таджикистана разрешить полеты авиакомпании "Ямал" из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе в зимнем сезоне 2016-2017 годов. При этом в Министерстве транспорта сообщили, что сейчас авиавласти обеих стран ведут переговоры, "чтобы не прерывать авиасообщение".

Российское ведомство предупредило, что за Москвой остается право остановить воздушное сообщение, если таджикская сторона не будет следовать обязательствам, которые взяла на себя. В Минтрансе РФ подчеркнули, что отказ авиавластей Таджикистана "разрешить полет российской авиакомпании "Ямал" по маршруту Худжанд — Жуковский, ссылаясь на отсутствие паритета, неправомочен".

В Минтрансе Таджикистана заявили, что из-за того, что таджикская сторона не назначила второго авиаперевозчика на данном направлении и в целях соблюдения паритетности, вопрос о предоставлении эксплуатационного разрешения на регулярные полеты "Ямал" в сезоне зима 2016-2017 не представляется возможным. Республиканский Минтранс полагает, что авиакомпания не имела права открывать продажу билетов на этом направлении.

Агентство напоминает, что 7 ноября РФ и Таджикистан достигли договоренности развивать авиасообщение между странами в полном объеме. В российском ведомстве подтвердили, что таджикская сторона согласовала с авиакомпаниями России полеты из Жуковского.

Полеты между странами выполняют две таджикские авиакомпании — Tajik Air и Somon Air и четыре российских перевозчика — "Уральские авиалинии", "Россия", "Сибирь" (S7), "ЮТэйр". В августе Росавиация выдала разрешение на полеты в Душанбе из подмосковного аэропорта Жуковский авиакомпаниям "ВИМ-Авиа", "Ямал" и "Уральские авиалинии". 

Во вторник, 20 декабря, российское Министерство транспорта заявило о попытках таджикской стороны пересмотреть эти договоренности. В ведомстве отметили, что Душанбе в нарушение протокола от 7 ноября не выдает разрешения на полеты. Российский Минтранс выразил протест данным попыткам пересмотреть договоренности и призвал таджикских коллег следовать обязательствам, которые они на себя взяли.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

22.12.2016 10:28
- гость -

И пусть своих "тоже русских" прихватят домой)

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< декабрь 2016  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
13:47
Страшные кадры пожара на барнаульском радиозаводе от МЧС. Видео 0
13:41
Немецкая полиция задержала двух человек, подозреваемых в подготовке теракта 0
13:33
Без пафоса: Дональд Трамп не хочет видеть звезд на своей инаугурации 1
13:14
Пожару на барнаульском радиозаводе присвоен третий ранг сложности 0
13:10
Барнаул встал в сильнейшую пробку из-за пожара на радиозаводе 0
13:07
Тигренок погиб в схватке с более опытной тигрицей в Хабаровском крае 0
12:54
Пожар на радиозаводе в Барнауле еще не потушен. Видео 10
12:50
Штраф ждет выборщиков, не проголосовавших за Хиллари Клинтон 2
12:45
Розы из колбасы: идеальная нарезка для новогоднего стола за несколько минут 5
12:33
В Союзе биатлонистов рассказали, почему этап Кубка мира пройдет не в Тюмени 5
12:30
Александр Прокопьев: нужно укрепить авторитет края на федеральном уровне 0
12:26
Заключенные устроили бунт в одной из тюрем Великобритании 0
12:15
140 снегоуборочных машин работало в ночь на пятницу в Барнауле 1
12:09
18-летний парень угнал автомобиль в Славгороде и бросил его 6
12:00
"НТЦ Галэкс" получил сертификат "Социально ответственного работодателя" 0
11:53
Красное пламя и клубы дыма: фото горящего барнаульского радиозавода 19
11:47
Джоан Роулинг сообщила о создании нового романа 6
11:35
Барнаулец залил бензина на 170 тыс. руб. по найденной топливной карте 23
11:20
Чудо в Рождество: в Барнауле пройдет спектакль "Падал прошлогодний снег" 0
11:16
Как и кого жители Алтайского края выбирали в 2016 году? 0
11:12
Полиция перекрыла пр. Калинина и ул. Аносова из-за пожара на радиозаводе 0
11:04
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Алтайском крае 0
10:51
Госдеп назвал армию США самой сильной в мире 56
10:44
Программа новогодних мероприятий в Барнауле – 2017. Инфографика 1
10:32
Взрыв произошел на заводе в Италии 0
10:16
316 многоквартирных домов отремонтировали в Алтайском крае за два года 4
10:04
Больше трех часов горит здание радиозавода в Барнауле 20
10:00
Впервые на Алтае начали выпускать воду для детей 0
09:56
Аспирант АлтГТУ стал обладателем Президентской стипендии 3
09:50
Александр Карлин назначил нового руководителя Госинспекции 1
09:45
Количество погибших от "Боярышника" в Иркутске выросло до 74 человек 40
09:31
"Алтайбаскет" закончил выступление в 2016 году очередным поражением 0
09:22
Вода вернулась в дома Барнаула, которые пострадали от коммунальной аварии 2
09:05
Топ-менеджер ИСК "Союз" Елена Греб: "Семья – главное в жизни" 0
09:01
Американец набросился в самолете с оскорблениями на дочь Трампа Иванку 18
08:45
Алтайский Роспотребнадзор: подарки для губернаторской елки безопасны 4
08:30
В Белокурихе открывается новая горнолыжная трасса длиной 580 метров 0
08:16
Административное здание горело в Алтайском крае минувшей ночью 1
07:46
Ежегодная большая пресс-конференция Путина в цифрах и фактах. Инфографика 32
07:24
ДАР: как выглядит ультрасовременный перинатальный центр в Барнауле. Фото 106
07:03
Двухэтажный коттедж-трансформер продают в Барнауле за 25,5 млн руб. Фото 60
06:44
Астропрогноз: что нас ждет в петушином 2017 году 11
06:23
Мороз, снег и метели ждут жителей Алтайского края 23 декабря 1
06:01
Сколько придется заплатить за незаконный сруб новогодней ёлки? 0
03:27
Шотландские ученые рассказали, почему люди размножаются при помощи секса 16
02:06
Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя 2
01:09
Автора "Прибытия" Дени Вильнева зовут снимать новую "Дюну" 0
00:17
Неизвестное свойство, или Почему все-таки стоит пить кофе по утрам? 1
23:16
Мединского назвали "Человеком года" за вклад в развитие российского кино 1
22:08
Новым вице-премьером Крыма назначили бывшего зама Улюкаева 0

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.