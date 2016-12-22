Фото: mortnoca.pp.ua
Порядка 20% российских интернет-пользователей предпочитают заклеивать веб-камеру компьютеров изолентой. Об этом сказано в пресс-релизе компании ESET, который поступил в редакцию "Ленты.ру" в среду, 21 декабря.
В исследовании принимали участие 2200 респондентов. Более трети опрошенных уверены, что киберпреступники могут взломать веб-камеру и установить слежку за владельцем ПК. Еще 20% считают угрозу проникновения в систему реальной.
Порядка 18% респондентов считают, что от хакеров их спасет антивирус. Еще 13% не боятся таких взломов, потому что мошенников, по их мнению, интересуют лишь веб-камеры знаменитостей.
Каждый десятый россиянин не верит, что хакеры вообще могут проникнуть в ПК жертвы для слежки.
В прошлом году подобный опрос показывал, что свыше 50% россиян верили в вероятность взлома веб-камеры преступниками. При этом за год скептически настроенных пользователей стало больше – в декабре 2015 года только 8% считали взломы камер выдумкой.
Комментарии
Обама следит за каждым! Д-ы, ---©
мдя, тогда и в телефонах надо заклеивать
Эксперты посмотрели во все камеры и посчитали статистику.
А как они отличили картинку с заклеенного объектива от картинки с засранного объектива?
Только аппаратное отключение, только хардкор!
В Windows 10 камера действительно периодически загорается и делает фото, а затем отправляет его в Microsoft.
Так надо заклеивать или нет?
а у каждого второго ее нет
22.12.2016 09:32 - гость -
на стенку поверни. а если камера встроенная, то воткни в нее шило.))
Если у нас паранойя,то это не значит что за нами не следят.
В Windows 10 периодически включается камера, а в Windows 7 и 8 кроме этого еще и постоянно работает микрофон. Данные он-лайн транслируются в Microsoft.
И при этом эти люди не заклеивают микрофон.
22.12.2016 09:31 Кока-кольщик
Ну и смысл пользоваться Microsoft Windows? Более качественных ОС что ли нет? А вообще это виндовый клиент шкайпа делает. Потому, что такое же происходит и в других версиях импотентной (мелкая и мягкая) ОС.
Ну и смысл пользоваться Microsoft Windows? Более качественных ОС что ли нет?
холиварный вопрос)
Я ищу Профиль Песни Видео Прикол - песня про DOS ML > Исполнители > Прикол > Тексты и переводы > песня про DOS 1765ЧЕЛОВЕК ПОДЕЛИЛИСЬ
Текст песни Прикол - песня про DOS DOS. Черной пеленой экран заполнил чистый DOS. Мышь. Потеряла форму, стала вдруг квадратной мышь. Я разбил окно, девяносто пятое мастдайное окно И поставил DOS и тогда я понял: Это счастье — вот оно! Капли на очках. Странные очки, А может слезы на лице. DOS очистил всё, всё, что было лишним У меня на диске C. Я нажал F8 и веселый Norton
Удалял мне все подряд 40 мегабайт, может даже больше, Может даже 60… И представил я: город наводнился вдруг Разумными людьми. Вышли все под DOS, а проклятый Windows Удаляли, черт возьми! Позабыв про Word, MS Excel, Corel Draw И прочий геморрой. Люди ставят DOS. Словно в Рай заходят в DOS, Нормальный, чистый DOS.
Словно в Рай заходят в DOS, Нормальный, чистый DOS.
Переходите на счеты и логарифмическую линейку
22.12.2016 09:50 Кока-кольщик Нет. Практический. Холиварным будет вопрос про окружение рабочего стола, менеджер программ и броузер.
Немного софистики из ВК, ФБ и Г+. I - Только один автозавод разрабатывает свою продукцию в винде в автокаде - АвтоВАЗ. Пока шкода делала автомобили в автокаде, авто были фигня. - Только российские студии используют винду для того, чтобы сделать эффекты к видео. (Weta Digital, DreamWorks, Pixar, Lucas Film ( последний до 2012 года) используют unix-like ОС). Как только Lucas Film перешли на венду, выпущенный фильм сразу стал фигней. То есть, на винде делают некачественную продукцию. II Нельзя сделать качественно на некачественном инструменте.
Отсюда вывод, винда некачественный продукт.
Правдофил зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 09:46 Ну и смысл пользоваться Microsoft Windows? Более качественных ОС что ли нет?
Если оценивать в купе с приложениями, то нет.
И бесплатно. https: //ru.ivideon.com /articles/ videonabljudenie-web-kameroi/ Ниразу не реклама.
Немного софистики из ВК, ФБ и Г+. I - Только один автозавод разрабатывает свою продукцию в винде в автокаде - АвтоВАЗ. Пока шкода делала автомобили в автокаде, авто были фигня. - Только российские студии используют винду для того, чтобы сделать эффекты к видео. (Weta Digital, DreamWorks, Pixar, Lucas Film ( последний до 2012 года) используют unix-like ОС). Как только Lucas Film перешли на венду, выпущенный фильм сразу стал фигней. То есть, на винде делают некачественную продукцию
Может все-таки дело в руках, растущих не из того места?
насколько я знаю, заклеивать имеет смысл. ну, это если пользователь не хочет нигде светиться.
насколько я знаю, заклеивать не имеет смысла. ну, по крайней мере обычному обывателю с Амика.
используют unix-like ОС
Ага. Используют macOS, который тоже любит информацию отсылать, только в Эпол, причем эту фишку именно Эпол и придумал.
Ну если грудь 4размера нет смысла заклеивать. А если меньне то пожалуста
Кока-кольщик зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 11:52 Ага. Используют macOS
Всё так.
Уже 15 лет пытаюсь полноценно заюзать Линукс в домашних условиях на десктопе, пока безрезультатно. Как инструмент для домохозяек Линукс (например Ubuntu) вполне торт - интернет, соцсети, музыка, кино и прочее. Но полноценного использования у меня не получается. А если учесть время на решение каждой задачи - линукс в опе. Если кто не согласен - могу аргументировать
ЗЫ Замечу всё же в Винде использую очень много опенсорс и фриваре ПО.
22.12.2016 10:46 Сумрачный гений
Это смотря какими приложениями.. Если качественными и профессиональными, то в BMW, Weta Digital, Ford, DreamWorks и т.п. лучше знать, какое ПО качественное и профессиональное. А они не на винде сидят. Если привычных для среднестатистического юзера вареза, то, действительно нет.
10:56 Во-первых, я не зря написал, что это софизм. Во-вторых, с фильмами и машинами результат налицо. Пока АвтоВАЗ пользовался автокадом, результат был УГ. Как перешел на NX, так ларгусы, весты, иксреи достаточно стали пользоваться спросом. Пока ЛукасФилм делали фильмы на Irix (включая написание сценария) - фильмы были с вменяемым сюжетом и качественными спецэффектами, а как перешли на винду, эффекты стали как в дешевой компьютерной игре, и сюжет тупой и глючный.
Зачем линукс, когда есть винда, причем раздается бесплатно всем желающим для дома. Даже кряки ставить не надо.
заклеивайте, а то шпионам жутко интересно как вы в носу ковыряеет играя в танки
fdp Это где же винда легально бесплатно раздается. Да к которой еще и антивирь не нужно покупать, офисный пакет покупать, броузер, плеер качать?
22.12.2016 12:36 Правдофил
а антивирь нафига покупать? для 90% юзеров винды бесплатных возможностей того же аваста за глаза
10:56 Во-первых, я не зря написал, что это софизм. Во-вторых, с фильмами и машинами результат налицо. Пока АвтоВАЗ пользовался автокадом, результат был УГ. Как перешел на NX, так ларгусы, весты, иксреи достаточно стали пользоваться спросом.
Боже мой, какой бред....особенно про ларгусы, весты иксреи..
я вообще, поступила координально.. выбросила ноутбук!) пожиратель времени Нет ноутбука, нет проблем с заклейкой вебки: быть или не быть/ следят или нет)
Это где же винда легально бесплатно раздается
тестовые билды бесплатны официально
Да к которой еще и антивирь не нужно покупать комбинация "windows defender" плюс "отсутствие желания устанавливать все подряд" спасает от вирусов на 99,9%.
офисный пакет покупать LibreOffice?
броузер качать Microsoft Edge работает хорошо из коробки и даже расширения позволяет устанавливать. Все, как у взрослых.
винда не тянется если не прошли основную плату модели провайдеров.
винда не тянется если не прошли основную плату модели провайдеров.
тебе уже хватит боярки, иди поспи..
Правдофил зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 12:07 Если привычных для среднестатистического юзера вареза, то, действительно нет.
Об этом то и разговор! В очередной раз пытался заюзать OpenShot Video Editor для примитивного монтажа/склейки домашнего видео. На днях вышел новый релиз исправлений 2.2, но баги как были так и есть. Видео с фотоаппарата Фуджика упрямо портит, не даёт без деффектов перевести MJPG в H264. Тоже самое, но без танцев с бубном под виндой в примитивном Movavi делается за считанные секунды.
- гость - 22 декабря 2016 г. 12:59 тебе уже хватит боярки, иди поспи..
Тут или боярышник, или с нами пытается поговорить Google Translate
Кроме рожи пользователя и остановки в квартире камера ничего не даст. А вот камера телефона...
Так что 20% пользователей бараны.
я вообще, поступила координально.. выбросила ноутбук!) пожиратель времени
Маш, на что тратишь теперь сыкономленное время?
Ничего не заклеиваю, а наоборот, делаю красивую прическу, обязательно крашусь, чтобы видели какая я красивая! Но пока безрезультатно. Никто не позвонил, СМС не прислал, почта пуста. Врут все, никто не смотрит и не следит. А какая я красавица, обзавидуешься. Может в купальнике надо за компом посидеть? Или как еще? ГАДЫ НИКТО НЕ СМОТРИТ!!!!
15:47 пиши номер телефона. Оценю по полной программе
- гость - 22 декабря 2016 г. 15:47 нда...а за мной смотрят! я не успеваю заклеивать!, один раз забыла, и в лифике стояла, так потом отсудила 50 тыщ с одного!!! какая вы не востребованная!!
так потом отсудила 50 тыщ с одного
Ну так фото твоей волосатой груди по всему интернету разлетелось.
и что???? хочешь ее чтоль???
гость - 15:51 "пиши номер телефона"
Только позвоните, жду, умираю от одиночества!! Мой номер 503 205 Можете всем друзьям и знакомым сообщить!! Звони...уже на ты перешли...
и что???? хочешь ее чтоль???
ога. обещаную тобой фотку хочу увидеть
А у меня случай был. Заклеил вебку,никого не трогаю,смотрю чей-то палец из нутри наклейку выдавливает.
так я на аватарке, смотри!!!
лорка я знаю как ты выглядишь. и что твои уши из за щек не видны. аватарками антошку дэт матросова завлекай
что врешь то!!! щеки мои прекрасны и уши тоже.. да и не щеки а щечки!!!
а и не щеки
а защечные мешки и шрам между ними))
Почему никто не звонит? Напоминаю телефон 503 205
я звонила, сказали что есть кредит специально для меня!!! что врете то!!! а защечные мешки и шрам между ними)) - идиот!
larisa2011 16:26 Почему даете неправильную информацию по телефону? Конкуренции боитесь?
Правдофилна андроиде куда проще получить доступ к камере чем на винде так что тут дело не в том у кого какая систем. а скорее всего все таки дело в паранойи.
Амик, если капипистите новости так источник сообщайте, эта новость с руаинфо
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