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Порядка 20% российских интернет-пользователей предпочитают заклеивать веб-камеру компьютеров изолентой. Об этом сказано в пресс-релизе компании ESET, который поступил в редакцию "Ленты.ру" в среду, 21 декабря.

В исследовании принимали участие 2200 респондентов. Более трети опрошенных уверены, что киберпреступники могут взломать веб-камеру и установить слежку за владельцем ПК. Еще 20% считают угрозу проникновения в систему реальной.

Порядка 18% респондентов считают, что от хакеров их спасет антивирус. Еще 13% не боятся таких взломов, потому что мошенников, по их мнению, интересуют лишь веб-камеры знаменитостей.

Каждый десятый россиянин не верит, что хакеры вообще могут проникнуть в ПК жертвы для слежки.

В прошлом году подобный опрос показывал, что свыше 50% россиян верили в вероятность взлома веб-камеры преступниками. При этом за год скептически настроенных пользователей стало больше – в декабре 2015 года только 8% считали взломы камер выдумкой.