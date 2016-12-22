Пятница, 23 Декабрь, 14:02

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,86
€ 63,56
Brent
$ 52
-16°
Обь
80см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар на радиозаводе в БарнаулеНовый год – 2017 Пресс-конференция Владимира Путина - 2016
Пожар на радиозаводе в Барнауле
Новости

Каждый пятый россиянин заклеивает веб-камеру – эксперты

, ИА "Амител"
В 2015 году более половины россиян верили в вероятность взлома веб-камеры киберпреступниками

Фото: mortnoca.pp.ua

Порядка 20% российских интернет-пользователей предпочитают заклеивать веб-камеру компьютеров изолентой. Об этом сказано в пресс-релизе компании ESET, который поступил в редакцию "Ленты.ру" в среду, 21 декабря.

В исследовании принимали участие 2200 респондентов. Более трети опрошенных уверены, что киберпреступники могут взломать веб-камеру и установить слежку за владельцем ПК. Еще 20% считают угрозу проникновения в систему реальной.

Порядка 18% респондентов считают, что от хакеров их спасет антивирус. Еще 13% не боятся таких взломов, потому что мошенников, по их мнению, интересуют лишь веб-камеры знаменитостей.

Каждый десятый россиянин не верит, что хакеры вообще могут проникнуть в ПК жертвы для слежки.

В прошлом году подобный опрос показывал, что свыше 50% россиян верили в вероятность взлома веб-камеры преступниками. При этом за год скептически настроенных пользователей стало больше – в декабре 2015 года только 8% считали взломы камер выдумкой.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

22.12.2016 09:02
Anarchy

Обама следит за каждым! Д-ы, ---©

0  0
22.12.2016 09:08
Filin

мдя, тогда и в телефонах надо заклеивать

0  0
22.12.2016 09:13
- гость -

Эксперты посмотрели во все камеры и посчитали статистику.

А как они отличили картинку с заклеенного объектива от картинки с засранного объектива?

0  0
22.12.2016 09:31
- гость -

Только аппаратное отключение, только хардкор!

0  0
22.12.2016 09:31
Кока-кольщик

В Windows 10 камера действительно периодически загорается и делает фото, а затем отправляет его в Microsoft.

0  0
22.12.2016 09:32
- гость -

Так надо заклеивать или нет?

0  0
22.12.2016 09:34
- гость -

а у каждого второго ее нет

0  0
22.12.2016 09:35
- гость -

22.12.2016 09:32 - гость -

на стенку поверни. а если камера встроенная, то воткни в нее шило.))

0  0
22.12.2016 09:37
- гость -

Если у нас паранойя,то это не значит что за нами не следят.

0  0
22.12.2016 09:43
2

В Windows 10 периодически включается камера, а в Windows 7 и 8 кроме этого еще и постоянно работает микрофон. Данные он-лайн транслируются в Microsoft.

0  0
22.12.2016 09:46
Правдофил

И при этом эти люди не заклеивают микрофон.

22.12.2016 09:31 Кока-кольщик

Ну и смысл пользоваться Microsoft Windows? Более качественных ОС что ли нет? А вообще это виндовый клиент шкайпа делает. Потому, что такое же происходит и в других версиях импотентной (мелкая и мягкая) ОС.

0  0
22.12.2016 09:50
Кока-кольщик

Ну и смысл пользоваться Microsoft Windows? Более качественных ОС что ли нет?

холиварный вопрос)

0  0
22.12.2016 09:54
Anarchy

Я ищу Профиль Песни Видео Прикол - песня про DOS ML > Исполнители > Прикол > Тексты и переводы > песня про DOS 1765ЧЕЛОВЕК ПОДЕЛИЛИСЬ

Текст песни Прикол - песня про DOS DOS. Черной пеленой экран заполнил чистый DOS. Мышь. Потеряла форму, стала вдруг квадратной мышь. Я разбил окно, девяносто пятое мастдайное окно И поставил DOS и тогда я понял: Это счастье — вот оно! Капли на очках. Странные очки, А может слезы на лице. DOS очистил всё, всё, что было лишним У меня на диске C. Я нажал F8 и веселый Norton

Удалял мне все подряд 40 мегабайт, может даже больше, Может даже 60… И представил я: город наводнился вдруг Разумными людьми. Вышли все под DOS, а проклятый Windows Удаляли, черт возьми! Позабыв про Word, MS Excel, Corel Draw И прочий геморрой. Люди ставят DOS. Словно в Рай заходят в DOS, Нормальный, чистый DOS.

0  0
22.12.2016 10:00
вот как надо)

0  0
22.12.2016 10:02
- гость -

Словно в Рай заходят в DOS, Нормальный, чистый DOS.

Переходите на счеты и логарифмическую линейку

0  0
22.12.2016 10:42
Правдофил

22.12.2016 09:50 Кока-кольщик Нет. Практический. Холиварным будет вопрос про окружение рабочего стола, менеджер программ и броузер.

Немного софистики из ВК, ФБ и Г+. I - Только один автозавод разрабатывает свою продукцию в винде в автокаде - АвтоВАЗ. Пока шкода делала автомобили в автокаде, авто были фигня. - Только российские студии используют винду для того, чтобы сделать эффекты к видео. (Weta Digital, DreamWorks, Pixar, Lucas Film ( последний до 2012 года) используют unix-like ОС). Как только Lucas Film перешли на венду, выпущенный фильм сразу стал фигней. То есть, на винде делают некачественную продукцию. II Нельзя сделать качественно на некачественном инструменте.

Отсюда вывод, винда некачественный продукт.

0  0
22.12.2016 10:46
Сумрачный гений

Правдофил зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 09:46 Ну и смысл пользоваться Microsoft Windows? Более качественных ОС что ли нет?

Если оценивать в купе с приложениями, то нет.

0  0
22.12.2016 10:47
Добровольно

И бесплатно. https: //ru.ivideon.com /articles/ videonabljudenie-web-kameroi/ Ниразу не реклама.

0  0
22.12.2016 10:56
- гость -

Немного софистики из ВК, ФБ и Г+. I - Только один автозавод разрабатывает свою продукцию в винде в автокаде - АвтоВАЗ. Пока шкода делала автомобили в автокаде, авто были фигня. - Только российские студии используют винду для того, чтобы сделать эффекты к видео. (Weta Digital, DreamWorks, Pixar, Lucas Film ( последний до 2012 года) используют unix-like ОС). Как только Lucas Film перешли на венду, выпущенный фильм сразу стал фигней. То есть, на винде делают некачественную продукцию

Может все-таки дело в руках, растущих не из того места?

0  0
22.12.2016 10:59
дэд марос

насколько я знаю, заклеивать имеет смысл. ну, это если пользователь не хочет нигде светиться.

0  0
22.12.2016 11:02
дед матрос

насколько я знаю, заклеивать не имеет смысла. ну, по крайней мере обычному обывателю с Амика.

0  0
22.12.2016 11:52
Кока-кольщик

используют unix-like ОС

Ага. Используют macOS, который тоже любит информацию отсылать, только в Эпол, причем эту фишку именно Эпол и придумал.

0  0
22.12.2016 11:58
- гость -

Ну если грудь 4размера нет смысла заклеивать. А если меньне то пожалуста

0  0
22.12.2016 12:06
Сумрачный гений

Кока-кольщик зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 11:52 Ага. Используют macOS

Всё так.

Уже 15 лет пытаюсь полноценно заюзать Линукс в домашних условиях на десктопе, пока безрезультатно. Как инструмент для домохозяек Линукс (например Ubuntu) вполне торт - интернет, соцсети, музыка, кино и прочее. Но полноценного использования у меня не получается. А если учесть время на решение каждой задачи - линукс в опе. Если кто не согласен - могу аргументировать

ЗЫ Замечу всё же в Винде использую очень много опенсорс и фриваре ПО.

0  0
22.12.2016 12:07
Правдофил

22.12.2016 10:46 Сумрачный гений

Это смотря какими приложениями.. Если качественными и профессиональными, то в BMW, Weta Digital, Ford, DreamWorks и т.п. лучше знать, какое ПО качественное и профессиональное. А они не на винде сидят. Если привычных для среднестатистического юзера вареза, то, действительно нет.

10:56 Во-первых, я не зря написал, что это софизм. Во-вторых, с фильмами и машинами результат налицо. Пока АвтоВАЗ пользовался автокадом, результат был УГ. Как перешел на NX, так ларгусы, весты, иксреи достаточно стали пользоваться спросом. Пока ЛукасФилм делали фильмы на Irix (включая написание сценария) - фильмы были с вменяемым сюжетом и качественными спецэффектами, а как перешли на винду, эффекты стали как в дешевой компьютерной игре, и сюжет тупой и глючный.

0  0
22.12.2016 12:09
fdp

Зачем линукс, когда есть винда, причем раздается бесплатно всем желающим для дома. Даже кряки ставить не надо.

0  0
22.12.2016 12:32
Ипонамать

заклеивайте, а то шпионам жутко интересно как вы в носу ковыряеет играя в танки

0  0
22.12.2016 12:36
Правдофил

fdp Это где же винда легально бесплатно раздается. Да к которой еще и антивирь не нужно покупать, офисный пакет покупать, броузер, плеер качать?

0  0
22.12.2016 12:42
Serg 1

22.12.2016 12:36 Правдофил

а антивирь нафига покупать? для 90% юзеров винды бесплатных возможностей того же аваста за глаза

0  0
22.12.2016 12:43
- гость -

10:56 Во-первых, я не зря написал, что это софизм. Во-вторых, с фильмами и машинами результат налицо. Пока АвтоВАЗ пользовался автокадом, результат был УГ. Как перешел на NX, так ларгусы, весты, иксреи достаточно стали пользоваться спросом.

Боже мой, какой бред....особенно про ларгусы, весты иксреи..

0  0
22.12.2016 12:44
она

я вообще, поступила координально.. выбросила ноутбук!) пожиратель времени Нет ноутбука, нет проблем с заклейкой вебки: быть или не быть/ следят или нет)

0  0
22.12.2016 12:45
Кока-кольщик

Это где же винда легально бесплатно раздается

тестовые билды бесплатны официально

Да к которой еще и антивирь не нужно покупать комбинация "windows defender" плюс "отсутствие желания устанавливать все подряд" спасает от вирусов на 99,9%.

офисный пакет покупать LibreOffice?

броузер качать Microsoft Edge работает хорошо из коробки и даже расширения позволяет устанавливать. Все, как у взрослых.

0  0
22.12.2016 12:55
- гость -

винда не тянется если не прошли основную плату модели провайдеров.

0  0
22.12.2016 12:59
- гость -

винда не тянется если не прошли основную плату модели провайдеров.

тебе уже хватит боярки, иди поспи..

0  0
22.12.2016 14:14
Сумрачный гений

Правдофил зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 12:07 Если привычных для среднестатистического юзера вареза, то, действительно нет.

Об этом то и разговор! В очередной раз пытался заюзать OpenShot Video Editor для примитивного монтажа/склейки домашнего видео. На днях вышел новый релиз исправлений 2.2, но баги как были так и есть. Видео с фотоаппарата Фуджика упрямо портит, не даёт без деффектов перевести MJPG в H264. Тоже самое, но без танцев с бубном под виндой в примитивном Movavi делается за считанные секунды.

0  0
22.12.2016 14:17
Сумрачный гений

- гость - 22 декабря 2016 г. 12:59 тебе уже хватит боярки, иди поспи..

Тут или боярышник, или с нами пытается поговорить Google Translate

0  0
22.12.2016 14:52
Паша

Кроме рожи пользователя и остановки в квартире камера ничего не даст. А вот камера телефона...

Так что 20% пользователей бараны.

0  0
22.12.2016 15:19
- гость -

я вообще, поступила координально.. выбросила ноутбук!) пожиратель времени

Маш, на что тратишь теперь сыкономленное время?

0  0
22.12.2016 15:47
- гость -

Ничего не заклеиваю, а наоборот, делаю красивую прическу, обязательно крашусь, чтобы видели какая я красивая! Но пока безрезультатно. Никто не позвонил, СМС не прислал, почта пуста. Врут все, никто не смотрит и не следит. А какая я красавица, обзавидуешься. Может в купальнике надо за компом посидеть? Или как еще? ГАДЫ НИКТО НЕ СМОТРИТ!!!!

0  0
22.12.2016 15:51
- гость -

15:47 пиши номер телефона. Оценю по полной программе

0  0
22.12.2016 15:54
larisa2011

- гость - 22 декабря 2016 г. 15:47 нда...а за мной смотрят! я не успеваю заклеивать!, один раз забыла, и в лифике стояла, так потом отсудила 50 тыщ с одного!!! какая вы не востребованная!!

0  0
22.12.2016 15:56
- гость -

так потом отсудила 50 тыщ с одного

Ну так фото твоей волосатой груди по всему интернету разлетелось.

0  0
22.12.2016 16:03
larisa2011

и что???? хочешь ее чтоль???

0  0
22.12.2016 16:04
- гость -

гость - 15:51 "пиши номер телефона"

Только позвоните, жду, умираю от одиночества!! Мой номер 503 205 Можете всем друзьям и знакомым сообщить!! Звони...уже на ты перешли...

0  0
22.12.2016 16:05
- гость -

и что???? хочешь ее чтоль???

ога. обещаную тобой фотку хочу увидеть

0  0
22.12.2016 16:07
- гость -

А у меня случай был. Заклеил вебку,никого не трогаю,смотрю чей-то палец из нутри наклейку выдавливает.

0  0
22.12.2016 16:11
larisa2011

так я на аватарке, смотри!!!

0  0
22.12.2016 16:12
- гость -

лорка я знаю как ты выглядишь. и что твои уши из за щек не видны. аватарками антошку дэт матросова завлекай

0  0
22.12.2016 16:15
larisa2011

что врешь то!!! щеки мои прекрасны и уши тоже.. да и не щеки а щечки!!!

0  0
22.12.2016 16:17
- гость -

а и не щеки

а защечные мешки и шрам между ними))

0  0
22.12.2016 16:22
- гость -

Почему никто не звонит? Напоминаю телефон 503 205

0  0
22.12.2016 16:26
larisa2011

я звонила, сказали что есть кредит специально для меня!!! что врете то!!! а защечные мешки и шрам между ними)) - идиот!

0  0
22.12.2016 16:30
- гость -

larisa2011 16:26 Почему даете неправильную информацию по телефону? Конкуренции боитесь?

0  0
22.12.2016 16:46
- гость -

Правдофилна андроиде куда проще получить доступ к камере чем на винде так что тут дело не в том у кого какая систем. а скорее всего все таки дело в паранойи.

0  0
22.12.2016 16:47
- гость -

Амик, если капипистите новости так источник сообщайте, эта новость с руаинфо

0  0
22.12.2016 16:48
- гость -

ру-ан.инфо

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< декабрь 2016  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
13:50
Первое хоккейное дерби в истории Барнаула пройдет в ледовом дворце "Динамо" 0
13:47
Страшные кадры пожара на барнаульском радиозаводе от МЧС. Видео 3
13:41
Немецкая полиция задержала двух человек, подозреваемых в подготовке теракта 0
13:33
Без пафоса: Дональд Трамп не хочет видеть звезд на своей инаугурации 2
13:14
Пожару на барнаульском радиозаводе присвоен третий ранг сложности 0
13:10
Барнаул встал в сильнейшую пробку из-за пожара на радиозаводе 0
13:07
Тигренок погиб в схватке с более опытной тигрицей в Хабаровском крае 0
12:54
Пожар на радиозаводе в Барнауле еще не потушен. Видео 13
12:50
Штраф ждет выборщиков, не проголосовавших за Хиллари Клинтон 4
12:45
Розы из колбасы: идеальная нарезка для новогоднего стола за несколько минут 6
12:33
В Союзе биатлонистов рассказали, почему этап Кубка мира пройдет не в Тюмени 5
12:30
Александр Прокопьев: нужно укрепить авторитет края на федеральном уровне 0
12:26
Заключенные устроили бунт в одной из тюрем Великобритании 0
12:15
140 снегоуборочных машин работало в ночь на пятницу в Барнауле 1
12:09
18-летний парень угнал автомобиль в Славгороде и бросил его 6
12:00
"НТЦ Галэкс" получил сертификат "Социально ответственного работодателя" 0
11:53
Красное пламя и клубы дыма: фото горящего барнаульского радиозавода 22
11:47
Джоан Роулинг сообщила о создании нового романа 6
11:35
Барнаулец залил бензина на 170 тыс. руб. по найденной топливной карте 23
11:20
Чудо в Рождество: в Барнауле пройдет спектакль "Падал прошлогодний снег" 0
11:16
Как и кого жители Алтайского края выбирали в 2016 году? 0
11:12
Полиция перекрыла пр. Калинина и ул. Аносова из-за пожара на радиозаводе 0
11:04
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Алтайском крае 0
10:51
Госдеп назвал армию США самой сильной в мире 58
10:44
Программа новогодних мероприятий в Барнауле – 2017. Инфографика 1
10:32
Взрыв произошел на заводе в Италии 0
10:16
316 многоквартирных домов отремонтировали в Алтайском крае за два года 4
10:04
Больше трех часов горит здание радиозавода в Барнауле 20
10:00
Впервые на Алтае начали выпускать воду для детей 0
09:56
Аспирант АлтГТУ стал обладателем Президентской стипендии 3
09:50
Александр Карлин назначил нового руководителя Госинспекции 1
09:45
Количество погибших от "Боярышника" в Иркутске выросло до 74 человек 41
09:31
"Алтайбаскет" закончил выступление в 2016 году очередным поражением 0
09:22
Вода вернулась в дома Барнаула, которые пострадали от коммунальной аварии 2
09:05
Топ-менеджер ИСК "Союз" Елена Греб: "Семья – главное в жизни" 0
09:01
Американец набросился в самолете с оскорблениями на дочь Трампа Иванку 19
08:45
Алтайский Роспотребнадзор: подарки для губернаторской елки безопасны 4
08:30
В Белокурихе открывается новая горнолыжная трасса длиной 580 метров 0
08:16
Административное здание горело в Алтайском крае минувшей ночью 1
07:46
Ежегодная большая пресс-конференция Путина в цифрах и фактах. Инфографика 32
07:24
ДАР: как выглядит ультрасовременный перинатальный центр в Барнауле. Фото 110
07:03
Двухэтажный коттедж-трансформер продают в Барнауле за 25,5 млн руб. Фото 63
06:44
Астропрогноз: что нас ждет в петушином 2017 году 11
06:23
Мороз, снег и метели ждут жителей Алтайского края 23 декабря 1
06:01
Сколько придется заплатить за незаконный сруб новогодней ёлки? 0
03:27
Шотландские ученые рассказали, почему люди размножаются при помощи секса 16
02:06
Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя 2
01:09
Автора "Прибытия" Дени Вильнева зовут снимать новую "Дюну" 0
00:17
Неизвестное свойство, или Почему все-таки стоит пить кофе по утрам? 1
23:16
Мединского назвали "Человеком года" за вклад в развитие российского кино 1

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.