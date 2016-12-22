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Актер Вячеслав Шалевич скончался в Москве

, ИА "Амител"
В начале месяца актеру стало плохо прямо на сцене во время юбилейного спектакля "Пристань"

Фото: starhit.ru

Народный артист РСФСР, актер театра и кино Вячеслав Шалевич скончался в Москве на 83-м году жизни. Об этом в среду, 21 декабря, сообщила "Лента.ру" со ссылкой на РЕН ТВ и директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

Актер умер в ГКБ имени Боткина, куда его доставили в начале декабря. Телеканал отмечает, что Шалевич в больнице впал в кому, а позже скончался, не приходя в сознание.

РИА Новости уточняет, что актеру стало плохо 1 декабря на сцене во время юбилейного спектакля "Пристань". Шалевичу вызвали скорую, но он отказался остаться в медицинском учреждении, и жена забрала его домой. Позже актера госпитализировали в реанимацию.

Дату и место прощания с актером огласят позже.

Шалевич наиболее известен своими ролями в таких фильмах, как "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Мастер и Маргарита" и "Московская сага".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.12.2016 10:20
- гость -

Да знал свою профессию

0  0
22.12.2016 14:20
- гость -

мне он запомнился по фильму "Лекарство против страха"

0  0
22.12.2016 16:30
гость

очень был красивый. Титова до сих пор его любит

0  0
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