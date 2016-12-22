Фото: БК "Уфимец"

Барнаульская команда "Алтайбаскет" проводит две заключительные встречи в 2016 году в рамках "Суперлиги-3". 21 декабря в Уфе подопечные Михаила Терехова встречались с местным "Уфимцем".

Как пишет "Рива-спорт", игроки "Алтайбаскета" неудачно провели первую половину встречи. Так, к началу третьей десятиминутки преимущество "Уфимца" достигало 15 очков.

Вновь нашей команде пришлось наверстывать упущенное. Это ей даже удалось сделать. За 11 секунд до окончания четвертой четверти барнаульцы вышли вперед – 63-62, но за три секунды до конца хозяева успели забросить двухочковый, а заодно и вырвать победу.

В составе нашей команды самым результативным игроком стал Александр Клюев – на его счету 16 очков. Четырнадцать очков на счету Святослава Макушкина.

Повторный матч команды проведут в четверг, 22 декабря, в 21-00 по барнаульскому времени.