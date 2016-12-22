Фото: gazeta19.ru
Жительница Бийска, желая опорочить свою знакомую, разместила от ее имени объявление об оказании интим-услуг.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию обратилась 28-летняя жительница пригородного поселка, которая обнаружила, что кто-то от ее имени разместил в социальных сетях данное объявление.
"В ходе проведённых технических мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы, разместившей данную информацию. После предъявления полицейскими неоспоримых доказательств подозреваемая призналась в содеянном и написала явку с повинной", – указывают в полиции.
В действиях женщины усматриваются признаки состава преступления по статье "клевета".
Комментарии
Подло!
Наказать подлюгу орально.
А та которую разместили, симпатичная?
Было бы забавно, если бы еще и "бизнес пошел"
там поди на обеих клейма ставить негде.
клевета наверное в том, что ценник намеренно занизила)
Ох, сейчас хорошо дают за такое. Если не откупится, то долго еще жалеть будет.
бабы-бабы.....