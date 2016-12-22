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Новости

Путин объяснил отсутствие охраны у погибшего в Турции посла Карлова

, ИА "Амител"
По словам президента, есть общее правило, согласно которому вооруженная охрана работает только на территории посольства

Фото: locals.md

Глава государства Владимир Путин согласен, что в некоторых странах можно было бы договориться о более высоком уровне охраны послов, пишет ТАСС.

По мнению президента, данная мера нужна не только в Турции, но и в большинстве стран. 

Комментируя тему охраны российского посла в Турции Андрея Карлова, которого застрелили в Анкаре, президент рассказал, что есть общее правило, согласно которому вооруженная охрана может работать лишь на территории самого посольства. "За ограду с оружием не выходят – в этом проблема", – приводит слова президента агентство.

Напомним, посла в Турции Карлова застрелили вечером в понедельник, 19 декабря, во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Нападавшего, который также успел ранить еще трех человек, ликвидировали местные силы безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве квалифицировали произошедшее как теракт.

"Лента.ру" добавляет, что после убийства Карлова в срочном прядке возобновились переговоры о прибытии в Турцию бойцов спецотряда "Заслон" Службы внешней разведки РФ, который отвечает за защиту посольств и консульств.

Читайте также в сюжете: Убийство посла России в Турции
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.12.2016 08:48
CALIBR

согласен, что в некоторых странах можно было бы договориться о более высоком уровне охраны послов, +++++++++++++++ Страна ,где с завидной регулярностью происходят теракты , очевидно,не входила в число потенциально опасных для российского истеблишмента.Не срослось. * в народе говорят "не фиг клювом щёлкать" было : наличие пары "спецов" за плечами даже без оружия ,вполне могло повлиять на исход ситуации.

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22.12.2016 09:11
- гость -

Ну чего теперь гадать что было бы, а чего не было. Незаменимых людей нет.Поставят другого посла,ничего страшного,все мы смертны.Меня лично больше поражает наплевательское отношение властей к своим гражданам в области медицины и не только.

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22.12.2016 09:25
- гость -

CALIBR зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 08:48

Так ты, чудо в перьях, еще и крупный специалист в обеспечении безопасности дипломатического корпуса?

0  0
22.12.2016 10:08
- гость -

гость - 22 декабря 2016 г. 09:25

Не, он обычный ыкспэрд на диване. Клавиатурный воин.

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22.12.2016 11:06
дэд марос

Сотрудник ОСН СВР «Заслон»: В этой стране безопасность обеспечивает принимающая сторона, наших сотрудников там вообще не было. Фатальная ошибка, конечно, их: на выставке не была на достаточном уровне обеспечена безопасность, местные спецслужбы тоже не выполнили своих задач. Если не обращать внимания на статус погибшего, то это простейшее убийство. Безусловно, сработай все грамотно, трагедии можно было избежать. Общая практика такова, что мероприятия вроде этого, если ответственность за безопасность возложена не на наших сотрудников, а на принимающую сторону, должным образом не охраняются. Поэтому в России принято, что в горячих точках именно «Заслон» обеспечивает безопасность, и там мы надеемся только на себя. Мы работаем только по горячим точкам: Ирак, Сирия — более 15 стран. Нужно менять подход полностью, иначе убийства будут повторяться.Наши сотрудники завалены работой, их не хватает. Мы же все понимаем: неважно, какая страна, сейчас террорист может въехать почти в любую. Глобализация. Изменение системного подхода в России — это вопрос принятия принципиального решения.

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22.12.2016 11:23
Калибру

Вы для начала изучите мат. часть. В какой стране и при каких обстоятельствах погиб Грибоедов. Мочили тут корки третьего дня ...

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22.12.2016 12:23
- гость -

Так нападающий был одним из полицейских в турецкой системе охраны. Эта информация для специалиста в системе охраны калибру

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22.12.2016 15:30
CALIBR

Спасибо,это я вчера ещё знал. Разговор идёт о том ,что просюсюкали,прозяпали именно с нашей стороны.

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22.12.2016 16:56
- гость -

CALIBR зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 15:30 Спасибо,это я вчера ещё знал. Разговор идёт о том ,что просюсюкали,прозяпали именно с нашей стороны.

Опять Казя по соплям получил, блин ты уже по каждому случаю огребаешься, залогиненн ый ты наш.

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22.12.2016 17:39
CALIBR

У тебя лучше получится сову на глобус натянуть - попробуй , боссоногий.

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