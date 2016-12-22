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Глава государства Владимир Путин согласен, что в некоторых странах можно было бы договориться о более высоком уровне охраны послов, пишет ТАСС.

По мнению президента, данная мера нужна не только в Турции, но и в большинстве стран.

Комментируя тему охраны российского посла в Турции Андрея Карлова, которого застрелили в Анкаре, президент рассказал, что есть общее правило, согласно которому вооруженная охрана может работать лишь на территории самого посольства. "За ограду с оружием не выходят – в этом проблема", – приводит слова президента агентство.

Напомним, посла в Турции Карлова застрелили вечером в понедельник, 19 декабря, во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Нападавшего, который также успел ранить еще трех человек, ликвидировали местные силы безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве квалифицировали произошедшее как теракт.

"Лента.ру" добавляет, что после убийства Карлова в срочном прядке возобновились переговоры о прибытии в Турцию бойцов спецотряда "Заслон" Службы внешней разведки РФ, который отвечает за защиту посольств и консульств.