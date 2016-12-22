Фото: newsinphoto.ru
Жителей столицы Алтайского края утром в четверг, 22 декабря, ждут шестибалльные пробки на улицах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
На большинстве участков дорог скорость движения равна 20-40 километрам в час, однако есть исключения. Так, затор наблюдается на пересечении улиц Малахова и Власихинская (5-7 км/ч), на улице Челюскинцев, в районе перекрестка с проспектом Строителей (7 километров), а также на пересечении последнего с проспектом Красноармейским (10 км/ч).
Кроме этого, небольшая пробка собралась на площади Октября, пересечении улицы Попова с Павловским трактом (и отдельных участках этих дорог) и на улице Малахова.
Ни о каких ДТП сервис не сообщает.
Комментарии
Если бы водители соблюдали ПДД то пробок бы было гораздо меньше.
Нормальный трафик Спартак Октябрь 10 минут.
писать то больше не про что? каждый день одно и тоже. уже давно не новость.