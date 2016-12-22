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Похолодание, пришедшее в Алтайский край, стабилизировало погоду — в регионе сняли штормовое предупреждение.
Напомним, что накануне в крае были сильные метели, шквалистый ветер, буран. Была осложнена дорожная обстановка. На территории региона действовало штормовое предупреждение.
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В настоящее время остается закрытым движение для всех видов транспорта по дороге Алейск – Петропавловское – Смоленское на участке от Алейска до Усть-Пристани.
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смотрим, как наши корреспонденты сняли шторм (с)