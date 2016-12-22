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Движение для всех видов транспорта по дороге Алейск – Петропавловское – Смоленское (от Алейска до Усть-Пристани) остается закрытым. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщается на сайте КГКУ "Алтайавтодор".
Подчеркивается, что причинами этого являются отсутствие видимости, сильный порывистый ветер и осадки в виде снега. Движение запрещено для предупреждения аварийных ситуаций.
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Напомним, что из-за непогоды в регионе объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозу синоптиков, в четверг также ожидается похолодание.
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