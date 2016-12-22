Фото: 22.мвд.рф
Полиция задержала в алтайском селе Ананьевка ранее судимого 40-летнего мужчину, который подозревается в краже из здания фермы.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, к правоохранителям обратился мужчина, сообщив, что с его фермы украли двери, диван, стол, пластиковое окно и доски.
Вскоре полиция задержала подозреваемого. Все похищенное было найдено на территории приусадебного участка злоумышленника, который сознался в преступлении.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.
Комментарии